高雄29歲男駕車自撞燈桿　警眼尖搜出「喪屍煙彈」

▲李姓男子駕駛自小客車自撞電桿，警方到場處理，在車內副駕駛座上發現依托咪酯煙彈。（圖／記者吳世龍翻攝，下同）

記者吳世龍／高雄報導

高雄市仁武區八德南路今（15）日凌晨發生一起自小客車自撞燈桿事故。警方到場處理時，於車內起獲一顆經初篩呈依托咪酯陽性反應的毒煙彈。儘管29歲的李姓駕駛酒測值為零，仍被警方依持有毒品罪及公共危險罪，將李男移送高雄地檢署偵辦。

今日凌晨0時許，仁武分局澄觀派出所接獲通報，指仁武區八德南路398巷口前發生一起自小客車自撞事故。警網隨即趕赴現場，發現一輛自小客車因故直行時自撞燈桿，駕駛為29歲的李姓男子。

警方對李男實施酒測，結果顯示其酒測值為0，排除酒駕肇事。李男在事故中僅有嘴角輕微擦傷，並無大礙。然而，就在員警協助李男處理事故並拿取衛生紙時，意外在車內副駕駛座上發現一顆可疑的「煙彈」。員警立即進行初步檢驗，初篩結果顯示為依托咪酯（Etomidate）陽性反應。

儘管李姓駕駛並非酒駕，但因其駕車自撞的危險行為，加上持有經確認為毒品的依托咪酯煙彈，警方依持有毒品罪及公共危險罪，將李男移送高雄地檢署偵辦，以釐清其吸食毒品後是否影響行車安全。警方呼籲民眾切勿以身試法，遠離新興毒品，確保自身及他人用路安全。