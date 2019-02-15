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復康巴士司機少繫2條輪椅固定帶　害洗腎婦2度重摔腦損身亡

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▲復康巴士。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲復康巴士司機未依規定繫固定帶，造成羅婦頭部重挫不治。（圖／記者陳凱力翻攝）

地方中心／新竹報導

新竹一名患有糖尿病需長期洗腎且行動不便的羅姓婦人，2019年1月22日搭乘復康巴士到醫院治療的途中，因巴士黃姓司機少繫2條輪椅固定帶，導致羅婦乘坐的輪椅在車輛行駛的過程中傾倒翻覆，造成她2度頭部重挫，送醫經過長達20多天的急救後，宣告不治死亡。事後家屬認為，司機應該負起相關責任，因此提告他業務過失致死。

該復康巴士是由醫院委外承包，負責接駁行動不便的病患到院治療。事發當時，黃姓司機駕著巴士前往羅婦住家接她到醫院，原本應該幫羅婦繫上4條輪椅固定帶，但他卻只繫了2條就開車。不料在行駛過程中，車輛因加速、上坡，導致固定帶脫落，羅婦輪椅因此翻覆傾倒，造成她頭部重挫。

▲復康巴士。（圖／記者陳凱力翻攝）

▲復康巴士輪椅固定帶。（圖／記者陳凱力翻攝）

檢警調查，羅婦第一次摔倒後，黃男見狀立即下車將她扶起，但卻仍然只繫2條固定帶。當車輛抵達醫院時，輪椅又再次翻覆，羅婦第二度重摔在地，醫院趕緊實施急救，但在經過20多天的治療後，羅婦仍因腦部重挫宣告不治。

羅婦家屬事後認為黃男應負起相關責任，於是對他提告業務過失致死。而醫院也發出聲明表示，由於尚無設置復康巴因此採取委外方式，由台祥小客車租賃有限公司負責日照中心個案接送工作，且此事件之前，該公司並無類似事件發生。而醫院也於事件後，邀集廠商至現場瞭解事發經過，除要求廠商立即改善，並已先行依契約罰則對廠商提出處分作業。

對此，黃男向檢警辯稱，他因為心生愧疚，在事發後天天都到醫院探望羅婦，他認為自己已盡到義務。而自己是受人雇用，而公司是在事發後才告知他應該要繫4條固定帶，因此他認為公司並未盡到告知責任，也沒有做好職前訓練，公司才應該負最大責任。

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關鍵字：復康巴士,洗腎,腦損

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