　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
社會 社會焦點 保障人權

逼同婚公開愛撫淨心！「不上課必死」詐5298萬　邪魔2女師1人死亡

▲▼哭,傷心,難過。（圖／取自免費圖庫pakutaso）

▲民眾花錢上心靈課程卻飽受羞辱虐待，還被迫違反性向，與同性結婚。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

女子張淑珺、陳美妃涉嫌在過去10年間，向罹癌、失婚等生活不如意的民眾推廣靜心課程，學員不斷遭受羞辱、毆打，還被恐嚇不上課就「必死無疑」，甚至被迫男男同婚愛撫，如有不從就自己去撞牆，4名學員被精神操控、威權支配下，奉獻了5298萬元。台北地檢署15日依恐嚇、詐欺等罪起訴陳美妃，張淑珺因死亡獲不起訴。

起訴指出，張淑珺曾出版《變成為自己的大老闆》等書籍，2013年起，在新北市新店區中正路成立帕拉靜心養生莊園企業社，另在中央五街開設新心人類非凡教育訓練有限公司後，與同夥陳美妃規劃一系列的心靈課程並對外招生，由張淑珺藉由按摩課程親近學員，挑選出自身或家人罹患重大疾病、身心脆弱的對象，並逐步取得信任。

之後張淑珺佯稱自己受過The Bright Path等心理學訓練，向被害人遊說加入淨心課程，如果不持續上課，就會沒救、死定了、必死無疑，1名罹癌的王姓婦人和兒子被嚇得不斷掏錢上課，還要和其他學員住在一起，不但生活起居、財產都被張淑珺和陳美妃掌控，平時也要外出跑外送，把賺到的外送費上繳作為學費。

最誇張的是，張淑珺和陳美妃不顧學員的性向，要求男男同婚，要他們在其他學員在廠時互相愛撫，或是穿著女性內衣拍照上傳到群組，承受張淑珺動輒辱罵「死么女」、「小飛俠」，如果有學員不聽話，就會被以「心靈突破」的名義，要求學員自己去撞牆、青蛙跳或掌摑等方式自我懲罰。

張淑珺、陳美妃利用精神操控、權威支配的方式，讓原本就身心狀況不佳的學員在心理壓力下，不斷掏錢供養2人，至今4名提告學員被迫奉獻了一共5298萬6139元，檢察官調查過程中張淑珺身亡獲不起訴，同夥陳美妃則被依強制、恐嚇取財、詐欺取財等罪提起公訴。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 社會最新 全站最新

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

高雄夫妻遭恐怖鄰居砍死　二審開庭2幼兒情緒不穩無法作證

快訊／台中20多歲重機騎士出事　噴墜「1層樓高橋下」命危搶救中

通緝犯見警心虛駕車逃逸！自撞民宅就逮　搜出喪屍煙彈

台中街頭驚見「血淋淋斷手」！原來是玩具假手　主人恐挨罰

屏東男3度酒駕遭罰27萬還一度判刑　執行分署轉介酒癮治療

遭3打1反擊竟釀雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞

逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　疑涉桌遊店...少年隊最新說法曝

快訊／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！兇嫌赴警局投案

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

彰化某高職爆「極噁霸凌」！女同學遭大便抹桌椅、飲料裝馬桶水

高雄夫妻遭恐怖鄰居砍死　二審開庭2幼兒情緒不穩無法作證

快訊／台中20多歲重機騎士出事　噴墜「1層樓高橋下」命危搶救中

通緝犯見警心虛駕車逃逸！自撞民宅就逮　搜出喪屍煙彈

台中街頭驚見「血淋淋斷手」！原來是玩具假手　主人恐挨罰

屏東男3度酒駕遭罰27萬還一度判刑　執行分署轉介酒癮治療

遭3打1反擊竟釀雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞

逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　警：檢驗全陰性

獨／高雄警遭4人圍毆案版本多　疑涉桌遊店...少年隊最新說法曝

快訊／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！兇嫌赴警局投案

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

【凌晨大火】新莊民宅惡火！16歲少女受困客廳喪命

社會熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

新郎「美幹拎」婚禮被灌倒！新娘公審主管慘了

16歲愛女命喪火窟…保全爸上大夜逃死劫

快訊／上班注意！　國1追撞塞爆

16歲少女葬身火窟　校長嘆她人緣很好

電梯女工人21樓開口墜地慘死　市府勒令停工

公益網紅「賓賓哥」　遭爆斂財破億霸凌粉絲

即／京華城案一審辯論登場　柯文哲9被告齊聽檢方論告

俄羅斯人妻劈2台男　綠帽夫看對話崩潰

騎車變騎人！人夫和女車友互傳裸照　相揪摩鐵飆床技

即／基隆大武崙工業區「1男遭槍殺」陳屍車內！嫌赴警局投案

2男「信義超跑巷」猛砸酒瓶　網轟：以為很帥

高雄餐廳遭爆小強爬桌、湯壺有蟲！衛生局將開罰

更多熱門

相關新聞

噁男露鳥問6歲女童「要不要摸」　法官出手重判

噁男露鳥問6歲女童「要不要摸」　法官出手重判

桃園某診所驚傳惡狼出沒！一名黃姓男子趁著6歲女童獨自復健時，在診所內三度掏出生殖器，問女童「要不要摸？」桃園地院審理後，近日依對未滿十四歲女子犯強制猥褻罪，重判3年8個月有期徒刑。全案仍可上訴。

人工生殖鬆綁「估增2萬新生兒」　專家：救少子化要搭配3政策

人工生殖鬆綁「估增2萬新生兒」　專家：救少子化要搭配3政策

嗆聲「以前抽屜放槍」　浩鼎人資長丟官挨告

嗆聲「以前抽屜放槍」　浩鼎人資長丟官挨告

手搖飲老闆涉虐狗　動保處調查中

手搖飲老闆涉虐狗　動保處調查中

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

開價10萬包養伸狼爪　超商店員下場GG

關鍵字：

詐財恐嚇宗教心靈課程新心人類帕拉靜心同婚猥褻精神操控虐待威權

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面