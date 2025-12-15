　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！高雄餐廳停業2天清消　衛生局將開罰

記者吳奕靖、莊智勝／高雄報導

高雄三民區一家連鎖餐廳日前遭消費者爆料，不只桌上出現數隻小強爬來爬去，甚至上餐以後還發現湯壺中有蟲，且茶杯也有污垢，一家人瞬間胃口全無，火速結帳離開。高雄市衛生局獲悉後於14日派員前往現場稽查，雖未發現污垢、蟑螂蹤跡，但業者坦承消費者爆料屬實，後續將依《食品安全衛生管理法》裁罰新台幣3萬元以上、300萬元以下罰鍰。

▲▼高雄市三民區某連鎖餐廳遭爆料有蟑螂、湯壺中有蟲，衛生局前往稽查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲高雄市三民區某連鎖餐廳遭爆料有蟑螂、湯壺中有蟲，衛生局前往稽查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

根據《東森新聞》報導，該名消費者控訴，13日晚間一家人前往該連鎖餐廳消費，沒想到才剛坐定，就發現桌面爬出數隻小強，向店員反映後更換座位，未料後續上餐時，小強還是從卡式爐縫隙鑽出，打開湯壺一看，赫見底部也有小蟲，甚至就連未使用的茶杯也有明顯污垢，拿衛生紙擦拭後出現黑色痕跡，接連的衛生失格，讓一家人瞬間胃口全無，火速結帳後離開現場。對此，該家餐廳致歉表示，目前門市已經停業2天，將進行大規模清消作業。

高雄市衛生局14日也循線前往現場稽查，現場未見茶杯有污垢、未發現小蟲及蟑螂蹤跡，惟業者坦承民眾爆料屬實，將依「高雄市公共飲食場所衛生管理辦法」第8條暨《食品安全衛生管理法》第47條規定，裁罰3萬元以上300萬元以下罰鍰。

此外，衛生局還發現現場冷凍庫溫度不足、部分食材未覆蓋、垃圾桶未加蓋、從業人員未依規定健康檢查等缺失，飭令業者限期改善，屆期未改善，將依《食品安全衛生管理法》第8條及第44條規定，裁罰6萬元以上2億以下罰鍰。

▲▼高雄市三民區某連鎖餐廳遭爆料有蟑螂、湯壺中有蟲，衛生局前往稽查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

▲▼高雄市三民區某連鎖餐廳遭爆料有蟑螂、湯壺中有蟲，衛生局前往稽查。（圖／記者吳奕靖翻攝）

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/12 全台詐欺最新數據

更多新聞
477 2 5396 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
Melody發現閨密被綠不說破　「當沒看到」曝背後殘酷原因
連鎖餐廳小強爬桌、湯壺有蟲　停業2天清消！衛生局將開罰
怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓他履約？
兄弟未留成轉機　23歲內野手轉戰富邦悍將
快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章偽造8.8億本票　5罪合併判6年

疑似恍神肇事！直線路段轎車高速衝撞電桿　一家4人全受傷送醫

男倒路邊送醫！警查身分驚「18年前被宣告死亡」　家屬認證仍在世

又是酒駕！男深夜撞斷電桿害女伴破頭　桃園1615戶停電2小時

失蹤第4天！造船廠兄弟下班衝海邊抓螃蟹　25歲弟落海持續搜救

遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！高雄餐廳停業2天清消　衛生局將開罰

國10帆布掉落！小貨車輾過失控「3車連環撞」　車頭全毀畫面曝

不甩保護令！南投悍婆婆搧媳婦2巴掌、飆三字經　遭判拘30天

快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影

「戶政事務所」來電稱涉洗錢　屏東男先問警察沒上當

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章偽造8.8億本票　5罪合併判6年

疑似恍神肇事！直線路段轎車高速衝撞電桿　一家4人全受傷送醫

男倒路邊送醫！警查身分驚「18年前被宣告死亡」　家屬認證仍在世

又是酒駕！男深夜撞斷電桿害女伴破頭　桃園1615戶停電2小時

失蹤第4天！造船廠兄弟下班衝海邊抓螃蟹　25歲弟落海持續搜救

遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！高雄餐廳停業2天清消　衛生局將開罰

國10帆布掉落！小貨車輾過失控「3車連環撞」　車頭全毀畫面曝

不甩保護令！南投悍婆婆搧媳婦2巴掌、飆三字經　遭判拘30天

快訊／京華城案一審辯論登場！柯文哲9被告齊聽檢方論告開始錄影

「戶政事務所」來電稱涉洗錢　屏東男先問警察沒上當

大同華映案遭中國判賠131億元　股價打入跌停鎖死

台中藍營初選開戰！江啟臣正式對決楊瓊瓔　盧秀燕6字回應

台大醫院明年起不主動給紙本收據　各院加速無紙化減碳

記憶體集團股抗跌　華東不畏大股東申讓逆勢漲半根

胖橘穿手工防舔衣　變身「性感五花肉」肥美腰身超凸顯

「華爾街女神」母親盜刻3小姑印章偽造8.8億本票　5罪合併判6年

不副署是立法獨裁的「必然惡果」　也是一場內戰的起點

2026年將殺價取量　李同榮：六都房價下修10%

黃仁勳愛店「喜相逢」推新品牌　12/17進駐新光A11館試營運

不只喊口號！陳以信主張市政全公開　進度落後也要說清楚

【徒手奪槍畫面曝】澳洲海灘2槍手朝人群開槍　英勇路人上前壓制

社會熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

電梯女工人21樓開口墜地慘死　市府勒令停工

公益網紅「賓賓哥」　遭爆斂財破億霸凌粉絲

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

2男「信義超跑巷」猛砸酒瓶　網轟：以為很帥

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

賓賓哥「VIP群組」！　她們買聖物驚覺全套路

少女幫男友釣出朋友夾擊脫褲性侵

更多熱門

相關新聞

王瑞德第20次南下陪同力挺

王瑞德第20次南下陪同力挺

立法委員賴瑞隆今（14）日上午前往肉豆公市場，由資深媒體人王瑞德、前立法委員郭玟成、高雄市議員黃彥毓、李順進、前議員陳致中及議員參選人黃敬雅陪同，展開菜市場走訪行程，和攤商及採買的市民朋友親切問候，現場互動熱絡，氣氛溫暖，也展現出賴瑞隆持續勤走基層的士氣與決心。

獨／高雄偵查佐遭4人圍毆掛彩　少年隊曝真相

獨／高雄偵查佐遭4人圍毆掛彩　少年隊曝真相

捕獲野生林岱樺！直擊UNIQLO買外套

捕獲野生林岱樺！直擊UNIQLO買外套

本土劇「壞人臉」陳文山南下做公益：感覺很好

本土劇「壞人臉」陳文山南下做公益：感覺很好

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

關鍵字：

高雄餐廳蟑螂衛生局

讀者迴響

熱門新聞

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

今晚再急凍！　下波變天時間曝

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面