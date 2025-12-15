遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！高雄餐廳停業2天清消　衛生局將開罰

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄三民區一家連鎖餐廳日前遭消費者爆料，不只桌上出現數隻小強爬來爬去，甚至上餐以後還發現湯壺中有蟲，且茶杯也有污垢，一家人瞬間胃口全無，火速結帳離開。高雄市衛生局獲悉後於14日派員前往現場稽查，雖未發現污垢、蟑螂蹤跡，但業者坦承消費者爆料屬實，後續將依《食品安全衛生管理法》裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

▲高雄市三民區某連鎖餐廳遭爆料有蟑螂、湯壺中有蟲，衛生局前往稽查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據《東森新聞》報導，該名消費者控訴，13日晚間一家人前往該連鎖餐廳消費，沒想到才剛坐定，就發現桌面爬出數隻小強，向店員反映後更換座位，未料後續上餐時，小強還是從卡式爐縫隙鑽出，打開湯壺一看，赫見底部也有小蟲，甚至就連未使用的茶杯也有明顯污垢，拿衛生紙擦拭後出現黑色痕跡，接連的衛生失格，讓一家人瞬間胃口全無，火速結帳後離開現場。對此，該家餐廳致歉表示，目前門市已經停業2天，將進行大規模清消作業。

高雄市衛生局14日也循線前往現場稽查，現場未見茶杯有污垢、未發現小蟲及蟑螂蹤跡，惟業者坦承民眾爆料屬實，將依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局還發現現場冷凍庫溫度不足、部分食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。