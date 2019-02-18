人潮帶進來、書本賣出去　名人加持書展最後買氣越旺

▲參展出版攤位設計下功夫，營造風格獨特又吸睛的人文空間，引進讀者入內閱讀。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

回顧2019台北國際書展，展期雖適逢開學第一週，參觀人數卻不受影響，尤其在週末六日來到高峰，強大的國際作家、大咖明星等陣容一一現身出席講座，讓展場擠爆了，名人加持帶動銷售搶搶滾，越到最後買氣越旺。

今年第2度參展的悅知文化，鄰近主題廣場旁，展場設計風格突出，悅知文化業務處長吳宗庭表示，與2017年首次參展相比，大幅成長約4成，業績表現相當亮眼，其中2018改編電影《在咖啡冷掉之前》咖啡系列作品共計3本，銷售總本數逼近2,000本，玻璃櫃展示的主形象牆也引起讀者矚目，陳列13年來出版的所有作品約300本，讓不少人看到後驚嘆「原來這本書是你們出的啊！」，並巧妙的以「你有多少一本書的時間」的標題，鼓勵讀者利用零碎時間，拿起書本享受短暫的小篇幅閱讀。

▲民眾逛展不只走馬看花，也拿起書本享受短暫的閱讀時光。（圖／記者李毓康攝）

2018年獲得最佳展位設獎小型展位組金獎的啟明出版社，今年聯合了新經典、早安財經、寫樂聯合參展，共計10個展位，以早安財經的書籍《小，是我故意的》為主軸，明亮而寬敞的設計，令人為之眼睛一亮。

新經典副總編輯梁心愉表示，銷售成績以吳明益的《苦雨之地》及張嘉佳的《雲邊有個小賣部》最好，兩位台灣與大陸各具代表性作家分別於週末六日兩天至書展舉行演講及簽書會，吸引粉絲反應熱烈，4家出版社也在展位內舉辦約50場活動匯集人潮。

首度參展的寫樂出版社，於書展預售蕭敬騰勵志新書即將於2月26日出版的新書《不一樣》600本銷售一空，同時書展限定套組《日日套餐早午晚》配合美食家葉怡蘭的純釀黑豆醬油的銷售，讓寫樂出版的發行人韓嵩齡覺得試水溫效果相當好，賣出逾百套。

經營文史、歷史，屬於長穩型出版的聯經出版社業務部協理張純鐘，國際作家李舒的《皇上吃什麼》賣出逾百本，今年獲得2019台北國際書展大獎兩本小說獎的效應也在書展發酵，包括張貴興的《野豬渡河》及董啟章的《愛妻》都賣出超過百本。張純鐘與悅知文化業務處長吳宗庭都特別稱許，2019台北國際書展邀請的國際作家陣容堅強，為書展提升人氣，有把人潮帶進來，也讓讀者享受更多的閱讀樂趣。

名人加持、活動有溫度，一直是銷售衝天的主因之一。除了悅知文化請來《在咖啡冷掉之前》作者川口俊和、新經典請來《苦雨之地》作家吳明益及《雲邊有個小賣部》作家張嘉佳，以及寫樂出版邀請演出《魂囚西門》劇組及主角蕭敬騰等人，都在銷售上有莫大助益之外，遠見天下請來前總統馬英九、作家劉軒舉辦演講簽書會，以及「CEO講堂」名人推薦的話題帶動下，讓馬英九的《八年執行回憶錄》、劉軒《能自處，也能跟別人好好相處》、哈拉瑞《21世紀的21堂課魂囚西門》買氣都相當好，再加上折扣活動的促銷，遠見天下指出業績較去年成長3成左右。

▲五月天石頭出席完《因為留不住》新書發表後，隨即在出版社攤位展開熱鬧的簽書會。（圖／書展基金會提供）

另外，像時報、遠流、蓋亞等，業績也都成長約1成左右。今年時報請來五月天石頭、藝人曾之喬等藝人，整個買氣提升，粉絲力挺讓石頭現場簽書簽了500本，曾之喬簽了200本。遠流則有金庸加持，除了金庸相關書籍長紅，親子最夯的屁屁偵探繪本系列，也賣得相當好。蓋亞在今年除了護玄等作家活動炒熱買氣，新書種類及贈品的增多，讓漫畫類銷量增高。

▲10大主題館之一「金庸茶館」。（圖／記者洪菱鞠攝）

至於獨立出版聯盟部分，由於出版品不跟風，只做自己堅持路線的特色書，因此早就培養一批基本盤的粉絲，在出版不景氣時，買氣也不受任何影響，一直有人潮排隊景象出現。獨立出版聯盟指出，可能他們在出版業算是異類，所以買氣一直很好；雖然書展現場僅以展示為主，不販售，但藉此增加曝光量，今年大大增加來自日本、歐美、香港、韓國等讀者。