騎車逆向超車撞左轉轎車！台南短褲妹慘摔送醫　驚險畫面曝

高雄市鳳山區澄清路、中山西路今（14）日下午4時許，發生一起多車的車禍，一輛白色轎車疑似在左轉時搶快沒禮讓，被直行的的黑色轎車撞上，白車噴飛後再撞上路口待轉區的4台機車，造成6人受傷，幸運的是傷勢都不嚴重，沒有送醫，詳細事故原因及肇事責任仍有待進一步調查釐清。