騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

▲人夫小明和女車友發展成婚外情，多次上摩鐵激戰。（示意圖與本文無關／ETtoday資料照）



記者張靖榕／綜合報導

新北市一名人妻發現丈夫與女車友發展婚外情，兩人不僅互傳露骨照片、洗澡視訊，還多次前往汽車旅館發生性行為。人妻心碎之下提告，向小三求償100萬元精神慰撫金。新北地方法院審理後，認定小三確實侵害配偶權，但考量雙方經濟狀況等因素，判決僅需賠償20萬元，全案仍可上訴。

判決指出，原告小華（化名，下同）與丈夫小明（化名，下同）於民國97年結婚，婚後卻發現小明自110年間起，與女車友小梅（化名，下同）關係曖昧。小梅不僅多次傳送裸露私處、僅著內衣褲的自拍照給小明，甚至進行洗澡時視訊讓小明觀看，互動明顯超越一般朋友界線。

此外，兩人於民國110年至民國111年間，多次前往美麗海精品汽車旅館、印石時尚旅館、薇薇精品旅館、六星旅館桃園店及桃園歐悅汽車旅館等地幽會，並曾在小梅住處浴室發生性行為。小華主張，小梅明知小明已婚，仍介入兩人婚姻，嚴重破壞家庭生活，造成她極大精神痛苦，因此提起訴訟求償。

庭訊中，小梅坦承與小明發生婚外情，也清楚對方已婚身分，對侵害配偶權並無爭執，但表示自己為全職媽媽，經濟狀況不佳，無力負擔高額賠償。

法院審酌後指出，婚姻關係中，配偶雙方應負有忠誠義務，小梅明知小明已婚，仍與其發生性行為，確實侵害小華的配偶權，依法應負損害賠償責任。不過，法院綜合考量雙方的學經歷、家庭與經濟狀況，以及財產所得資料後，認為原告請求的100萬元金額過高，最終判決小梅應賠償20萬元精神慰撫金。