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酒駕毀幸福家庭！新化母子領回送修車遇死劫　男童父痛心不語

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▲▼ 新化奪命車禍。（圖／翻攝行車記錄器）

▲ 新化奪命車禍，行車紀錄器曝光。（圖／翻攝行車記錄器）

地方中心／台南報導

台南新化發生三車相撞的酒駕車禍，造成一名一歲半的男童死亡。警方勘驗行車紀錄器發現，22歲的戴姓白車駕駛因為超車不當，擦撞到一邊的黑車，隨後失控撞上母子開著剛送修回來的轎車，造成車上男童傷重死亡，而警方另外查出38歲陳姓黑車駕駛酒測值竟然高達1.27毫克，爛醉如泥。事發後，面對眾人關心，男童父親難過的不發一語。而警方目前仍持續釐清案情，全案依過失致死、公共危險罪嫌送辦。

▲行車紀錄器畫面顯示，白車原行駛在內側車道，想超車而在外側與內測車道中心線游移，當欲右切至外車道超車時，疑因視線死角，未察外側黑車併行超前，白車追撞黑車左後車尾，而後失控衝向對向車道，和藍車發生對撞。（圖／記者林悅翻攝，下同）

▲李女母子倆是這起連環車禍中最無辜的受害者。（圖／翻攝臉書）

透過男童父母親的臉書時常曬出男童可愛的臉龐以及開心出遊的照片，不料卻因此發生憾事。據了解，男童跟著父母親前往修車場開回送修的車，回程時，由母親開著剛修好且裝有安全座椅的藍色轎車返家，父親則是開著另一部車在前方，因此事發當時，男童父親並不清楚整起事故發生原因，等到獲報後痛心的說不出話。

▲新化車禍。（圖／翻攝臉書）

▲新化車禍毀了一家3口幸福的家庭。（圖／翻攝東森新聞）

警方調查，戴男與陳男當時駕車往新化方向行駛，在事發路段時，內側的戴男疑似想超車，準備往右切，與外側酒駕的陳男發生碰撞而造成車禍，而當時的車速是否過快，以及2車是否互不相讓而釀禍，警方將會深入調查釐清。

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關鍵字：台南,新化,酒駕

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