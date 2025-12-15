騎車逆向超車撞左轉轎車！台南短褲妹慘摔送醫　驚險畫面曝

記者林東良／台南報導
台南市永康區12日傍晚發生一起機車與自小客車碰撞事故，一名女騎士疑因逆向超車，跨越雙黃線進入來車道，與左轉中的自小客車發生碰撞，造成女騎士人車慘摔送醫，所幸無生命危險。
▲台南市永康區發生機車與自小客車碰撞事故，警方到場處理並釐清肇因。（記者林東良翻攝，下同）
永康分局警方指出，事故發生於12日下午5時43分許，地點在永康區忠孝路與中華路58巷口。當時29歲蕭姓女子騎乘機車，沿忠孝路由南往北行駛，行經事故路口時駛入對向車道欲超車而發生車禍事故。
警方調查，當時32歲陳姓男子駕駛小客車，沿忠孝路一般車道由南往西左轉，與蕭女機車於路口發生碰撞。事故後，機車女騎士蕭女全身多處擦挫傷，由救護人員送往奇美醫院治療，意識清楚，無生命危險。
警方表示，雙方駕駛酒測值均為0，初步研判肇事原因為機車跨越雙黃線逆向超車，已違反《道路交通管理處罰條例》第45條第1項第3款「不依規定駛入來車道」，可處新台幣600元以上、1800元以下罰鍰，詳細肇責仍待後續釐清。
警方也提醒，上下班交通尖峰時段路口車流複雜，任意逆向或搶快超車，往往為省幾秒鐘，發生車禍事故，可說十分不值，民眾行車務必遵守交通規則及標線與號誌，才能平安回家。
