逼同婚公開愛撫淨心！「不上課必死」詐5298萬　邪魔2女師1人死亡

▲民眾花錢上心靈課程卻飽受羞辱虐待，還被迫違反性向，與同性結婚。（示意圖／pakutaso）

記者劉昌松／台北報導

女子張淑珺、陳美妃涉嫌在過去10年間，向罹癌、失婚等生活不如意的民眾推廣靜心課程，學員不斷遭受羞辱、毆打，還被恐嚇不上課就「必死無疑」，甚至被迫男男同婚愛撫，如有不從就自己去撞牆，4名學員被精神操控、威權支配下，奉獻了5298萬元。台北地檢署15日依恐嚇、詐欺等罪起訴陳美妃，張淑珺因死亡獲不起訴。

起訴指出，張淑珺曾出版《變成為自己的大老闆》等書籍，2013年起，在新北市新店區中正路成立帕拉靜心養生莊園企業社，另在中央五街開設新心人類非凡教育訓練有限公司後，與同夥陳美妃規劃一系列的心靈課程並對外招生，由張淑珺藉由按摩課程親近學員，挑選出自身或家人罹患重大疾病、身心脆弱的對象，並逐步取得信任。

之後張淑珺佯稱自己受過The Bright Path等心理學訓練，向被害人遊說加入淨心課程，如果不持續上課，就會沒救、死定了、必死無疑，1名罹癌的王姓婦人和兒子被嚇得不斷掏錢上課，還要和其他學員住在一起，不但生活起居、財產都被張淑珺和陳美妃掌控，平時也要外出跑外送，把賺到的外送費上繳作為學費。

最誇張的是，張淑珺和陳美妃不顧學員的性向，要求男男同婚，要他們在其他學員在廠時互相愛撫，或是穿著女性內衣拍照上傳到群組，承受張淑珺動輒辱罵「死么女」、「小飛俠」，如果有學員不聽話，就會被以「心靈突破」的名義，要求學員自己去撞牆、青蛙跳或掌摑等方式自我懲罰。

張淑珺、陳美妃利用精神操控、權威支配的方式，讓原本就身心狀況不佳的學員在心理壓力下，不斷掏錢供養2人，至今4名提告學員被迫奉獻了一共5298萬6139元，檢察官調查過程中張淑珺身亡獲不起訴，同夥陳美妃則被依強制、恐嚇取財、詐欺取財等罪提起公訴。