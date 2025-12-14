　
社會 社會焦點 保障人權

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫　獨自認屍全程沉默

記者閔文昱／綜合報導 

新北市新莊區建中街一棟老舊公寓14日凌晨發生奪命火警，造成一名年僅16歲的周姓少女不幸喪命。少女的父親下午在檢察官陪同下，前往新北市立殯儀館相驗愛女遺體。身為夜間保全的他，前一晚才出門上大夜班，未料清晨接獲噩耗，趕回時已與女兒天人永隔。相驗過程中，他全程沉默、不發一語，僅遠遠望著遺體，令人鼻酸。

據了解，周姓少女與59歲父親相依為命，父親從事夜間保全工作，事發當晚於晚間外出上大夜班，家中僅剩少女一人。凌晨4時許，2樓客廳疑似因電線或雜物起火，火舌與濃煙迅速竄出，少女疑在睡夢中被嗆醒，試圖逃生卻因吸入過多濃煙倒臥客廳，最終逃生不及命喪火海，燃燒面積約30平方公尺，確切起火原因仍待火調人員進一步釐清。

▲▼ 新莊今晨惡火　16歲少女亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

▲新莊惡火釀成一名16歲少女亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

火警發生當下，消防人員除立即布水線灌救外，也同步疏散同棟住戶，共救出、疏散15人，避免災情擴大。附近鄰居表示，周姓父女在該處居住已有3、4年，父親為了生計長期值夜班，女兒平時獨自在家，沒想到一場惡火竟讓父女天人永隔。

周父14日下午在檢察官與法醫陪同下前往殯儀館相驗遺體。過程中他神情沉重、幾乎不發一語，僅遠遠望著女兒遺體，便獨自離開，現場未見其他家屬陪同，哀痛畫面讓在場人員不捨。相關人員指出，周父情緒看似平靜，疑似悲痛過度而難以表達情緒。

▲▼ 新莊今晨惡火　16歲少女亡板橋殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

▲16歲少女父親赴板橋殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

校方表示，周姓少女就讀新北市一所高職，擔任班級副班長，個性乖巧、人緣不錯，消息傳回校園後師生震驚不已，已安排導師與輔導老師進班進行團體輔導，陪伴同學度過哀傷時刻。新北市社會局也指出，將提供慰問金及相關災害救助，並視家屬需求給予後續協助。

▲▼ 新莊今晨惡火　16歲少女亡板橋殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

12/12 全台詐欺最新數據

477 2 5396 損失金額(元)

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

蕭敬騰岳父過世　Summer哭到視線模糊
古巴對台不友善「我國用龍蝦制裁」！今年進口額狂跌逾7成
SOGO敦化館正式熄燈　數百人送別

新莊公寓惡火16歲少女亡　消防大隊長：我們盡力了

新莊公寓惡火16歲少女亡　消防大隊長：我們盡力了

新北市新莊區建中街一棟公寓，今（14）日清晨4時許發生火警，造成一名16歲少女逃生不及葬身火窟。新北市消防局第二大隊大隊長遺憾表示，「妹妹抱歉，我們盡力了」。

新莊公寓惡火16歲少女喪命　鄰居：火很大還爆炸

新莊公寓惡火16歲少女喪命　鄰居：火很大還爆炸

即／婦騎車撞霧台2號橋墜谷　命危送醫

即／婦騎車撞霧台2號橋墜谷　命危送醫

即／婦騎車撞霧台2號橋！翻落15公尺河床

即／婦騎車撞霧台2號橋！翻落15公尺河床

社救法修法卡關「虛擬所得」　石崇良：財劃法爭議須納入考量

社救法修法卡關「虛擬所得」　石崇良：財劃法爭議須納入考量

