財劃法不副署　卓榮泰今1530親上火線說明：國人同胞請與我同行

▲行政院長卓榮泰。（圖／記者湯興漢攝）



記者陳家祥／台北報導

行政院日前針對《財政收支劃分法》修正案提出覆議後，遭立法院否決。由於法案施行上有窒礙難行之處，行政院長卓榮泰日前拋出沒有不執行的壓力法後，掀起輿論熱議，在討論多時、且總統賴清德也召集黨團立委便當後會後，府院定調以「不副署、不公布」方式因應。行政院長卓榮泰今（15日）下午三時三十分也將親自主持記者會說明。

行政院今天通知，訂於今日下午3點30分舉行「捍衛憲政秩序 行政院記者會」，卓榮泰院長、鄭麗君副院長、張惇涵秘書長、林明昕政委、李慧芝發言人、財政部莊翠雲部長等，都將出席。

卓榮泰昨晚間也在臉書表示，他必將善盡「民主憲政守門人」的職責。自從1985年開始當議員助理至今剛好整整40年。40年來經過了解嚴、第一次總統民選、三次政黨輪替和六次修憲，台灣2350萬人民已經自己決定了自己國家的憲政體制與民主程序。

卓榮泰說，2018年在民進黨遭逢地方選舉失利之後，經由黨員直選出任黨主席；2024年賴總統當選後，指派出任行政院院長；這兩件工作都出乎他自己人生的預料，也都充滿挑戰。

卓榮泰表示，2020年在蔡英文總統帶領下，民進黨成功贏得總統連任、國會過半；2024年賴總統當選，開啟了民進黨第三個連續的總統任期，但是卻陷於朝小野大的國會生態，而當下更面臨護憲與違憲的爭議，而形成僵局。

卓榮泰強調，40年工作的信念，「爭自由、護人權、反共反極權、民主護主權」是他一生毫無疑問的DNA和志業，絕不會改變，「我必竭盡全力守護國家主權與安全、捍衛憲政秩序與尊嚴」。

卓榮泰表示，他必承擔憲法賦予的憲政責任，善盡「守門人」的職責，就算是拼了命撲倒在球門之前，也要阻止任何違憲行為越雷池一步，「在壯大台灣、護國護憲，均衡財政、永續人民福祉的路上，勇敢的國人同胞請與我一起同行」。