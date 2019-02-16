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東山彰良新作中耍叛逆　自認內心最像「鍾詩雲」

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2019台北國際書展-吳明益（左）和東山彰良對談精彩。（圖／書展基金會提供）

▲台籍旅日作家東山彰良（右）15日晚間出席台北國際書展《我殺的人與殺我的人》新書座談會，與作家吳明益（左）精采對談。（圖／書展基金會提供）

記者洪菱鞠／台北報導

「如果說，《流》是光，那我希望這部小說是影。」台籍旅日作家東山彰良，繼獲得直木賞作品《流》之後，新作《我殺的人與殺我的人》再度以台灣作為故事舞台撰寫，並把背景設定在自己的青春時代，但他自曝成長時雖然是個乖乖牌，內心也想嘗試叛逆的滋味，於是把這種嚮往投射在書中4名少年身上，認為鍾詩雲最像他。

《我殺的人與殺我的人》是東山彰良以台灣為舞台寫的第2本小說，與《流》一樣的是，兩本皆從少年、青春角度切入，不同的是，上一本以父親的成長經歷為題材創作，此次他從自己的年少時代發想，寫下記憶中的台北。「我9歲時移居日本，小時候幾乎每年暑假回來台灣一次，這段時間不僅代表了我的青春時期，盛夏季節對我來說更是特別。」

台籍旅日作家東山彰良（圖／記者洪菱鞠攝）

▲東山彰良再次以台灣為舞台創作《我殺的人與殺我的人》。他也透露，下一部作品已經完成，背景設立在西門町的紋身街，是一本短篇集，預計9月在日本出版，也許會有中譯版推出。（圖／記者洪菱鞠攝）

東山彰良將小說背景設定在1984年，正好是他16歲那一年，對於自己不算有過在台灣度過的年少時代，他在書中創造了鍾詩雲、林立剛、林立遠和沈杰森4名13歲少年，但故事卻不單純，與青春成長犯罪有關。

東山彰良說，雖然本身沒有過像不良少年那樣的經驗，但成長過程如果膽子大一點的話，或許會想叛逆一下，尤其覺得自己最像「鍾詩雲」這個角色，即使不會說髒話，也會故意在朋友面前那樣做，只是希望能得到同儕認同。而《我殺的人與殺我的人》與《流》都有推理部分，但比起真相，對於書中人物成長過程的描述才是最重要的。

此外，東山彰良提到書中有一段關於鐵路的描寫，象徵著劃分本省人、外省人的一條分界線，如今那條鐵路已被拆除，但30年前確實存在過，那是僅止於他的個人印象，小時候被大人叮囑不能走過那條鐵路，長大之後才知道，原來連小時玩伴也被同樣交代。

作為曾奪得第153屆直木賞的作家，之後又拿下第34屆織田作之助獎、第69屆讀賣文學獎以及第3屆渡邊淳一文學獎，東山彰良說拿到文學獎就像得到一張月票，有出版社來幫忙出書，可是等到月票過期，沒有下一部作品時，它就會消失，現在手上有幾張月票要好好利用。對於未來寫書方向，他表示自己很喜歡看南美作家的書，尤其是帶點奇幻或民間傳說的感覺，未來寫作功力再成熟，且尋找到適合的舞台、故事題材的話，將朝這個方向加以創作。

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