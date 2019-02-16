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曹雅雯高歌邀逛祈福燈會　大推浪漫「辰光橋」賞璀璨燈景

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▲ 曹雅雯高歌邀逛燈會 大推浪漫辰光橋賞璀璨燈景。（圖／新北市民政局提供）

▲ 曹雅雯高歌邀逛祈福燈會，大推浪漫辰光橋賞璀璨燈景。（圖／新北市民政局提供，下同）

記者郭世賢／新北報導

深獲期待的「2019新北市祈福燈會豬福滿滿」，將於2月18日起，在三重大臺北都會公園進行為期14天的展期，目前燈區已陸續布展完成，吸引許多民眾迫不及待前來拍照打卡。擔任開幕演唱的金曲歌后曹雅雯，16日也應《保庇新北市》封面之邀，在《值得愛》歌聲中帶粉絲搶先遊逛燈會，更邀請大家開幕當天一起前來共襄盛舉。

選秀節目出身的曹雅雯，近年唱紅各大鄉土劇片頭、片尾曲，將台語歌曲唱得清新淡雅，廣受好評，2017年更以《思念的歌》，榮獲第28屆金曲獎最佳台語女歌手獎殊榮，今天她實地遊逛新北燈會一圈，對於兩岸大師精彩燈藝，頻頻以《值得愛》歌詞「值得疼值得愛｣，給予高度肯定。

曹雅雯說，今年新北市燈會有5大主題燈區，都相當有特色，好拍又好玩，還是單身的她，特別從「情人鵲橋」辰光橋出發，沿著如意廊柱、宮燈步道、星星燈廊，在祈願區許下戀愛心願。她說，燈會期間每天晚上6點到8點，只要來到「辰光橋」上打卡，就可以填寫祈願卡，在燈會後送先嗇宮月老殿加持，還可獲贈「月老紅線」及「月老吊飾」，每日限量300名喔。

▲ 曹雅雯高歌邀逛燈會 大推浪漫辰光橋賞璀璨燈景。（圖／新北市民政局提供）

另外，主燈旁的「豬福滿滿」碰碰豬燈區，30顆圓滾滾不倒翁碰碰豬，一碰就發亮，曹雅雯也玩得不亦樂乎，直說超有趣，推薦大小朋友千萬不要錯過，還有一旁草地上由燈藝達人林健兒老師設計製作的12隻大豬、小豬「福滿門｣，有開心玩泥巴、招手打招呼的，唯妙唯肖，萌樣爆表。

曹雅雯說，除了5大精彩主題燈區，開幕點燈當天她也將和蕭煌奇、李千那、茄子蛋等歌手為大家帶來精彩歌曲，且燈會期間，園區內還設有超過100攤的夜市美食，賞燈也可以聽歌、打牙祭，大家不妨搭配燈會周邊先嗇宮等景點，讓賞燈行程福氣滿滿。

民政局長柯慶忠表示，2018年新北燈會18天展期，吸引逾120萬人次參觀，2019年燈會展區特別擴大為6公頃，邀請大陸南京市及江蘇省的崑山、常州、句容、鎮江一同參展，並有新北市境內40多家廟宇共襄盛舉，將於2月18日至3月3日一連14天展出80座大型花燈。

▲ 曹雅雯高歌邀逛燈會 大推浪漫辰光橋賞璀璨燈景。（圖／新北市民政局提供）

其中，台灣燈區包括豬年主燈，還有財神爺、月下老人、媽祖、濟公等神明齊聚賜福，是由台灣花燈國寶林健兒老師設計製作；大陸燈區則有牌樓、天燈祈福、九龍戲珠等大型傳統燈座，及漂浮水上的荷塘春色等特色花燈，由大陸國家級傳承人顧業亮及陳柏華老師共同打造，精彩絕倫手藝相當吸睛，近日已有好多民眾搶先在臉書、IG分享。

此外，今年也特別營造浪漫愛情專區，除辰光橋化身為「情人鵲橋」，可以許願、打卡、鳥瞰吹泡泡少女光雕；還有走進「浪漫滿屋」燈區，可在3D美麗花叢中，體驗繽紛愛情；步入「戀愛島嶼」的幸福燈區，更讓情侶彷若置身於中式喜慶與西式浪漫穿插的場景，浪漫指數瞬間飆高，感情更加溫，預料都將成為情侶拍照、放閃的新地標。

更多曹雅雯搶先體驗新北市豬福滿滿祈福燈會精彩內容，都將收錄在2月底出刊的《保庇新北市》雙月刊，歡迎讀者至圖書館、區公所、戶政事務所、各區老人會等長青社團借閱，或至新北市政府民政局官網下載電子書（網址：http://www.ca.ntpc.gov.tw）。

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