2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

▲▼豬，養殖場，豬養殖場，豬隻，豬牧場。（圖／記者林育綾攝）

▲2027年將全面實施禁止廚餘養豬，農業部、環境部將推出配套措施。（圖／記者林育綾攝）

記者林育綾／台北報導

為防堵非洲豬瘟、推動養豬產業轉型，行政院宣布自2027年元旦起全面禁止廚餘養豬，2026將是最後一年轉型緩衝期。農業部今（15）日表示，已成立「黑豬產業輔導專案小組」，並開發適合國內使用的廚餘飼料化產品供黑豬使用；環境部則規定，2026年起地方清潔隊收運廚餘，不得再標售給養豬戶，雙管齊下加速產業轉型及防疫管理。

●農業部推轉型補助、飼料配方

立法院經濟委員會邀請農業部長陳駿季、環境部常務次長沈志修就「2027年全面禁止廚餘養豬」進行報告，並備質詢。農業部長陳駿季指出，自10月22日出現首例非洲豬瘟疫情後，全台即暫停廚餘養豬，並改由清運業者轉送指定處理場。而2026年為過渡期，若地方政府核准且養豬場裝設IOAT監視設備，可條件式使用事業廚餘或動物性下腳料。農業部將提供轉型補助，2026年1月底前完成轉型的養豬場，每頭豬可獲補助3600元，2月以後降為1800元。

陳駿季補充，為協助長期使用廚餘的黑豬業者，農業部已舉辦9場飼料技術輔導座談會，並推廣由畜試所研發的替代飼料配方，同時輔導地方集中蒸煮場轉型為「廚餘飼料化」設施，參考日本ECO FEED模式製成規格飼料，兼顧防疫與營養品質。目前全台仍有416家養豬場持廚餘使用許可，環境部已查核8次，未來將採「正面表列」管理方式。

針對邊境防檢疫部分，農業部表示，目前抽檢比例已提高20%，未來將持續強化防疫，確保國內畜牧產業安全與穩定轉型。

●環境部評估「有條件使用廚餘」、禁清潔隊標售

環境部常務次長沈志修說明，2026年為轉型緩衝期，期限最長一年，各縣市政府可視情況提早實施。經檢核許可的養豬場，仍可有條件使用廚餘，但必須經高溫蒸煮後使用。

可養豬廚餘包括學校、部隊、矯正所等集中供餐場所，以及餐館業、超市、賣場過期食品與食品加工廠下腳料；不可養豬廚餘來源包含家戶、小吃攤、公寓大樓等民生廚餘。

根據環境部統計，2025年10月23日至12月11日期間，全國每日清運廚餘約1755噸，其中再利用比率44%，以肥料化占29%最多，其餘為生質能12%、黑水虻等其他方式3%；焚化或掩埋比例則為56%。

沈志修表示，未來將協助各縣市加速設置堆肥、黑水虻、生質能等再利用設施，落實廚餘減量與循環再生。此外，環境部已明確規定，明年起垃圾車收運的民生廚餘，不得再用於養豬，暫以焚化或掩埋方式處理，焚化爐也將加驗戴奧辛。

12/13 全台詐欺最新數據

386 2 3665 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

