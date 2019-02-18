　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
社會 社會焦點 保障人權

三芝怪怪女闖自助餐店「狂灑不明粉末」　老闆錯愕4盤全倒掉

即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

▲ 怪女闖自助餐加料狂灑不明粉末 老闆錯愕整盤菜倒掉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 三芝怪怪女闖自助餐店「狂灑不明粉末」，老闆錯愕4盤全倒掉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區一名女子，17日下午5時許前往淡金路二段1間自助餐，老闆以為她要用餐走進店內，沒料到，竟將手伸進塑膠袋內，抓出一把不明粉末，撒在自助餐臺菜盤上，隨後女子迅速逃離現場。老闆擔心菜被下毒，趕緊把4盤菜全都倒掉重煮。警方表示，婦人行為已涉及毀損及公共危險罪，並將主動追查了解。

警方調查，17日下午5時18分，自助餐店老闆正在準備晚餐菜色時，一名約30歲女子，頭戴安全帽，身穿咖啡色長版外套，騎乘機車到店家門口，一下車就拿出黃色塑膠袋朝自助餐菜盤灑去，得手後隨即騎車逃離。

當時老闆背對餐臺不知發生何事，直到客人告知女子異舉，才驚訝轉頭查看，老闆娘在未確認遭灑入不明粉末何物時，竟冒然夾菜盤中菜試吃，讓人看了心驚驚，為了確保菜色安全，已將所有煮好的菜全數倒掉重做。

警方得知後主動派員了解，店家表示並不認識女子，但16日晚上女子曾來買過兩個便當，模樣正常，雙方並無結怨。

警方表示，雖然店家不願報案，並將所有遭汙損的青菜和肉品全都倒掉，目前無法清查不明粉末及液體是何物，但女子行為已涉及毀損罪嫌，若倒入有毒或危害人體的物品，還會觸犯公共危險罪嫌，警方將主動追查女子到案說明。

▲ 怪女闖自助餐加料狂灑不明粉末 老闆錯愕整盤菜倒掉。（圖／記者郭世賢翻攝）

▲ 女子一下車就拿出黃色塑膠袋朝自助餐菜盤灑去，得手後隨即騎車逃離。

ET快訊
內褲一脫長腿妹「甜喚勾引」夫緊盯電動　6千網暴動：我來
啾啾鞋結婚了！「牽緊超正新娘」　網驚：有疊字都叛徒
燒炭母子3人最後身影！甜膩依偎媽咪小生命卻來不及長大

關鍵字：新北,三芝,不明粉末,自助餐,菜盤

點這裡，留個言吧! FB Weibo
即時+好看！按讚加入ETtoday新聞雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

更新／夫妻談離婚！　「帶兒女一家4口」小黃車內燒炭身亡

黑車遭撞左切！台南新化奪命車禍影片曝　爛醉男害男童枉死

音樂系女大生被當！投訴媒體反被酸　家長怒告50網友

開學一周　國中女傳訊息向同學告別「5樓跳下身亡」

影／台魷釣船「俊榮號」南大西洋陷火海　友船試圖搶救驚險影片曝光

台南女工地13樓跳樓亡　母到場哭崩！疑幻聽壓力大想不開

北市狠父母躲債主！「10歲腦麻雙胞胎」丟外傭落跑...結果竟無罪

埔里台21線1車自撞「車頭炸爛」　駕駛雙腿變形昏迷

酒駕間接造成台南1歲男童枉死　檢方諭知陳男具保7萬元

前臉書亞太區男幹部墜樓輕生！雙腳高掛7樓外牆慘死　百人目擊

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

台北第一家泰國流水蝦吃到飽　3條玻璃水道任你夾 + 超大生蠔

酒駕間接造成台南1歲男童枉死　檢方諭知陳男具保7萬元

前臉書亞太區男幹部墜樓輕生！雙腳高掛7樓外牆慘死　百人目擊

影／趕搭公車穿越馬路　7旬兄妹遭9旬翁開車撞飛「1死1重傷」

三芝怪怪女闖自助餐店「狂灑不明粉末」　老闆錯愕4盤全倒掉

不只飆車撞死人！還砍人到休克　謝亞軒要賠112萬母拒全付

15歲少年獨自離家　「他可能搭火車環島」家屬急尋人

影／廖天隆遺書點名「會找你泡茶」　網路名人｢小商人｣發文自清

載到醉女「夜遊6小時」　車資1.5萬只給4千...運將累垮暈倒

狂男報夾狠打再踹斷80歲阿嬤腿　法官裁限制住居南檢不提抗告

燒炭4死「母子3人」最後身影！甜膩依偎媽咪...小小生命卻來不及長大

野柳神明淨港文化祭元宵登場　交管停車資訊看這裡

酒駕間接造成台南1歲男童枉死　檢方諭知陳男具保7萬元

彰化養雞場爆發H5N2亞型禽流感　撲殺3萬2500隻土雞

兄弟搶玩具爭吵！男星把玩偶剪一半　結局反轉⋯小孩乖乖聽話

不是迷路！家屬最怕失智症患者做「這件事」真的超危險

前臉書亞太區男幹部墜樓輕生！雙腳高掛7樓外牆慘死　百人目擊

日本北東北5大必體驗　自拍、大胃王挑戰等著你

獨家「湯圓新星」有綿密紅豆餡！超市霸主熱銷TOP 3口味出爐

日本老饕冬季都往這個小島跑　就是為了品嚐河豚料理

令人感動的女孩！《秘密》導演曝光林依晨「每年貼心傳訊」15年不變

新竹3歲童遭束帶裸綁陽台　起訴書揭生父、女友40hr酷刑

社會熱門新聞

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半..

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不..

快訊／北市1人墜落亡　雙腳懸空..

國中女向同學告別後　住家輕生

談離婚燒炭4死　大姊爆料：他要..

更／夫妻談離婚　一家4口被發現..

燒炭「母子3人」最後身影　小生..

罰不怕！慣犯6度酒駕　撞死學生

台南新化車禍影片曝光　爛醉男害..

垂涎小姨子美色　冬瓜茶加迷幻水..

台南女工地13樓跳樓亡　母到場..

即／賓士車「爬樓梯」衝進唭哩岸..

妻談離婚！失業夫臉書曝殺機　拖..

一家4口燒炭身亡　社會局：曾供..

更多熱門

相關新聞

章定煊：雙北恐引發棄屋潮

房市分析與推測每個學者都有不同方式與看法，景文科技大學財務金融系副教授章定煊認為，房地產的價量分析跟股市的價量分析完全不同，房產可以很容易猜出建商想法。他認為，雙北建案仍是房地產市場主戰場，而雙北建商已將客戶挖到最底層，再這樣下去有可能引發一波棄屋潮。

疑一氧化碳中毒　萬里夫妻陳屍房內

曹雅雯邀逛燈會　辰光橋賞燈景

新竹人買地震險第1名　桃園逼近

平溪天燈　貼紙辨識法快速通關

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

台中嬤過世留下包裹　台中孫一開超催淚

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

他問「戴髮捲出門心態」　網解惑卻戰翻

他狂奔廟求姻緣！濟公嚇到抖退駕

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

帶阿嬤刮刮樂！孝順兄弟這舉動　店員暖哭

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面