16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫　獨自認屍全程沉默

記者閔文昱／綜合報導

新北市新莊區建中街一棟老舊公寓14日凌晨發生奪命火警，造成一名年僅16歲的周姓少女不幸喪命。少女的父親下午在檢察官陪同下，前往新北市立殯儀館相驗愛女遺體。身為夜間保全的他，前一晚才出門上大夜班，未料清晨接獲噩耗，趕回時已與女兒天人永隔。相驗過程中，他全程沉默、不發一語，僅遠遠望著遺體，令人鼻酸。

據了解，周姓少女與59歲父親相依為命，父親從事夜間保全工作，事發當晚於晚間外出上大夜班，家中僅剩少女一人。凌晨4時許，2樓客廳疑似因電線或雜物起火，火舌與濃煙迅速竄出，少女疑在睡夢中被嗆醒，試圖逃生卻因吸入過多濃煙倒臥客廳，最終逃生不及命喪火海，燃燒面積約30平方公尺，確切起火原因仍待火調人員進一步釐清。

▲新莊惡火釀成一名16歲少女亡 。（圖／記者陳以昇翻攝）

火警發生當下，消防人員除立即布水線灌救外，也同步疏散同棟住戶，共救出、疏散15人，避免災情擴大。附近鄰居表示，周姓父女在該處居住已有3、4年，父親為了生計長期值夜班，女兒平時獨自在家，沒想到一場惡火竟讓父女天人永隔。

周父14日下午在檢察官與法醫陪同下前往殯儀館相驗遺體。過程中他神情沉重、幾乎不發一語，僅遠遠望著女兒遺體，便獨自離開，現場未見其他家屬陪同，哀痛畫面讓在場人員不捨。相關人員指出，周父情緒看似平靜，疑似悲痛過度而難以表達情緒。

▲16歲少女父親赴板橋殯儀館相驗 。（圖／記者陳以昇攝）

校方表示，周姓少女就讀新北市一所高職，擔任班級副班長，個性乖巧、人緣不錯，消息傳回校園後師生震驚不已，已安排導師與輔導老師進班進行團體輔導，陪伴同學度過哀傷時刻。新北市社會局也指出，將提供慰問金及相關災害救助，並視家屬需求給予後續協助。