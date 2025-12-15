「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

▲黃軒也提醒，「接吻病」確實存在。（示意圖／記者黃克翔攝）



網搜小組／劉維榛報導

蛀牙會傳染？一名網友表示，自己上醫學院課程時才知道蛀牙會傳染，「整個超震撼！」該則留言引發萬名網友驚呆，「那跟有蛀牙的人接吻不就完蛋了？」「外食真的要用免洗餐具了」、「我第一次知道」。事實上，蛀牙最主要的細菌就是鏈球菌，而口腔中的鏈球菌，確實會藉由親吻傳染給家人。

一名網友在Threads發起「沒看書真的不知道」大賽，分享出最酷的知識，其中一名網友則說「蛀牙會傳染喔！之前上醫學院的課，整個很震驚」，該留言引發1.5萬人驚呆。

[廣告]請繼續往下閱讀...

下方網友留言一片崩潰，「那和有蛀牙的人親嘴不完蛋了」、「我終於知道為什麼我們全家都一口爛牙了」、「接吻之前要問對方...你有沒有蛀牙」、「那吃外食真的要用免洗餐具了」、「長知識...嚇暈」、「我第一次知道，謝謝分享」、「牙周病也會傳染」。

還有網友補充，「除了蛀牙會傳染，連胃潰瘍也會（經口水傳染，所以要用公筷），還有禿頭也會喔（梳子傳染皮屑芽孢菌或更難纏的細菌）」、「是真的，和口腔菌落種類有關」。

胸腔暨重症科醫師黃軒在臉書指出，「接吻病」確實存在，主因是EB病毒（Epstein-Barr Virus），又稱傳染性單核球增多症，症狀包括發燒、喉嚨痛與淋巴結腫大。此外，疱疹病毒（HSV-1）也是常見傳染源，全球約37億人感染，一旦潛伏在神經節，壓力大或免疫力低下就可能復發；若嘴角長水泡時接吻，傳染力甚至飆至80%。

另外，幽門螺旋桿菌與蛀牙鏈球菌也可能透過深吻傳播。研究指出，情侶間若一方帶菌，另一方感染率會增加1.5倍；而接吻10秒內，雙方唾液中蛀牙菌的相似度也提升20%。專家提醒，保持良好口腔衛生是關鍵，每天刷牙兩次、用牙線與漱口水，都能有效降低風險。

想要「吻得健康」，黃軒也分享6個安全行為：避免在口腔潰瘍或唇皰疹發作時親吻；使用含氯己定或含氟漱口水；定期做口腔與幽門桿菌檢查；免疫力較低者可選擇親吻臉頰替代深吻。