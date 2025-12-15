　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
政治 政治焦點 國會直播 專題報導

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明：國人同胞請與我同行

▲▼行政院長卓榮泰25日赴立法院接受質詢前接受媒體聯訪，秘書張張惇涵、發言人李慧芝陪同。（圖／記者湯興漢攝）

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）

記者陳家祥／台北報導

行政院日前針對《財政收支劃分法》修正案提出覆議後，遭立法院否決。由於法案施行上有窒礙難行之處，行政院長卓榮泰日前拋出沒有不執行的壓力法後，掀起輿論熱議，在討論多時、且總統賴清德也召集黨團立委便當後會後，府院定調以「不副署、不公布」方式因應。行政院長卓榮泰今（15日）下午三時三十分也將親自主持記者會說明。

行政院今天通知，訂於今日下午3點30分舉行「捍衛憲政秩序　行政院記者會」，卓榮泰院長、鄭麗君副院長、張惇涵秘書長、林明昕政委、李慧芝發言人、財政部莊翠雲部長等，都將出席。

卓榮泰昨晚間也在臉書表示，他必將善盡「民主憲政守門人」的職責。自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰說，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；這兩件工作都出乎他自己人生的預料，也都充滿挑戰。

卓榮泰表示，2020年在蔡英文總統帶領下，民進黨成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓榮泰強調，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變，「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴」。

卓榮泰表示，他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步，「在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與我一起同行」。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 政治最新 全站最新

羅智強稱解散國會變賴皇獨裁　沈伯洋酸弱智言論：白色恐怖變白痴恐怖

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明：國人同胞請與我同行

轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

台中藍營初選開戰！江啟臣正式對決楊瓊瓔　盧秀燕6字回應

嗆藍白是「政治流氓」　林楚茵挺政院不副署：不爽就提倒閣

凌濤猛攻鞋商轉軍火　大石公司怒了！已請律師提刑、民事告訴

陳學聖談不副署：賴卓吃定在野黨不敢倒閣　三年選三次成本太高了

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

羅智強稱解散國會變賴皇獨裁　沈伯洋酸弱智言論：白色恐怖變白痴恐怖

不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄想

揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明：國人同胞請與我同行

轟政院不副署是「大賴皮」　邱毅：賴清德明目張膽搞獨裁了

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

台中藍營初選開戰！江啟臣正式對決楊瓊瓔　盧秀燕6字回應

嗆藍白是「政治流氓」　林楚茵挺政院不副署：不爽就提倒閣

凌濤猛攻鞋商轉軍火　大石公司怒了！已請律師提刑、民事告訴

陳學聖談不副署：賴卓吃定在野黨不敢倒閣　三年選三次成本太高了

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

中壢神祕「土地公廟豬肝粥」　邊吃邊聞香客拜拜香火氣

蔡依林旅行不愛逛街　最重視「吃+睡覺」

政治熱門新聞

反年改綠營落敗　醫曝失敗3原因

統一讓台北達二線城市水準？陳揮文反問一句酸爆

黃國昌問「倒閣卓榮泰會下台嗎」　律師傻眼開轟

爭選縣長　彰化縣議長謝典霖最新回應

「台南軍火幫」被點名　41天搶標2億惹議

傳府院擬不副署財劃法、停砍年金　卓榮泰發聲

江啟臣宣布「參選台中市長」！將爭取黨內提名

黃國昌曝藍白合最新進展

財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明

美援贈4架MQ-9死神無人機沒了　顧立雄：但「由贈改賣」說法不實

怒駁為福麥「量身訂做」　顧立雄：計較公司名字能讓它履約？

藍營打貪之名強攻軍工產業　他：一箭三鵰！打擊國防產業鏈成形

福麥稱取得美軍火大廠10年獨家代理權　王鴻薇：有違常理

王瑞德第20次南下陪同力挺

更多熱門

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面