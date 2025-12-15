　
社會 社會焦點 保障人權

快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影

記者黃哲民／台北報導

台北地院審理柯文哲等人所涉京華城等案，今（15日）上午起進行言詞辯論程序，表定為期8個工作天，首日由檢方全天論告柯文哲等人於京華城案涉犯圖利、收賄等貪污案件，接著由被告與辯護律師接力答辯，合議庭裁定的庭訊錄音錄影「公開播送」，也從今天起開始錄製，合議庭並諭知全體被告與律師，預留本月26日到31日共4個工作天，做為備用庭期。

▲柯文哲涉犯的京華城等案，今（15日）起在台北地院開始言詞辯論，庭訊錄音錄影「公開播送」也開始錄製。（圖／記者黃哲民攝）

▲柯文哲涉犯的京華城等案，今（15日）起在台北地院開始言詞辯論，庭訊錄音錄影「公開播送」也開始錄製。（圖／記者黃哲民攝）

合議庭上周四（11日）提前完成本案辯論前的提示證據程序，並依照案情屬性區分成大、中、小共3部分，最大1塊就是京華城案的貪污情節，檢方論告預估至少1個全天，明（16日）才會輪到柯文哲、沈慶京、張志澄、吳順民與應曉薇5名被告與律師依序答辯。

合議庭也因此調整審理計畫，表定上述柯文哲5人於京華城案所涉貪污情節，在本周四（18日）完成答辯，隔天（19日）輪由彭振聲、黃景茂與邵琇珮3名被告與辯護律師答辯，這部分主要為台北市府都市發展局、都市計畫委員會官員，在京華城案涉犯的圖利情節。

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、黃景茂、應曉薇等四名被告出庭辯論，民眾黨立委黃國昌、張啟楷也到院聲援。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、黃景茂、應曉薇等四名被告出庭辯論。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、黃景茂、應曉薇等四名被告出庭辯論，民眾黨立委黃國昌、張啟楷也到院聲援。（圖／記者湯興漢攝）

其次為規模居「中」的政治獻金案，李文宗、李文娟兄妹與柯文哲涉犯公益侵占、背信等罪嫌，訂於下周一（22日）全天審理，仍先由檢方論告、被告與辯護律師再答辯，表定1天完成。

至於案情最「小」的1塊，是會計師端木正申報柯文哲競選2024年總統政治獻金資料不實、涉犯偽造文書等罪嫌，訂於下周二（23日）審理，若當日上半天就能完成答辯，當日下午接著進行其餘10名被告的結辯，以及鼎越開發公司、木可公關公司，以第3人身分表示意見的程序，表定24日全部完成。

合議庭准許的「公開播送」，也從今天上午開始錄製，始於檢方論告、結束於被告和辯護律師完成答辯，不包含量刑辯論和沒收辯論。柯文哲與沈慶京抗告爭取全程Live直播，上周五（12日）被高院駁回而失敗，請求將被告最後陳述內容入鏡，合議庭也沒准許。

▲▼台北地院審理京華城案，柯文哲、沈慶京、黃景茂、應曉薇等四名被告出庭辯論，民眾黨立委黃國昌、張啟楷也到院聲援。（圖／記者湯興漢攝）

▲▼民眾黨立委黃國昌、張啟楷也到院聲援。（圖／記者湯興漢攝）

其餘被告與第3人，只有端木正提起抗告，他要求別公開他的庭訊影像或加以遮隱，高院指端木正所涉罪嫌不屬於可「公開播送」範圍，撤銷北院合議庭針對端木正庭訊錄音錄影一併公開播送的裁定。

不過北院合議庭已預先調整，端木正僅需在23日出庭，當天沒有其他被告，也就不必錄製「公開播送」資料，此外，李文娟也僅需在22日出庭，因此今、明2天，只有9名被告須到庭一起聽檢方論告。

但因檢方、被告與律師的陳述可能超時，合議庭審判長上周四已預告全體被告與律師，預留本月26日、29日到31日共4天時間，以便視狀況調整開庭。

12/12 全台詐欺最新數據

快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影
全台有雨！　連下2天時間曝

