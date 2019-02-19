「靜香室友」占據浴室狂洗澡　苦主嘆：有這麼髒還是強迫症？

▲原PO家的浴缸和馬桶都在同一間，一旦有人占用想上廁所就會很麻煩。（示意圖／翻攝自免費圖庫pixabay，與本文當事人無關，下同）

網搜小組／綜合報導

一名網友17日在臉書「爆怨公社」PO出一張浴室的照片指稱，不明白室友究竟是真的愛洗澡還是強迫症，竟然無時無刻都占據著廁所，讓他感到很困擾也很疑惑。

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▲原PO忍不住上網抱怨室友的行為。（圖／翻攝自Facebook／爆怨公社）

原PO提到，目前居住的地方浴室和廁所是一起的，而且也只有一間，無奈室友幾乎無時無刻都在洗澡，偏偏使用時間又超級久，讓他不免起疑「是有這麼髒嗎？還是強迫症作祟」，同時也希望對方能節約用水，「水費、瓦斯費都是錢好嗎？」

由於原PO至今都還未找出解答，與室友溝通過也沒有改善，心情實在太鬱悶，才會選擇上網抒發。其他網友們看完也用比較幽默的語氣留言安慰，「先說，你室友可能是靜香（《哆啦A夢》中的角色，愛洗澡）」、「他在勾引你進去啦」、「下次跟著一起進去就知道了」、「跟他說浴室有鬼，看他還能洗多久」。

▲其實洗澡洗太久對皮膚反而是不好的。

但其實有些人一天確實不只洗一次澡，有的是剛好做事流汗，有的則是覺得身體髒髒的。《ETtoday新聞雲》2017年7月整理一篇洗澡6大NG習慣的報導，其中一項就是淋浴時間太長，詳細內容如下：

1.長時間沖熱水

若長時間用高溫洗澡，可能會讓血壓下降，導致貧血、頭昏，而且溫度太高容易使皮膚的保護因子流失，去除過多角質，呈現乾燥、搔癢等現象，建議水溫應調整為與體溫持平或稍高一點較好。

2.淋浴時間太長

冬天，很多人會沖熱水澡沖很久，待在浴室裡不出來，但專家們認為，洗澡沖10分鐘就夠了，長時間淋浴反而會讓皮膚脫水、失去光澤。

3.全身抹肥皂

肥皂可溶解身體上的汙垢和油脂，而四肢通常沒過多需要洗掉的油，建議可將肥皂、沐浴乳抹在易出油、產生氣味的部位，如臉、腋窩、臀部、腹股溝和足部，以免皮膚越變越乾。

4.塗乳液要看時機

淋浴後，若超過3分鐘才塗潤膚乳液，易讓皮膚中的水分揮發到空氣中。建議出淋浴間後，別把身體擦太乾，立刻使用保濕用品、擦抹全身。

5.從不更換沐浴海綿

若使用同一塊沐浴海綿超過四週，上面會滋生許多細菌，這時就應該扔掉它，並建議平時沐浴海綿用完後，應從淋浴間拿出來晾乾。此外，毛巾也必須勤於更換。

6.天天洗頭

美國國際毛髮協會主席安德里亞海頓（Andrea L. Hayden）表示，頭髮稀疏、纖細或髮質敏感的人應避免洗髮太頻繁，除非大流汗，否則每週不超過兩次，這樣才有助於保持天然油脂及水分平衡。