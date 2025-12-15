高雄車站公辦都更案招商　冠德建設17日簽約

▲高雄車站每日進出約6萬人旅次。（示意圖／ETtoday資料照）



記者周湘芸／台北報導

台鐵公司推動高雄車站及周邊地區土地活化招商，帶動車站周邊區域發展，其中，高雄車站第一環圈公辦都市更新案（高雄車站專用區四、五及商四等土地）招商作業，已徵得「冠德建設股份有限公司」為最優申請人，將於17日完成簽約。

台鐵表示，高雄車站每日進出約6萬人旅次，除完成第一環圈公辦都市更新案招商作業，車站商業大樓暨車站周邊商業空間已於12月1日辦理綜合遴選，選出最優申請人，預計明年第1季完成簽約。

台鐵也說，高雄車站北側下沉式廣場使用區域規劃作為舞台與展演空間，中央廣場使用區域規劃作為展售空間，預計於明年1月啟用，南側下沉式廣場則與高雄市政府合作舉辦活動。

台鐵表示，為發揮高雄車站雙鐵優勢，搭配轉運通勤及觀光人流，與高雄市政府、交通部鐵道局舉辦三方高層平台會議，就車站周邊重大建設進行討論及溝通，並共同檢視「高雄車站周邊大都更綱要計畫（草案）」及案件進度，未來將加速高雄車站旅館大樓招商案及高雄中學旁自立路土地開發案招商。

台鐵指出，期待未來高鐵南延高雄車站，能結合交通運輸、休閒遊憩、餐飲等服務，引進民間創意、完善機能，帶動車站周邊商業活動。