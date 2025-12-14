　
社會 社會焦點 保障人權

俄羅斯人妻劈2台男　辣喊「我需要被調教」！綠帽夫崩潰提告

▲正妹,約砲,外遇,偷吃（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

▲俄羅斯人妻滑交友軟體連劈2台男。（示意圖／取自免費圖庫Pexels）

記者陳宏瑞／高雄報導

31歲俄羅斯籍女子嫁給台灣洪姓男子不到5年，竟背著老公偷玩交友軟體，主動約砲排解寂寞，甚至在對話中火辣示愛「我需要被調教」，前後連劈2名台籍男子，老公洪男抓包後氣炸提告，法院審理後，判俄羅斯妻與其中一名小王須連帶賠償20萬元。

判決指出，洪男與俄籍妻子2019年結婚，婚後原本看似甜蜜，未料去年5月間，洪男發現妻子頻繁滑交友軟體Tinder，並與台籍男子配對成功，當天晚上就火速赴約見面，關係迅速升溫。

事後俄籍妻子意猶未盡，還主動傳LINE示愛，「寶貝你下次來高雄一定要找我，我想給你很多很多愛，也需要你的愛。」男方也不遑多讓，露骨回應誇讚她「寶貝很可愛、很聽話」，內容尺度破表。

更誇張的是，俄籍妻子隨後又透過交友軟體結識另一名台男，不但發生關係，還甜蜜告白「好想跟你一起養狗，像我們是一個家庭，小狗是我們的孩子」，儼然已把婚姻拋諸腦後。

洪男直到在夫妻共用電腦中，意外發現大量曖昧對話與私密紀錄，才驚覺被戴綠帽，憤而離婚並對妻子及2名小王提告，合計求償80萬元。

高雄地院審理時，其中一名台男辯稱不知對方已婚，但仍掏出30萬元與洪男和解；另一名台男則否認發生關係，法官綜合對話紀錄與相關證據，認定說詞不足採信，判決俄籍妻子與該名台男侵害配偶權，須連帶賠償洪男20萬元，全案可上訴。

暴肥金正恩恐突暴斃！專家憂「核武按鈕」誰接手　胞妹公主皆落馬
宋智孝驚吐：談了8年戀愛！　《RM》成員全不知情
獨／直擊徐亨現身主持！　曝腦瘤治療進度
美大學槍擊2死9傷！　台灣博士生「關燈躲桌下2小時」
東京「流鶯一條街」櫻花妹轉移陣地！　老司機公開秘密新戰場
出門擺攤賣麵遇劫！男女車禍雙亡　在地人驚：撞擊聲超大

俄羅斯人妻劈2台男　辣喊「我需要被調教」！綠帽夫崩潰提告

