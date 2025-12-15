　
社會 社會焦點 保障人權

彰化最衰庇護島又挨撞！半年內12次　剛畫導引線就破功

記者唐詠絮／彰化報導

又來了！彰化市彰南路的行人庇護島再次傳出撞擊事故。昨(14日)下午一輛小貨車迴轉時，整輛車竟直接「騎上」庇護島，現場目擊民眾驚呼連連。令人咋舌的是，這已是該路段庇護島在短短半年內遭遇第12次撞擊，諷刺的是，公路單位前兩天才剛畫好新的行車導引線，希望能改善狀況，沒想到立刻破功。

▲彰南路庇護島又撞。（圖／民眾提供）

▲彰南路庇護島又撞。（圖／民眾提供）

這起事故發生在14日下午2點多，一輛小貨車從彰化市彰南路一段的路邊起步，準備在300巷口迴轉時，直接撞上路口中央的行人庇護島。撞擊力道不小，不僅小貨車車身受損，庇護島上的標誌桿被撞壞，場面相當尷尬。

▲彰南路庇護島又撞。（圖／民眾提供）

▲彰南路庇護島又撞。（圖／民眾提供）

公路局彰化工務段才在13日、14日這兩天，於彰南路沿線15處路口的庇護島周邊，新畫設「車輛導引線」，用意正是要明確引導車輛行駛軌跡，避免再發生撞擊。不料，導引線劃設完畢的「當天下午」就迎來第12撞。這讓不少網友忍不住調侃「馬路三寶就愛切西瓜」。

彰化市彰南路過去因彎道設計被戲稱為「扭扭路」，後續的道路改造工程已大幅改善，獲得用路人好評。唯獨行人庇護島的命運坎坷，由於該路段車流量大，加上巷口轉彎及迴轉車輛多，這個原本用來保護行人安全、提供過馬路中途暫停空間的設施，反而自己成了「受害者」，反覆被撞。

▲彰南路庇護島又撞。（圖／民眾提供）

▲彰南路庇護島又撞。（圖／民眾提供）

半年內12撞的紀錄，也引發社會兩派討論。一派意見直指問題核心在於駕駛習慣不良，貪快「切西瓜」不依規定轉彎，無論設置什麼設施都可能出問題。另一派聲音則認為，在保護行人與維持車流順暢之間，或許有比現行庇護島設計更好的辦法，一撞再撞的現象，可能也顯示該處的交通工程設計有檢討空間。

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。

相關新聞

快儲水！12/16彰化8.1萬戶停水23小時

快儲水！12/16彰化8.1萬戶停水23小時

台灣自來水公司為進行「鳥嘴潭人工湖下游送水管」改接工程，將於12月16日（週一）上午10時起，至12月17日（週二）上午9時止，實施大規模停水，總計長達23小時。這次停水將直接影響約6.1萬戶，另有近2萬戶水壓降低，總計8.1萬戶居民將受到影響，台水公司準備39處臨時加水站供民眾使用。

彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲現身自家倉庫

彰化巨龜「屁毛」搞失蹤　撞牆怪聲現身自家倉庫

施子謙：黃子鵬笑容滿面為台鋼加分

施子謙：黃子鵬笑容滿面為台鋼加分

鹿港回收車、自小客碰撞！車頭爛毀　4人受傷送醫

鹿港回收車、自小客碰撞！車頭爛毀　4人受傷送醫

彰化長輩「短短8分鐘收8罰單」！警方說話了

彰化長輩「短短8分鐘收8罰單」！警方說話了

關鍵字：

彰化彰南路庇護島工務段

