中部人凌晨被怪風暴雨嚇醒：呼呼叫好可怕！　2月颱風蝴蝶最快今生成

▲今天凌晨西半部都有降雨。（圖／氣象局）

記者陳俊宏／台北報導

今天（19日）凌晨受華南雲雨區水氣影響，中部突然一陣狂風暴雨，許多民眾嚇醒「還以為是颱風」。中央氣象局預報員王品翔表示，目前在關島東南東方約2000公里的海面上有一個熱帶性低氣壓，未來1、2天有機會變颱風。若成颱將是今年第2號颱風「蝴蝶」（ Wutip，澳門提供，一種昆蟲）。而今也是24節氣中的「雨水」。

氣象局說，今晨在台灣海峽南部有較強對流發展並移進西半部陸地，造成局部短暫陣雨，白天起北部及東半部仍有機會出現局部短暫陣雨，中南部也可能仍有零星短暫陣雨，但入夜後各地降雨可望趨緩；整體而言，白天仍需留意天氣狀況攜帶雨具，晚間可愉快到戶外欣賞燈會，中南部及花東也有機會欣賞到滿月。

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氣象局清晨也對金門縣、連江縣發布「濃霧特報」，今台灣西半部地區及金門、馬祖易有局部霧或低雲影響能見度，目前金門及馬祖濃霧持續發生，能見度不足200公尺。

▲▼氣象局預報員王品翔指出，熱帶低壓未來1、2天有機會變颱風。（圖／氣象局）

許多中部網友凌晨睡到一半嚇醒，驚呼「被強烈怪風引起窗戶碰撞聲嚇醒，直覺颱風嗎」、「風大到像颱風」、「彰化埔鹽大雨，剛驚訝想說怎麼忽然颳大風，接著又馬上下大雨」、「台中西屯刮大風，呼呼叫好可怕」。

天氣風險公司在臉書發文，「春天真的來了？有人聽到第一聲春雷嗎？我們的全方位閃電監測網在彰化沿海有閃電訊號！」對此，王品翔接受《ETtoday新聞雲》訪問表示，今晨在彰化、雲林沿海有觀測到放電現象，但「春雷」定義以台北上空觀測到打雷為準。

氣象局發布「熱帶性低氣壓特報」表示，熱帶低壓在關島東南東方約2000公里海面上，向西移動，時速20公里。王品翔指出，熱帶低壓有持續發展空間，這1、2天有機會變颱風，未來往西北西移動，應對台灣不會有影響。今是24節氣的「雨水」，代表降雨機率明顯增高。

▼氣象局凌晨觀測到彰化、雲林沿海有閃電訊號。（圖／氣象局）

氣象局提醒，周三（20日）至周五（22日）這段期間，有鋒面在台灣北部海面附近生成，大氣環境較不穩定；周三北部及東半部地區仍有局部短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部山區有局部短暫陣雨。

氣象局說，周四（21日）、周五除北部及東半部地區有局部間歇性陣雨外，中南部地區也有機會出現零星短暫陣雨；白天的溫度北台灣舒適、南台灣溫暖，各地早晚稍偏涼。

氣象局表示，周六（23日）起東北季風再度增強，北部及東北部天氣轉涼；周六至下周一（25日）迎風面的北部及東半部地區有局部短暫雨，其他地區為多雲的天氣。

氣象局指出，下周二（26日）至下周四（28日）東北季風逐漸減弱，北部及東半部地區仍有局部短暫雨，其他地區為多雲到晴的天氣。

▼北部周末明顯降溫。（圖／氣象局）