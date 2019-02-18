▲ 三芝怪怪女闖自助餐店「狂灑不明粉末」，老闆錯愕4盤全倒掉。（圖／記者郭世賢翻攝，下同）

記者郭世賢／新北報導

新北市三芝區一名女子，17日下午5時許前往淡金路二段1間自助餐，老闆以為她要用餐走進店內，沒料到，竟將手伸進塑膠袋內，抓出一把不明粉末，撒在自助餐臺菜盤上，隨後女子迅速逃離現場。老闆擔心菜被下毒，趕緊把4盤菜全都倒掉重煮。警方表示，婦人行為已涉及毀損及公共危險罪，並將主動追查了解。

警方調查，17日下午5時18分，自助餐店老闆正在準備晚餐菜色時，一名約30歲女子，頭戴安全帽，身穿咖啡色長版外套，騎乘機車到店家門口，一下車就拿出黃色塑膠袋朝自助餐菜盤灑去，得手後隨即騎車逃離。

當時老闆背對餐臺不知發生何事，直到客人告知女子異舉，才驚訝轉頭查看，老闆娘在未確認遭灑入不明粉末何物時，竟冒然夾菜盤中菜試吃，讓人看了心驚驚，為了確保菜色安全，已將所有煮好的菜全數倒掉重做。

警方得知後主動派員了解，店家表示並不認識女子，但16日晚上女子曾來買過兩個便當，模樣正常，雙方並無結怨。

警方表示，雖然店家不願報案，並將所有遭汙損的青菜和肉品全都倒掉，目前無法清查不明粉末及液體是何物，但女子行為已涉及毀損罪嫌，若倒入有毒或危害人體的物品，還會觸犯公共危險罪嫌，警方將主動追查女子到案說明。

▲ 女子一下車就拿出黃色塑膠袋朝自助餐菜盤灑去，得手後隨即騎車逃離。