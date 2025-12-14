新莊16歲少女火窟成焦屍　家商校長哀嘆：她是副班長人緣很好

記者陳以昇／新北報導

新北市新莊區建中街一棟公寓今（14日）半夜發生火警，2樓一名16歲周姓少女逃生不及葬身火窟。檢警下午在板橋殯儀館進行相驗，周父從遠處看著白布蓋著的女兒遺體悲痛不已。周姓少女穀保家商校長嚴英哲表示「他擔任班上的副班長，成績中等，人緣蠻好的，預計明天早上第一節課，有導師，還有輔導老師，還有學務處，還有我個人，都會到班上進行團體輔導。」

▼ 新莊今晨惡火事故現場 。（圖／記者陳以昇翻攝）

今天半夜4時許，新北消防局獲報，現場為4層樓公寓，在起火燃燒的2樓發現一名無呼吸心跳16歲少女，救出時已無生命跡象，初步研判是於逃生過程中疑因吸入濃煙昏迷，倒臥房門口身亡。

據調查，事發的2樓是屋主59歲周姓父親及未成年女兒周女一起居住。13日晚間6時許，擔任保全工作的周父出門上班，就讀穀保家商的周女獨自在家，沒想到在半夜時，疑似在大門旁的電器延長線短路，引發火點。周女發現火警，就在逃到大門邊卻遭濃煙嗆傷導致昏迷後遭火焚身成焦屍，詳細起火原因仍待火調科調查。檢警今下午在板殯進行相驗，周父到遺體冷藏室前，遠處看到被白布蓋住的女兒遺體悲痛不已。

周姓少女就讀穀保家商的校長嚴英哲表示，死者擔任班上的副班長，成績中等，「人緣蠻好的。」針對這個學生的狀況，導師已經跟幾個跟她比較熟同學先告知，並在班上群組裡說了，預計明天早上第一節課，導師、輔導老師、學務處，以及校長都會到班上進行團體輔導。

▼ 新莊公寓二樓火煙竄燒。（圖／記者陳以昇攝）

▼ 新莊今晨惡火16歲少女亡板橋殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）