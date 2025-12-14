　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

新莊16歲少女火窟成焦屍　家商校長哀嘆：她是副班長人緣很好

 記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區建中街一棟公寓今（14日）半夜發生火警，2樓一名16歲周姓少女逃生不及葬身火窟。檢警下午在板橋殯儀館進行相驗，周父從遠處看著白布蓋著的女兒遺體悲痛不已。周姓少女穀保家商校長嚴英哲表示「他擔任班上的副班長，成績中等，人緣蠻好的，預計明天早上第一節課，有導師，還有輔導老師，還有學務處，還有我個人，都會到班上進行團體輔導。」

▼ 新莊今晨惡火事故現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲▼ 新莊今晨惡火　16歲少女亡房間 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天半夜4時許，新北消防局獲報，現場為4層樓公寓，在起火燃燒的2樓發現一名無呼吸心跳16歲少女，救出時已無生命跡象，初步研判是於逃生過程中疑因吸入濃煙昏迷，倒臥房門口身亡。

據調查，事發的2樓是屋主59歲周姓父親及未成年女兒周女一起居住。13日晚間6時許，擔任保全工作的周父出門上班，就讀穀保家商的周女獨自在家，沒想到在半夜時，疑似在大門旁的電器延長線短路，引發火點。周女發現火警，就在逃到大門邊卻遭濃煙嗆傷導致昏迷後遭火焚身成焦屍，詳細起火原因仍待火調科調查。檢警今下午在板殯進行相驗，周父到遺體冷藏室前，遠處看到被白布蓋住的女兒遺體悲痛不已。

周姓少女就讀穀保家商的校長嚴英哲表示，死者擔任班上的副班長，成績中等，「人緣蠻好的。」針對這個學生的狀況，導師已經跟幾個跟她比較熟同學先告知，並在班上群組裡說了，預計明天早上第一節課，導師、輔導老師、學務處，以及校長都會到班上進行團體輔導。

▼ 新莊公寓二樓火煙竄燒。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 新莊今晨惡火　16歲少女亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▼ 新莊今晨惡火16歲少女亡板橋殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲▼ 新莊今晨惡火　16歲少女亡板橋殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他
16歲少女葬身火窟成焦屍　校長哀嘆：她是副班長人緣很好
吳怡霈日本尪疑惑「台薑母鴨桌椅好矮」　岳父13字回擊秒結束對
泰勒絲發獎金「總金額高達61億台幣」　員工打開親筆信…掩面淚

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘逼主管道歉上網公審　下場慘了

新莊16歲少女火窟成焦屍　家商校長哀嘆：她是副班長人緣很好

新北人妻看診遭性侵！推拿師拿「減肥精油」關燈鎖門　夫在外苦等

長者人行道突倒下　診所護理師全衝出救人！醫師：以大家為榮

快訊／北市忠孝復興站旁工地驚傳墜樓　女當場死亡警拉封鎖線調查

移工帶國中妹回宿舍3P！挨告喊「胸部大不知未成年」　判決出爐

北迴鐵路觀音隧道號誌電纜遭剪斷！台鐵緊急修復　警追犯案動機

快訊／高雄白車搶快左轉遭撞飛！待轉區4機車6人慘遭波及

驚險！新澳隧道黑車逆向「頂尖對決」　疑駕駛誤闖調撥車道

獨／高雄偵查佐遭4人圍毆掛彩！傳債務糾紛　少年隊澄清曝真相

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

許光漢嚴肅闢謠「與張軒睿鬧翻」　曾合作趙震雄：當時滿和樂融融

大讚韓國瑜有智慧不再背鍋！　黃國昌籲賴清德：和在野主席對話才有效

賴佩霞淚揭女婿「換心手術失敗」 視訊看他離開..不捨：很喜歡他！

歐陽娣娣

買新吊床橘貓躍躍欲試　由下仰望視角超萌XD

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘逼主管道歉上網公審　下場慘了

新莊16歲少女火窟成焦屍　家商校長哀嘆：她是副班長人緣很好

新北人妻看診遭性侵！推拿師拿「減肥精油」關燈鎖門　夫在外苦等

長者人行道突倒下　診所護理師全衝出救人！醫師：以大家為榮

快訊／北市忠孝復興站旁工地驚傳墜樓　女當場死亡警拉封鎖線調查

移工帶國中妹回宿舍3P！挨告喊「胸部大不知未成年」　判決出爐

北迴鐵路觀音隧道號誌電纜遭剪斷！台鐵緊急修復　警追犯案動機

快訊／高雄白車搶快左轉遭撞飛！待轉區4機車6人慘遭波及

驚險！新澳隧道黑車逆向「頂尖對決」　疑駕駛誤闖調撥車道

獨／高雄偵查佐遭4人圍毆掛彩！傳債務糾紛　少年隊澄清曝真相

頂加違建「套房出租牟利」！新北市府鐵腕拆除　今年已改善逾300件

黑巧克力能抗老？英國研究：體內「可可鹼」高者生物年齡較年輕

張藝興發文道歉！　「EXO見面會前5小時缺席」親揭原因：已到北京

凌峰驚喜助陣摯友高凌風兒！葛兆恩嗨喊：夢想成真

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘逼主管道歉上網公審　下場慘了

澳洲海灘槍擊10死　憤怒民眾「猛踩槍手頭部」大罵：打死他

智慧門鎖故障維修費用增　新加坡屋主改用傳統鑰匙

一度落後28分！海神失誤過多不敵夢想家　費雪：回去再檢討

新莊16歲少女火窟成焦屍　家商校長哀嘆：她是副班長人緣很好

新北人妻看診遭性侵！推拿師拿「減肥精油」關燈鎖門　夫在外苦等

遭爆「張軒睿眼紅」婚禮無視　許光漢闢謠：為了流量太誇張

社會熱門新聞

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

新北人夫激戰登山小三70次　正宮崩潰：跟你「鬥陣」都硬不起來

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

西濱快速道路晚間車禍！駕駛撞上一匹馬

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

即／北市忠孝復興站旁工地驚傳墜樓　女當場死亡

雲林斗南3車撞一團！2人送醫不治

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命

新莊公寓惡火16歲少女亡　消防大隊長：我們盡力了

出門擺攤賣麵遇劫！雲林斗南車禍2死2傷

台61線西濱「馬匹死亡」！　路上狂奔對撞車噴滿地血

更多熱門

相關新聞

新莊公寓1死火警原因曝　電器延長線短路　

新莊公寓1死火警原因曝　電器延長線短路　

新北市新莊區建中街一棟公寓今（14）日發生火警，2樓一名16歲少女逃生不及葬身火窟。檢警於相驗後，初判死因為吸入性嗆傷致死，起火原因為電器延長線短路起火。

台南民宅廚房竄火！2人一度受困2樓

台南民宅廚房竄火！2人一度受困2樓

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

快訊／新莊今晨惡火　16歲少女亡

李記麵粉煎南屯店失火　警滅火器搶救

李記麵粉煎南屯店失火　警滅火器搶救

北市師大路民宅起火　一樓倉庫燒家具雜物

北市師大路民宅起火　一樓倉庫燒家具雜物

關鍵字：

新莊火警死亡焦屍

讀者迴響

熱門新聞

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

坣娜最後1年失明失語！　薛智偉「消瘦露面」告白：她永遠在我心裡

直擊／羅志祥怒了　直接中斷演出

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2026馬年！　3生肖大翻身

一早起床喉嚨好痛！　醫教「1招自測」是不是感冒了

宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　時間重疊錄製《RM》成員全不知情

馬偕醫院收500杯飲料　是大咖天團買單！

正妹蹲迪士尼路邊啃雞腿！一看「竟是大咖女星」

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

師兄爆迷昏師弟性侵　中台禪寺挺被害人

更多

最夯影音

更多
假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度

假戲真做！少女時代Tiffany認熱戀卞耀漢　爆明年秋天結婚…公司曝婚禮進度
金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

金正恩「蹲下擁抱」斷腿士兵！　親迎赴俄作戰部隊歸國

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

廖大乙被罵神棍不忍了！親自登門對質　酸民見本尊尷尬了

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

黃豪平模仿青峰「台下大喊退票XD」　張棋惠合體李炳輝唱《流浪到淡水》

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

全民搶寶 年末大禮 只有這波

全民搶寶 年末大禮 只有這波

陪你過聖誕！別猶豫直接 ALL IN，晚了只能唱Sorry Sorry

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面