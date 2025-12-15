　
  • |
  • 手機版
  • |
  • App
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
  • |
  • 家外媒體
  • |
  • 數位廣告刊登
  • |
  • 攝影棚租借
    • 　
>
生活 生活焦點 教育 氣象 健康 藝文 | 運勢 | 交通

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

▲▼ 高雄車站,火車站 。（圖／記者張雅雲攝）

▲高雄車站每日進出約6萬人旅次。（示意圖／ETtoday資料照）

記者周湘芸／台北報導

台鐵公司推動高雄車站及周邊地區土地活化招商，帶動車站周邊區域發展，其中，高雄車站第一環圈公辦都市更新案（高雄車站專用區四、五及商四等土地）招商作業，已徵得「冠德建設股份有限公司」為最優申請人，將於17日完成簽約。

台鐵表示，高雄車站每日進出約6萬人旅次，除完成第一環圈公辦都市更新案招商作業，車站商業大樓暨車站周邊商業空間已於12月1日辦理綜合遴選，選出最優申請人，預計明年第1季完成簽約。

[廣告]請繼續往下閱讀...

台鐵也說，高雄車站北側下沉式廣場使用區域規劃作為舞台與展演空間，中央廣場使用區域規劃作為展售空間，預計於明年1月啟用，南側下沉式廣場則與高雄市政府合作舉辦活動。

台鐵表示，為發揮高雄車站雙鐵優勢，搭配轉運通勤及觀光人流，與高雄市政府、交通部鐵道局舉辦三方高層平台會議，就車站周邊重大建設進行討論及溝通，並共同檢視「高雄車站周邊大都更綱要計畫（草案）」及案件進度，未來將加速高雄車站旅館大樓招商案及高雄中學旁自立路土地開發案招商。

台鐵指出，期待未來高鐵南延高雄車站，能結合交通運輸、休閒遊憩、餐飲等服務，引進民間創意、完善機能，帶動車站周邊商業活動。

每日新聞精選　免費訂閱《ETtoday電子報》

12/13 全台詐欺最新數據

更多新聞
386 2 3665 損失金額(元) 更多新聞

※ 資料來源：內政部警政署165打詐儀錶板

ET快訊
買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝
揭涉詐茶葉公司得標兵推系統維護等案　王鴻薇：國軍不怕被滲透？
高職女遭同學大便抹桌椅、飲料裝馬桶水
不副署逼藍白倒閣重選？　洪孟楷嗆：總統沒一起改選就不要癡心妄
槍聲響起「肉身護妻」！男中彈亡　妻慟：沒有丈夫了
逆轉！桃園「走路S型狂抖」國中女未吸喪屍煙彈　檢驗全陰性
遭3打1反擊竟雙殺亡！清潔隊員喊「正當防衛」仍重判24年定讞
好萊塢大導演家中爆命案！1男1女離奇死亡
血腥10分鐘時間軸！　澳洲恐攻「父子聯手掃射」狠奪16命

分享給朋友：

追蹤我們：

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 生活最新 全站最新

龍山寺千人搶點燈！民眾排7天搶頭香　800號碼牌30分鐘發完

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

雲林斗南3車撞一團！小貨車「斷頭變形」　2人送醫搶救不治

12強左投陳柏清婉拒經典賽　連動兩次手術全力備戰明年

持刀男追2高中生闖國小校園　高中生嚇打給爸：我剛剛被追殺

雲林斗南2死車禍撞擊瞬間曝！白色休旅迎面猛撞奪命　一度竄火球

龍山寺千人搶點燈！民眾排7天搶頭香　800號碼牌30分鐘發完

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

台鐵七堵調車場出軌　運安會建議軌道工項電腦化管理

高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

「蛀牙真的會傳染」大票人不敢親嘴了！醫點頭：情侶病真的存在

2027年全面禁廚餘養豬　農業部推黑豬飼料配方、環境部禁標售廚餘

極冷空氣發威！機車族改穿「禦寒神器」CP值破表　一票人狂認證

買4張《阿凡達3》電影票「只看90秒就離場」！超狂原因曝

龍山寺千人搶點燈！民眾排7天搶頭香　800號碼牌30分鐘發完

班導公告「0人報名畢旅」　全班改上課！萬人驚呆：行程超爛又貴

包開箱／Delvaux年末壓軸美包！Brillant金光渲染、Cool Box星點冬日奢華

吊車大王「豪買千萬休旅車」　VVVIP待遇曝光！一票人羨慕洗版

寵物展睡覺比賽！法鬥狂睡2小時奪冠　民眾被萌翻：睡到圍紅龍

阿金見奶汪弟嗨翻　興奮踏步「叼玩具分享」笑容沒停過

河北彩伽狂來台拍vlog　粉絲嘆「不好好待日本拍片？」內行揭密

萬華飯店搶先公布明年餐飲優惠　4人同行當日壽星免費吃Buffet

北海道暴風雪肆虐！積雪量「破往年3倍」風速40m　航班列車全停擺

郭方儒情斷邱偲琹消瘦！首談分手內幕　女方交韓國新歡「大方送祝福」

【退貨遭拒】超商買關東煮嫌「太辣」！　台中男「整碗倒回鍋裡」下場曝

生活熱門新聞

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

今晚再急凍！　下波變天時間曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

台灣有Costco要搬家了！CEO證實2026遷址計畫　可能是這一間

壽山動物園機車「全插樹枝」　神秘儀式竟能防猴

鮭魚便當「魚片拇指大」！他開吃20分鐘傻了：白飯不夠

全台有雨！　連下2天時間曝

台北急凍達標冷氣團　6縣市低溫警報

快訊／全台凍番薯　今晨7℃入冬新低

未來15天！　4星座接「突發好消息」

赤馬年來了！命理師示警4生肖犯太歲　3招可化煞

日本5天「友人只吃吉野家、松屋」！他回台氣炸

12月中旬「最旺四大生肖」

更多熱門

相關新聞

台鐵車長新規明年全面上路　違規「記點滿4點」停勤重訓再考

台鐵車長新規明年全面上路　違規「記點滿4點」停勤重訓再考

為強化安全文化和紀律，台鐵繼中區試辦車長記點制度後，擬定記點新規且將於明年1月1日起擴及全台車班實施，其中延遲接班導致列車誤點記點2點、漏乘或無故拒絕乘務、未通過或拒絕酒測、隱瞞事故未通報者皆記點3點，一旦滿4點暫時乘務重訓且要檢定，1年內滿7點調離職務。

鐵道局智慧中心啟用　助雙鐵捷運即時監控「延誤少8成」

鐵道局智慧中心啟用　助雙鐵捷運即時監控「延誤少8成」

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

台鐵12/23跨日工程軌道切換　「知本=台東」停駛改公路接駁

1.6萬坪環球高雄車站2028登場

1.6萬坪環球高雄車站2028登場

台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

台鐵攜手凱達辦「聖誕公益市集」助弱勢　12/12萬華站登場

關鍵字：

台鐵高雄車站

讀者迴響

熱門新聞

新北人妻看診遭性侵！老公在外苦等

他瘋越式洗頭！2週後癢到爆　「通通都黴菌」醫一看傻了

古巴對台不友善！我國用龍蝦進口制裁

蕭敬騰岳父林光寧病逝！Summer：我沒有爸爸了

「房市骨折」　建設董事長：全世界沒人這樣硬幹

今晚再急凍！　下波變天時間曝

澳洲恐攻案增至16死11命危！　槍手身份曝：爸遭擊斃、兒重傷

腹腔有10公斤腫瘤！醫開刀驚見「足月男胎」

羅志祥驚喜「合體舊愛」太狂！　「性感黑bra看光」狂扭辣爆了

屋主開價1100萬　「斡旋850萬」他懊惱了

移工帶國中妹回宿舍3P　挨告下場曝

三商巧福「超重瓷湯匙」用30年　真相曝光網讚爆

早上洗澡還是晚上洗澡好？專家給建議

共艦喊「中國台灣飛機」！無線電突傳1句...網全嗨翻

妹臉上「紅疹排排站」不是蟲咬　醫：媽媽啊，要換掉它了

更多

最夯影音

更多
操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！

操肌片！大聲隱瞞來賓上節目跳床　痛苦慘叫直呼：我對不起你！
羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

羅志祥笑要轉戰當「台語唱跳歌手」 考粉絲唱〈做伙〉落漆：好不容易中一首

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

房間焦黑一片畫面曝！新莊惡火16歲少女受困亡　父悲傷陪同相驗

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

張婷婷想跟周董借錢開演唱會　搖滾區賣一萬二：我知名度夠！

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

陳漢典.Lulu曝婚禮進度「5566」XD　誇她「火辣新娘」私下都叫：梓寶？

熱門快報

東森廣場投籃趣，揪團來打球

東森廣場投籃趣，揪團來打球

假日怎麼安排？來東森廣場免費吹冷氣投籃，輕鬆運動一下！

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

ETtoday 會員限定 爆夾抓抓樂

超好夾零門檻，新手也能一夾入魂！東森廣場抓抓樂，等你來挑戰！

Threads推薦全聯甜品開箱

Threads推薦全聯甜品開箱

「文里補習班」開課啦！今天一起開箱Threads熱門全聯甜點，一起找到最適合你的那道！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

告別傳統看房，高效即賞屋，找好房快一步！

全台好房隨手可得，即賞屋提供即時看房資訊與專業分析，省時省力，輕鬆找到完美家！

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚租借

ETtoday攝影棚提供完整設施與高品質服務，提供創作者最佳支援，滿足你各種拍攝需求！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 攝影棚租借 合作媒體 Sitemap 服務條款 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱

免費訂閱《ETtoday電子報》
FB YouTube Instagram weibo RSS Google News
東森新媒體控股股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有
非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面