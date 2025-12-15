獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　疑涉桌遊店...少年隊最新說法曝

▲高雄市政府警察局少年隊一名偵查佐被圍毆 。（圖／記者吳奕靖翻攝）

記者吳奕靖／高雄報導

《東森新媒體ETtoday》14日獨家揭露，高雄市一名少年隊偵查佐日前遭人毆打成傷，案情在警界引發熱議，外界一度傳出與債務糾紛有關。不過，少年隊第一時間對外否認，強調是單純用餐糾紛所致，但隨著警方內部調查持續進行，案情細節出現不同版本，引發更多疑問。

少年隊14日表示，這起案件發生在11日晚間下班時段，這名偵查佐帶家人到鳳山區文龍東路一家海鮮料理餐廳用餐時，因為口角糾紛，遭到店員4人毆打成傷，目前動手毆打的店員已經被依照妨害秩序罪移送，少年隊尊重相關司法調查。記者追問為何會發生口角，少年隊說「因為同仁用餐時談話比較大聲，導致店員誤會同仁在談論他們而引起的事件」。

但根據記者掌握，警方在後續內部釐清過程中，案情恐不如對外說法單純。據了解，這名偵查佐當天帶家人到這家餐廳用餐，而餐後就帶著家人前往這家餐廳二樓的「桌遊店」，這名偵查佐不知道是不是有喝酒，疑似大聲說「這麼大的店，怎麼沒有荷官」，笑說不如把店關了。這名偵查佐走出門後，突然來了一台車，車上走下4個人，當街圍毆偵查佐。

該起事件在高雄警界內部引發多種傳聞版本，包括欠債糾紛、誤入麻將館，甚至酒後至桌遊店消費遭拒等說法，眾說紛紜。對此，少年隊長陳仁正15日說明：「同仁與妻小用餐完畢，欲上洗手間走上二樓，隨即又下樓離開，妻小先去開車，我們的同仁被帶至店外旁角落處」，否認其他揣測。

針對外界質疑，記者要求少年隊提供監視器畫面佐證案情，少年隊則回覆指出，案發地點位於餐廳外轉角處，屬於監視器死角，鳳山分局員警到場時，4名嫌疑人已未再施暴，但當場坦承毆打行為，警方遂將人帶返派出所偵辦；由於現場無影像畫面可供調閱，將改以文字說明方式提供參考。

記者進一步向鳳山分局查證案發經過與現場處理細節，鳳山分局則表示，全案已由少年隊統一對外說明。

一名警察在公開場所遭人圍毆，案情牽涉警紀、治安與社會觀感，外界關注焦點不僅在於動手原因，也在於案情是否已完整釐清。相關單位是否能提出更具體說明，仍有待進一步觀察。