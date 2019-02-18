狂女酒駕「輪毀」竟照樣開　跳針拒測1小時醉不下車

▲女子酒後自撞中央分隔島，前輪及右前頭損毀嚴重，仍硬開車。（圖／記者游芳男翻攝，下同）

地方中心／宜蘭報導

一名邱姓女子酒後開車行經五結鄉五濱路二段時，自撞中央分隔島，前輪及左前車頭損毀嚴重，卻仍繼續開車，路過駕駛好心尾隨並報警處理。未料，警方要求邱女下車酒測，她卻找了各種理由，包含喝水、找手機等，就是不願意下車，僵持1個多小時後，警方苦勸自己出來好不好，喊到喉嚨聲音沙啞，但她仍不聽勸，只好以強制力將她拖下車後送醫抽血。

從當時畫面可見，警方耐心說明因為已經發生交通事故，沒辦法拒測，不斷要求邱女自行離開車內接受酒測，但她卻先說喝一下水，後來又堅持拒測，然後又說要找手機；警方不斷喊「自己出來好不好，給你面子，不然很難看」，邱女卻說，「不用給我面子 ，我講說喝一下水阿，我手已經受傷」，後來又盧「那我東西壞掉是不是算你們？」

後來邱女還跳針狂喊「這邊可以測阿，在車上我又不會跑，我又沒說不給你測」；雙方僵持1個多小時後，警方不斷提醒「下來喔！不然要用拉的，要配合我們 ，好不好」，但仍無效，最後只好找來女警支援，依法使用強制力將在車上的邱女強行拖下，並送往醫院抽血檢測。

好心尾隨的游姓民眾也將過程拍下PO上「爆料公社」，並感嘆地說「酒駕害人害已，再高的罰款真的有人會怕嗎？屁」，畫面曝光後，也有不少網友痛批「社會毒瘤」、「」想死自己去死」、「去沒人的地方，不要害到他人」。

● 《ETtoday新聞雲》提醒您：喝酒不開車，開車不喝酒。

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