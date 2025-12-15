1分鐘被連開6單吞3600元　小黃司機提「同一段路」求翻案吞敗

▲計程車示意圖。（圖／取自免費圖庫Pixabay）

記者陳宏瑞／高雄報導

高雄一名計程車司機阿雄（化名）開車行經鳳山區多車道路段，竟在短短1分鐘內，被民眾連續檢舉6次違規，警方一口氣開出6張罰單、每張600元，合計3600元。阿雄氣得提告，質疑「同一段路不該連續開單」，力拚撤銷裁罰，結果法院不買單，認為阿雄違規並非在同一路口，因此判他還是要吃上罰單。

判決指出，今年3月21日下午1時33分到34分，阿雄駕駛營業小客車，沿鳳山區五甲一路直行，短短1分鐘內，陸續經過五甲一路255巷、長樂街、長安街、光華東路、松江街、長明街等多個路口。該路段明確劃設快慢車道分隔線，但阿雄卻一路開在慢車道，既未打方向燈，也未轉彎或準備停車，全程被民眾拍下檢舉。

警方接獲檢舉後，依《道路交通管理處罰條例》開出6張罰單。阿雄不服，主張自己只是「持續行駛」，檢舉人在不到1分鐘內連續檢舉，形同「一行為重複處罰」，因此打行政訴訟，要求撤銷所有裁罰。

但高雄高等行政法院發現，依交通法規，只要車輛「通過一個路口以上」，就屬於不同違規行為，哪怕時間間隔再短，仍可分別開罰。法官勘驗影片也發現，阿雄一路直行慢車道，明顯違規，且他本人對「行駛慢車道」一事並未否認。

法官認為，民眾檢舉制度是為補足警力不足，檢舉效力與警方當場開單相同，只要程序合法，就沒有問題。綜合判斷後，法官認定交通局依規定連開6張罰單，並未違反比例原則，判決駁回阿雄之訴，全案可上訴。