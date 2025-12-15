　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

遭3打1反擊竟釀雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞

▲殺人命案虐待兇殺死人。（圖／視覺中國）

▲台北市王姓清潔隊員殺害2人，判刑24年定讞。此為示意圖。（圖／視覺中國）

記者吳銘峯／台北報導

台北市清潔隊員王姓男子，與同為隊員的高姓男子鬧翻，高男於2023年11月間，找了2名友人前來找王男談判，最後發生口角，王男在3打1的情況下，反持刀將對方2人殺死。一審國民法官審理時，王男辯稱自己是「正當防衛」，但國民法官不採信，重判24年。二審高等法院也維持。全案再上訴，最高法院15日駁回上訴定讞。

現年60歲的王男，與死者高男為兒時玩伴，2人也同在大同區的清潔隊工作。不過2人因工作期間意見不合，發生爭吵，最後雙方更大罵鬧翻。高男在2023年11月16日凌晨時間，先打電話給王男，約好時間在王男住處樓下談判。凌晨4點多，高男找了廖姓、李姓2名友人，到王男位於台北市大同區蘭州街的住處下談判。

眾人一言不合，高男3人取出預藏的警棍、水果刀、鋁棒等物品攻擊王男，王男也拿出折疊刀反擊，一陣混亂後，王男的刀刃刺入高男左側胸部，廖男的左大腿上方也遭深深割了一刀，2人均被緊急送醫，但最後仍因大量失血，宣告不治。王男遭捕後，檢方聲請羈押獲准，最後依照殺人罪嫌提起公訴。

一審由士林地方法院國民法官審理，王男在審理時否認具有殺人故意，辯稱當時自己被攻擊時，是出於正當防衛才反擊，沒有殺人的意思。但國民法官認為，根據2名被害人受到深度刺傷而大量出血的嚴重傷勢，再加上觀看現場監視器錄影後，發現王男的攻擊手段兇狠。

另外，高男的女友也證稱，高男與王男通電話時雙方就已經互嗆，王男早知道高男邀約不懷好意；因此國民法官認為王男宣稱不知對方來意、所以是出於正當防衛，沒有殺人故意，此論點不可採。最後國民法官將王男分別判刑12年與14年，合併宣告應執行有期徒刑24年。案件上訴第二審。

二審高等法院審理後，認為一審國民法官認定事實、適用法律並無違誤，因此駁回上訴。全案再上訴第三審，最高法院15日駁回上訴定讞，王男遭判處有期徒刑24年確定。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

高雄夫妻遭恐怖鄰居砍死　二審開庭2幼兒情緒不穩無法作證

快訊／台中20多歲重機騎士出事　噴墜「1層樓高橋下」命危搶救中

通緝犯見警心虛駕車逃逸！自撞民宅就逮　搜出喪屍煙彈

台中街頭驚見「血淋淋斷手」！原來是玩具假手　主人恐挨罰

屏東男3度酒駕遭罰27萬還一度判刑　執行分署轉介酒癮治療

遭3打1反擊竟釀雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞

逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　疑涉桌遊店...少年隊最新說法曝

快訊／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！兇嫌赴警局投案

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

高雄夫妻遭恐怖鄰居砍死　二審開庭2幼兒情緒不穩無法作證

快訊／台中20多歲重機騎士出事　噴墜「1層樓高橋下」命危搶救中

通緝犯見警心虛駕車逃逸！自撞民宅就逮　搜出喪屍煙彈

台中街頭驚見「血淋淋斷手」！原來是玩具假手　主人恐挨罰

屏東男3度酒駕遭罰27萬還一度判刑　執行分署轉介酒癮治療

遭3打1反擊竟釀雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞

逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　疑涉桌遊店...少年隊最新說法曝

快訊／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！兇嫌赴警局投案

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

【死亡凝視】騎士想跨越雙黃線被警盯上　立刻裝沒事騎走XD

社會熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

電梯女工人21樓開口墜地慘死　市府勒令停工

公益網紅「賓賓哥」　遭爆斂財破億霸凌粉絲

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

即／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！嫌赴警局投案

2男「信義超跑巷」猛砸酒瓶　網轟：以為很帥

高雄餐廳遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！衛生局將開罰

更多熱門

相關新聞

檢察官黃錦秋捲88會館案遭免職　轉任觀護人

檢察官黃錦秋捲88會館案遭免職　轉任觀護人

前警政署政風室主任黃錦秋，2020年間兩度與多名警官到豪宅與銀樓地下室唱歌，遭法務部移送，也遭監察院彈劾送交懲戒法院職務法庭議處。職務法庭一審判處免除她的檢察官職務，轉任檢察事務官。案件上訴，職務法庭15日二審更加重，除了免職以外，要求她轉任台北地檢署觀護人，全案確定。

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

寺內迷姦師弟8次還拍片！變態師兄遭重判

兒恐嚇母幫付2800元車錢「沒給殺全家」

兒恐嚇母幫付2800元車錢「沒給殺全家」

麥當勞偷拍少女如廁！新竹變態保全3度犯案被逮

麥當勞偷拍少女如廁！新竹變態保全3度犯案被逮

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

百名司法與治安單位齊聚台南地檢署聚焦打詐、反毒、國民法官應變

關鍵字：

法律人權清潔隊正當自衛殺人三審最高法院判刑國民法官

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面