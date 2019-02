台北書展6天展期湧進58萬人次　2020年主題國瘋韓流

▲2019台北國際書展6天展期統計參觀人數達58萬人次。(圖/記者李毓康攝)

記者洪菱鞠/台北報導

2019台北國際書展於17日閉幕,6天展期統計參觀人數達58萬人次超越去年,此次國內外共有735家出版社參與之外,在10大創新、10大主題展館以及來自國際與本土作家的接連帶動下,共計帶來1184場以上精彩閱讀活動,主辦方也宣布明年將由韓國接棒成為2020年主題國。

今年台北書展氣氛比往年更為熱絡,遠自歐洲而來的德國主題國館,帶著豐沛出版能量以及13位重量級德國作家來台,為書展的跨國文化交流點燃最高聖火,不僅展期館內座談場場爆滿,藝術內涵豐富的包浩斯劇場則是大人、小孩的拍照打卡熱門點。場內每天都有趣味的小花絮,像是熱情的台灣粉絲捧著9本翻閱太多次而變得破爛的驚悚天王費策克作品參加簽書會,讓費策克看了感動且開心,立刻回贈簽名酷卡。

長期關注探討中東議題與轉型正義的媒體人與傳記作家羅南.史塔格,第一天就把德國館內所有繪本大師薛弗勒的作品掃光,自己轉身變成粉絲追星,安靜等候薛弗樂簽名。此外,所有德國作家面對最會說故事的大師費迪南.馮.席拉赫,也全都像朝聖一般排隊等待。

國際區部分,騰飛創意香港館除了52HZ帶來滿檔的小型出版創意與作家活動,另首創香港文學專區,提供讀者認識不同層次的香港經典內涵,並藉此紀念2018年離世的金庸、林燕妮以及 劉以鬯等名家。法國、日本出版社與經紀公司,持續維持展期平均25場會議。法國館本次共計60家出版社參展,14名版權代表共締造超過200場會議紀錄。

泰國館自2009年主題國的經驗之後,每年都有超過30名出版專業人士來台參展,今年共有19家出版社來台,其中商務會談次數最多的莫過於Plan for Kids、Amarin Printing、EQ Plus以及Jamsai,每家公司平均都有20場以上會議。

▲2019台北國際書展閉幕,主辦方贈送謝禮給德國主題國代表。(左起)文化部主秘陳登欽、德國在台協會王子陶處長、法蘭克福書展海外事業部經理Bärbel Becker、台北書展基金會董事長趙政岷、韓國出版協會朱一尤常務理事、書展基金會下任董事長林訓明。(圖/書展基金會提供)

明年書展將由韓國接棒作為下一屆台北書展主題國,韓國出版協會常務理事朱一尤表示,這次除了邀請兩位韓國社會的知識與良心代表性作家黃貞殷與孫亞瀾,在藍沙龍舉行「文學之美來自社會、社會之力來自文學」,更盼望藉由主題國的暖身文化活動,彰顯台灣與韓國都重視出版自由、出版多元以及閱讀體驗的意義。「We are on the same page.」呼應德國法蘭克福書展歡慶70週年呼籲全球表彰人權的價值,朱一尤對於台北書展的未來性深具信心,也歡迎大家期待2020年韓國帶來不一樣的表現。