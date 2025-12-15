遭3打1反擊竟釀雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞

▲台北市王姓清潔隊員殺害2人，判刑24年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台北市清潔隊員王姓男子，與同為隊員的高姓男子鬧翻，高男於2023年11月間，找了2名友人前來找王男談判，最後發生口角，王男在3打1的情況下，反持刀將對方2人殺死。一審國民法官審理時，王男辯稱自己是「正當防衛」，但國民法官不採信，重判24年。二審高等法院也維持。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

現年60歲的王男，與死者高男為兒時玩伴，2人也同在大同區的清潔隊工作。不過2人因工作期間意見不合，發生爭吵，最後雙方更大罵鬧翻。高男在2023年11月16日凌晨時間，先打電話給王男，約好時間在王男住處樓下談判。凌晨4點多，高男找了廖姓、李姓2名友人，到王男位於台北市大同區蘭州街的住處下談判。

眾人一言不合，高男3人取出預藏的警棍、水果刀、鋁棒等物品攻擊王男，王男也拿出折疊刀反擊，一陣混亂後，王男的刀刃刺入高男左側胸部，廖男的左大腿上方也遭深深割了一刀，2人均被緊急送醫，但最後仍因大量失血，宣告不治。王男遭捕後，檢方聲請羈押獲准，最後依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由士林地方法院國民法官審理，王男在審理時否認具有殺人故意，辯稱當時自己被攻擊時，是出於正當防衛才反擊，沒有殺人的意思。但國民法官認為，根據2名被害人受到深度刺傷而大量出血的嚴重傷勢，再加上觀看現場監視器錄影後，發現王男的攻擊手段兇狠。

另外，高男的女友也證稱，高男與王男通電話時雙方就已經互嗆，王男早知道高男邀約不懷好意；因此國民法官認為王男宣稱不知對方來意、所以是出於正當防衛，沒有殺人故意，此論點不可採。最後國民法官將王男分別判刑12年與14年，合併宣告應執行有期徒刑24年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為一審國民法官認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院15日駁回上訴定讞，王男遭判處有期徒刑24年確定。