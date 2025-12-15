仁愛路電梯女工人21樓「開口墜地」慘死　市府調查出爐勒令停工

記者許力方、黃彥傑／台北報導

台北市大安區仁愛路3段巷內一處新建工地，13日上午發生一起墜樓意外，66歲吳姓女子從高處墜落，導致全身多處骨折，明顯死亡。警方初步排除外力介入及輕生跡象，研判是起工安意外。對此，北市勞檢處14日調查，死者為電梯工人，返回施工電梯時不幸墜落身亡，已勒令該工地停工。

事發於13日上午11時許，警消獲報，仁愛路3段新建工程工地發生墜樓事故，救護人員到場時發現，66歲吳姓女工人疑似在工作時不慎從21樓墜落1樓地面，全身多處骨折，已經明顯死亡，隨即封鎖現場調查。後經鑑識人員勘驗及檢警相驗，排除他殺及輕生可能，死因為高處墜落導致全身骨折，研判為工安意外。

▲電梯女工人墜樓慘死，北市府將開罰30萬。（圖／記者黃彥傑攝，下同）



警方調查發現，吳女為該建設公司包商工人，事發當時正在操作施工電梯不慎墜落，現場同事聽聞巨大撞擊聲響趕緊上前查看，驚見她已倒臥在地沒有動靜。

勞檢處收到通報後派員到現場，14日表示，經調查發現，吳女為施工電梯操作員，當時載運勞工至21樓後，準備返回電梯，不幸從電梯與樓板間的開口墜落1樓地面，該工地已違反營造安全衛生設施表準規定，將處以最高30萬元罰鍰，並已先勒令停工。