社會 社會焦點 保障人權

公益網紅「賓賓哥」　遭爆斂財破億霸凌粉絲

網紅賓賓哥遭控假公益之名坑殺粉絲，斂財金額破億元。（翻攝賓賓哥臉書）

▲網紅賓賓哥遭控假公益之名坑殺粉絲，斂財金額破億元。（翻攝賓賓哥臉書）

圖文／鏡週刊

知名網紅賓賓哥常在直播時發放現金、救濟弱勢，被封為公益網紅，但他近期屢爆爭議，甚至被台中市長盧秀燕下令封殺，本刊也接獲投訴，指他利用公益形象販賣泰國佛牌、古曼童給粉絲，卻被抓包出售假貨、劣質品，從中賺取暴利，目前已有多人受害，斂財金額破億元。

被害人A小姐說，賓賓哥本業是賣泰國佛牌、古曼童，她因為賓賓哥的公益形象，消費數百萬元力挺，很多賓賓哥的粉絲認識她。後來陸續有粉絲向她抱怨，說買到假佛牌、斷頭古曼童賺暴利，才發現賓賓哥只是把大家當搖錢樹。網友B小姐也告訴本刊，她看到賓賓哥直播買聖物、希望能藉此轉運，結果不到一年就把百萬元退休金花光，讓她懊悔不已。

粉絲發現，賓賓哥賣的2萬元聖物，成本只要1,100元。（讀者提供）

▲粉絲發現，賓賓哥賣的2萬元聖物，成本只要1,100元。（讀者提供）

B小姐說：「賓賓哥賣古曼童，最貴的要賣數百萬元，說未來會增值、可當傳家寶，又說每月消費5萬元以上的粉絲可進VIP群組，他會報明牌，帶大家把錢賺回來，我第一個月就成為VIP群組會員。為待在群組賺大錢，我跟其他人一樣拚命消費，最後發現都是賓賓哥的套路。」

B小姐表示，她進入VIP群組後，經常看到賓賓哥無預警在群組內丟出幾個數字後，又火速收回訊息，營造「有緣人才看得到」的氛圍，他還會在群組裡安插暗樁，宣稱自己因買佛牌或古曼童中了大獎，提升買氣，原本幾千元的古曼童一下漲到十幾萬元，非常離譜。

賓賓哥聲稱販售的古曼童有偏財師父加持，價格翻倍賣，卻是瑕疵品。（翻攝賓賓哥臉書）

▲賓賓哥聲稱販售的古曼童有偏財師父加持，價格翻倍賣，卻是瑕疵品。（翻攝賓賓哥臉書）

「買賣是你情我願，但他的手法太惡質！」B小姐說賓賓哥口才一流，讓很多粉絲掏錢買單，其中一名70歲的女粉絲，陸續消費近6,000萬元，最後因付不出貨款、向丈夫周轉，結果鬧到離婚、賣房收場。因為賓賓哥常在直播時警告粉絲，若將聖物丟棄或棄標會招來報應，所以很多粉絲寧可傾家蕩產，也不敢棄標。

賓賓哥（左）直播時動手毆打老翁（右），結果吃上官司。（讀者提供）

▲賓賓哥（左）直播時動手毆打老翁（右），結果吃上官司。（讀者提供）

粉絲不敢棄標，除了怕有報應，更怕被賓賓哥公審。曾被公審的C小姐告訴本刊，3年前，她發現賓賓哥賣聖物賺暴利決定棄標，賓賓哥在群組開罵，C小姐跟友人被要求下跪道歉當和解條件，結果被偷拍，事後賓賓哥還食言，把道歉影片傳到群組，害C小姐飽受嘲笑譏諷。

不只如此，跟賓賓哥在台中校園合作的魔術師被一名夏姓正妹作家指控性騷，魔術師還透過賓賓哥的直播訕笑、抹黑夏女，導致她遭網路霸凌，有意尋短，好在網紅推手圤智雨發聲安撫，夏女才打消念頭。事後賓賓哥卻反控圤智雨不懷好意，利用夏女對他抹黑。

賓賓哥要C小姐跟友人下跪道歉，卻找助理偷拍，還將影片傳到群組。（讀者提供）

▲賓賓哥要C小姐跟友人下跪道歉，卻找助理偷拍，還將影片傳到群組。（讀者提供）

對此，圤智雨無法接受，他說賓賓哥的爭議很多，被斂財的粉絲找圤智雨及其他直播主幫忙踢爆，賓賓哥還惡人先告狀，反控這些直播主恐嚇，行徑猶如人渣。

直播公會理事長林揚竣則是建議粉絲多聽多看，自行消化選擇，如果覺得有疑慮，最好透過合法、公開透明的公益團體行善，避免助長歪風。本刊致電賓賓哥，電話無人接聽，記者留語音、傳訊息給他，截稿前未獲回應。

  • 《鏡週刊》關心您：若自身或旁人遭受身體虐待、精神虐待、性侵害、性騷擾，請立刻撥打110報案，再尋求113專線，求助專業社工人員。
  • 《鏡週刊》關心您，再給自己一次機會，安心專線：1925（24小時）／生命線：1995／張老師專線：1980。


更多鏡週刊報導
賓賓哥坑粉斂財1／把VIP群組當搖錢樹　她們砸鉅資「買聖物」發現全是套路
賓賓哥坑粉斂財2／「長得抱歉」吃巧克力就能招桃花　賓賓哥荒誕促銷她們都買單

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了
壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴
金融市場恐反噬！　華爾街罕見示警2026最大風險
反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因
早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議
勞工10萬救命錢來了！　今日08：00線上申請正式起跑

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

中國解放軍機、軍艦這幾年不斷騷擾台灣海域、空域，近日共艦甚至還以無線電要求我軍機遠離，並喊出「中國台灣」，沒想到無線電不明聲源中竟出現霸氣5字回嗆「放你X的屁」，該錄音檔在網路上曝光引發熱議，有不少台灣人留言讚爆。

鏡週刊賓賓哥江建樺

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

今晚再急凍！　下波變天時間曝

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

美股科技股崩盤警訊　台灣AI供應鏈恐迎震撼教育

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

