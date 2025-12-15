　
社會 社會焦點 保障人權

逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

▲▼查獲製毒工具及偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝的毒品。（圖／少年隊提供）

▲桃警少年隊溯源查獲簡姓嫌犯的製毒工廠。（圖／少年隊提供）

記者楊熾興／桃園報導

桃園市政府警察局少年隊針對施用毒品案件溯源追查，經長期佈線蒐證，持搜索票查獲簡姓犯嫌的製毒工廠，查扣第三級毒品咖啡包共計385包、第三級毒品彩虹菸27包以及封口機、電子磅秤、分裝袋、原物料等證物，粗估市價約300萬元，警方及時破獲未流入市面，將簡嫌依違反毒品危害防制條例移送偵辦。另外，警方也證實，日前本市某國中學生疑似施用喪屍煙彈電子煙產品，但包括器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司均呈現陰性反應。

▲桃警少年隊溯源查獲簡姓嫌犯的製毒工廠。（圖／少年隊提供）

▲▼查獲製毒分裝工具及偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝的毒品。（圖／少年隊提供）

▲▼查獲製毒工具及偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝的毒品。（圖／少年隊提供）

桃警少年隊與蘆竹分局強力執行「雷霆除暴」專案，繼上週破獲「彩虹菸」製造工廠後，再次破獲製毒工廠，專案小組針對施用毒品案件溯源追查，長期佈線蒐證，於10日持臺灣桃園地方法院核發之搜索票執行搜索，查獲簡姓嫌及其製毒工廠，警方發現，簡嫌為吸引年輕人目光或躲避警方查緝，特意將毒品包裝偽裝成市面食物外包裝或新潮包裝，

少年隊隊長戴賢表示，日前本市某國中學生疑似施用喪屍煙彈電子煙產品（詳見新聞），本隊獲報後依法啟動調查，並將器具、煙彈及學生尿液送鑑驗公司均呈現陰性反應，後續將函請衛生局及教育局處置；另外新興毒品咖啡包對青少年腦部及中樞神經系統有極大的殺傷力，警方將持續針對毒品源頭進行「溯源刨根」。在此呼籲，家長應多關心子女交友及生活狀況，若發現孩子持有來路不明的沖泡飲品或身上有異味，應提高警覺。

