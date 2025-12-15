　
大陸 大陸焦點 特派現場

陸旅遊博主親歷澳海灘恐攻案　離現場不到百公尺：以為是煙花禮炮

▲▼ 澳洲邦迪海灘14日發生槍擊 。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲邦迪海灘14日發生槍擊事件 。（圖／達志影像／美聯社）

記者魏有德／綜合報導

澳洲雪梨邦迪海灘14日發生嚴重槍擊的恐攻事件，已造成16人死亡。案發時，一名來自大陸的旅遊自媒體博主金先生（化名，旅行博主Jin10Apr）剛好在距離現場不到百公尺處拍攝素材，起初誤以為槍聲是煙火禮炮，直到人群驚慌奔逃才察覺事態失控，隨後便經歷人群大規模疏散與全城戒備的緊張時刻。

▲大陸一名旅遊博主在雪梨海灘恐攻事件發生時，恰巧在不遠處拍攝素材。（圖／翻攝紅星新聞）

▲大陸一名旅遊博主在雪梨海灘恐攻事件發生時，恰巧在不遠處拍攝素材。（圖／翻攝紅星新聞）

《紅星新聞》報導，澳大利亞雪梨邦迪灘14日發生槍擊事件，目前已造成16人死亡。據報導，兩名槍手為父子關係。警方開槍擊斃了父親，兒子目前已被送醫。

金先生回憶稱，邦迪海灘面積廣闊，事發當天聚集大量遊客。槍手在鄰近坎貝爾大道、橫跨停車場的一座橋上開火，而他當時正在紅色屋頂的度假設施前拍攝，與槍擊地點相距僅約一百多公尺。

金先生表示，當下連續傳出多聲巨響，但因節奏間隔明顯，現場多數人都以為是煙火聲。直到有人驚呼、奔跑逃離，周遭遊客才意識到發生槍擊事件。由於他所在的位置因建築物與樹木遮蔽，並未直接暴露在槍手視線中，但距離更近的一片草地卻成為射擊範圍，而且當時草地上人潮眾多。

▲▼澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社）

▲澳洲雪梨發生恐攻案，死亡人數增至16人。（圖／達志影像／美聯社）

事發後，他沿著海岸線一路撤離，前往距離現場較遠的公車站，不過，由於大量民眾同時疏散，候車人潮異常擁擠，讓金先生一度擔心發生踩踏推擠事故，甚至憂慮若有共犯埋伏，恐會造成更大傷亡。

待金先生回城轉乘時發現，車輛班距明顯拉長、車廂空蕩。當地警方呼籲市民避免外出，他回到住所後整晚未再出門，街道異常安靜。儘管警方已宣佈控制嫌犯，但網路上流傳仍可能存在第三名槍手的說法，讓當地不少居民持續處於不安之中。

血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

