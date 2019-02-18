外籍男師酒駕自摔！酒測值高達1.7...「狂罵女警Fuck」還要扶他去尿尿

地方中心／台中報導

台中市加拿大籍「美語教師Gregory」18日凌晨3時酒駕行經西屯區東大路、西屯路口自摔，強大的撞擊聲驚動附近民眾報警。警方到現場後發現他渾身酒氣，問問題還裝不懂中文，極度不配合，甚至還狂罵髒話，由於酒測結果高達為1.7毫克，訊後將Gregory依公共危險罪嫌送辦。

▲外籍師一直盧不肯配合。（圖／東森新聞）



警方指出，Gregory自摔後就大喇喇的倒在路口呼呼大睡，機車就這麼橫躺在旁邊，幸好當時沒有車子經過，否則可能連命都不保；人員到場後便聞到濃濃的酒味，立即對他施行酒測，結果酒測值居然高達1.7毫克明顯超標，這樣就算了，外籍師極度不配合，相當傲慢。

▲從監視器畫面可以看到外籍師倒在路旁。（圖／記者李忠憲翻攝，下同）



▲外籍師酒駕自摔，坐在路旁不配合。



外籍師Gregory裝作不懂中文，要員警猜完26個英文字母，期間還口出惡言，對著女警辱罵「FUCK、FUCK」，行為十分囂張；雙方僵持了20多分鐘他就是不願簽下酒測單，還使用尿遁法，要員警扶著他到旁邊就地解放。

最後在拗不過員警的專業英語，外籍師Gregory終於認輸，乖乖伸出手上銬回警局，全案訊後依公共危險罪偵辦。

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