男軟糖下藥性侵女子卻「硬不起來」　挨告賠36萬獲緩刑

▲王男軟糖下藥欲性侵女子不舉作罷 。示意圖與本案無關。（圖／達志示意圖）

地方中心／台中報導

台中一名女子「小骨」隨同友人鍾女及黃女應一名王姓男子邀約到汽車旅館飲酒唱歌。歡唱之際，「小骨」吃了王男提供的不明軟糖後開始昏昏欲睡，對方見狀竟趁機想性侵她，卻因為太過疲累未能勃起才罷手而未得逞。事後「小骨」友人發現房內打掃時掉落的保險套察覺有異，便告知「小骨」疑似被性侵。提告後法院將王男依下藥性侵未遂判處2年有期徒刑，而因他事後以36萬元與「小骨」達成和解，法官認為他坦承犯行，顯有悔意，予以緩刑3年。

判決書指出，2016年9月中王男邀請鍾女及黃女到汽車旅館歡唱聚會，而「小骨」也一同前往。不料王男卻覬覦「小骨」美色，提供了含有苯二氮平類鎮定安眠劑的軟糖給她，「小骨」吃下後，因藥效發作，便開始昏睡。而鍾女因下榻旅館的退房時間到了必須前往取回行李，但因「小骨」昏睡叫不醒，便將她暫留汽車旅館內，遂與黃女離去。

王男見房內剩他與「小骨」獨處，竟趁著對方意識模糊、無力反抗之際，撫摸「小骨」身體欲性侵對方，甚至還拿了保險套嘗試戴上，卻因為太過疲累無法勃起而未能得逞。

鍾女及黃女回到汽車旅館後，「小骨」仍在昏睡，而王男則是剛沐浴完畢，見2人回來後，竟還要求2人帶「小骨」去洗澡，並請客服人員來房打掃。鍾女察覺有異後，便拉起「小骨」詢問，但對方只回應「很累、剛剛都在睡覺」。

事後，鍾女在客服人員打掃時，發現保險套從床上掉落深感有異，便將該保險套撿起保存證據，待「小骨」清醒後告知她可能遭到性侵。「小骨」得之後便到醫院驗傷並報警。

法院審理時，王男坦承犯行，法官審酌他未能克制自身情慾，竟利用聚會唱歌、飲酒之際下藥性侵「小骨」，因此將他依下藥性侵未遂罪判處2年有期徒刑；但因王男事後以36萬元與對方和解，法官認為他在懲處後當知警惕，應不會再犯，予以緩刑3年。

【更多新聞】

►台魷釣船「俊榮號」南大西洋陷火海 友船試圖搶救驚險影片曝光

►最高64米！探勘隊耗時8天 驚見八通關古道「巨木森林」