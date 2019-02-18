　
  • |
  • 手機版
  • |
  • APP
  • |
  • 歷史活動
  • |
  • 歷史專題
  • |
  • 會員中心
    • 　
> >
民生消費 消費焦點 消費新聞 好康資訊 ET廚房 美妝塑身 | 品味家居 | 名車情報

人潮帶進來、書本賣出去　名人加持書展最後買氣越旺

免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

▲▼2019台北國際書展,台北書展,閱讀,出版,讀者,世貿一館,台北世貿中心展覽一館,展覽,展演。（圖／記者李毓康攝）

▲參展出版攤位設計下功夫，營造風格獨特又吸睛的人文空間，引進讀者入內閱讀。（圖／記者李毓康攝）

生活中心／台北報導

回顧2019台北國際書展，展期雖適逢開學第一週，參觀人數卻不受影響，尤其在週末六日來到高峰，強大的國際作家、大咖明星等陣容一一現身出席講座，讓展場擠爆了，名人加持帶動銷售搶搶滾，越到最後買氣越旺。

今年第2度參展的悅知文化，鄰近主題廣場旁，展場設計風格突出，悅知文化業務處長吳宗庭表示，與2017年首次參展相比，大幅成長約4成，業績表現相當亮眼，其中2018改編電影《在咖啡冷掉之前》咖啡系列作品共計3本，銷售總本數逼近2,000本，玻璃櫃展示的主形象牆也引起讀者矚目，陳列13年來出版的所有作品約300本，讓不少人看到後驚嘆「原來這本書是你們出的啊！」，並巧妙的以「你有多少一本書的時間」的標題，鼓勵讀者利用零碎時間，拿起書本享受短暫的小篇幅閱讀。

▲▼2019台北國際書展,台北書展,閱讀,出版,讀者,世貿一館,台北世貿中心展覽一館,展覽,展演。（圖／記者李毓康攝）

▲▼2019台北國際書展,台北書展,閱讀,出版,讀者,世貿一館,台北世貿中心展覽一館,展覽,展演。（圖／記者李毓康攝）

▲民眾逛展不只走馬看花，也拿起書本享受短暫的閱讀時光。（圖／記者李毓康攝）

2018年獲得最佳展位設獎小型展位組金獎的啟明出版社，今年聯合了新經典、早安財經、寫樂聯合參展，共計10個展位，以早安財經的書籍《小，是我故意的》為主軸，明亮而寬敞的設計，令人為之眼睛一亮。

新經典副總編輯梁心愉表示，銷售成績以吳明益的《苦雨之地》及張嘉佳的《雲邊有個小賣部》最好，兩位台灣與大陸各具代表性作家分別於週末六日兩天至書展舉行演講及簽書會，吸引粉絲反應熱烈，4家出版社也在展位內舉辦約50場活動匯集人潮。

首度參展的寫樂出版社，於書展預售蕭敬騰勵志新書即將於2月26日出版的新書《不一樣》600本銷售一空，同時書展限定套組《日日套餐早午晚》配合美食家葉怡蘭的純釀黑豆醬油的銷售，讓寫樂出版的發行人韓嵩齡覺得試水溫效果相當好，賣出逾百套。

經營文史、歷史，屬於長穩型出版的聯經出版社業務部協理張純鐘，國際作家李舒的《皇上吃什麼》賣出逾百本，今年獲得2019台北國際書展大獎兩本小說獎的效應也在書展發酵，包括張貴興的《野豬渡河》及董啟章的《愛妻》都賣出超過百本。張純鐘與悅知文化業務處長吳宗庭都特別稱許，2019台北國際書展邀請的國際作家陣容堅強，為書展提升人氣，有把人潮帶進來，也讓讀者享受更多的閱讀樂趣。

名人加持、活動有溫度，一直是銷售衝天的主因之一。除了悅知文化請來《在咖啡冷掉之前》作者川口俊和、新經典請來《苦雨之地》作家吳明益及《雲邊有個小賣部》作家張嘉佳，以及寫樂出版邀請演出《魂囚西門》劇組及主角蕭敬騰等人，都在銷售上有莫大助益之外，遠見天下請來前總統馬英九、作家劉軒舉辦演講簽書會，以及「CEO講堂」名人推薦的話題帶動下，讓馬英九的《八年執行回憶錄》、劉軒《能自處，也能跟別人好好相處》、哈拉瑞《21世紀的21堂課魂囚西門》買氣都相當好，再加上折扣活動的促銷，遠見天下指出業績較去年成長3成左右。

台北國際書展－石頭《因為留不住》新書分享會（圖／書展基金會提供）

▲五月天石頭出席完《因為留不住》新書發表後，隨即在出版社攤位展開熱鬧的簽書會。（圖／書展基金會提供）

另外，像時報、遠流、蓋亞等，業績也都成長約1成左右。今年時報請來五月天石頭、藝人曾之喬等藝人，整個買氣提升，粉絲力挺讓石頭現場簽書簽了500本，曾之喬簽了200本。遠流則有金庸加持，除了金庸相關書籍長紅，親子最夯的屁屁偵探繪本系列，也賣得相當好。蓋亞在今年除了護玄等作家活動炒熱買氣，新書種類及贈品的增多，讓漫畫類銷量增高。

2019台北書展-金庸茶館（圖／記者洪菱鞠攝）

▲10大主題館之一「金庸茶館」。（圖／記者洪菱鞠攝）

至於獨立出版聯盟部分，由於出版品不跟風，只做自己堅持路線的特色書，因此早就培養一批基本盤的粉絲，在出版不景氣時，買氣也不受任何影響，一直有人潮排隊景象出現。獨立出版聯盟指出，可能他們在出版業算是異類，所以買氣一直很好；雖然書展現場僅以展示為主，不販售，但藉此增加曝光量，今年大大增加來自日本、歐美、香港、韓國等讀者。

ET快訊
人工昏迷4天「醒來當媽媽」！18歲女大生傻眼：孩子不是我的啦
酒駕害死1歲童影片曝光！黑車莫名左切害兩車相撞
嘉市議員燒炭亡遺書曝光！「以死明志」妻發抖淚喊被設計
快訊／夫妻談離婚！帶兒女一家四口車內燒炭亡

關鍵字：2019台北書展,台北國際書展,閱讀

點這裡，留個言吧! FB Weibo
免費鍵盤逛街！按讚加入ETtoday姊妹雲

※本文版權所有，非經授權，不得轉載。[ ETtoday著作權聲明 ]

推薦閱讀 熱門影音 消費最新 全站最新

台北書展6天展期湧進58萬人次　2020年主題國瘋韓流

五月天石頭來了書展人氣大爆發　讓蘇貞昌改參觀路線

東山彰良新作中耍叛逆　自認內心最像「鍾詩雲」

盛可以：台灣人都是雷鋒　拾金不昧美德在中國非常有名

暢銷作家馬英九簽了7600多本書　笑說：現在手臂異常強壯

搶聽台、德最會說故事律師對談　書迷擠爆滿到走道上

【廣編】終於又上市了　季節限定草莓氣泡水浪漫降臨

人潮帶進來、書本賣出去　名人加持書展最後買氣越旺

老屋活化樂活農村　「名間奕馨園民宿」深度旅遊 ～揉茶、採茶、烘豆趣

第一個被官方認可的生化人！他的世界沒有色彩　用「電子眼」聆聽顏色

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

周杰倫用香蕉彈出《青花瓷》　謝霆鋒為挑戰他竟拿出鳳梨！

陌生男問「祖先哪來的？」逼下跪　80歲阿嬤遭狠毆2分鐘破頭斷腿

4小時一路錘！隊友超怕「滾下山」　挑戰真人版《鐵鎚爬山》有夠難爬

女兒結婚1年多未懷孕！調身體後有喜 媽得知後反應超High...爸撇頭偷拭淚

跨國爺孫戀苗栗完婚「百人獻花」 家人不認同...許常德：不用急

【廣編】終於又上市了　季節限定草莓氣泡水浪漫降臨

人潮帶進來、書本賣出去　名人加持書展最後買氣越旺

老屋活化樂活農村　「名間奕馨園民宿」深度旅遊 ～揉茶、採茶、烘豆趣

第一個被官方認可的生化人！他的世界沒有色彩　用「電子眼」聆聽顏色

2019國際留遊學教育展！留學走出去、世界引進來

春訓熱身賽引進投球計時器　限時20秒就要投

SE社手遊《純白魔女》繁中版預約破10萬　2/20上架雙平台

「我跟右腳分手了」！樂觀妹騎馬摔傷...截肢前寫信「送它一程」

媽：有小孩不能養狗！2汪每天舔手討摸　「另類理由」笑翻網友

「達文西手術」切腫瘤傷口小出血少　病友激推感謝醫師讓他重獲新生

紅衣男踩神明的場　亂翻香爐還撒香灰惡搞

老公一個愛的抱抱　竟害她雙肩脫位「粉碎性骨折」

狗貓8成主人願買單　一年寵物險保費2600最受捧場

重工業大省轉拚太空經濟　吉林衝刺「小型運載火箭」

消防人員積極救火民眾感謝　贈萬元加菜金消防局婉謝歸還

消費熱門新聞

來「床的世界」挑五星級飯店床墊

網哭台彩刮刮樂超難中.......

第二杯半價！星巴克限2天有優惠

聞癌色變！全天然ㄟ穀物尚好

好市多「爆紅省錢神物」網激推！

店員神解析！麥當勞優惠券全攻略

麥當勞優惠券來了　網傳授秘招

24萬顆彩色燈泡！15天免費看..

最燒腦福袋！爽抽2房1廳加車位

2019國際留遊學教育展

第一個被官方認可的生化人

王令麟激勵東森電銷800多人衝..

逛燈節賺大獎「100萬東森幣」..

網狂熱議！全家首發噴汁草莓熱狗

更多熱門

相關新聞

台北書展6天展期湧進58萬人次

2019台北國際書展於17日閉幕，6天展期統計參觀人數達58萬人次超越去年，此次國內外共有735家出版社參與之外，在10大創新、10大主題展館以及來自國際與本土作家的接連帶動下，共計帶來1184場以上精彩閱讀活動，主辦方也宣布明年將由韓國接棒成為2020年主題國。

五月天石頭來了　蘇貞昌改參觀路線

一口氣狂買20本！蘇貞昌逛書展 「水滸傳、九藏喵窩」都是清單

東山彰良新作中耍叛逆　自認最像他

中國作家盛可以大讚「台灣人都是雷鋒」

讀者迴響

發燒話題

橋本有菜 華航罷工 文化大學失火 愛紗離婚 鈕承澤 嵐Arashi 昆凌懷孕 流感 王令麟 唐鳳家暴 孫其君 郭婞淳退休 廖峻中風 林俊傑演唱會 習近平 王令麟 肉圓惡爸 玄彬孫藝真 長榮空姐 王令麟 劉至翰離婚 貴婦奈奈 非洲豬瘟 米津玄師 陳昱安 地震 王令麟 KKBOX風雲榜 普悠瑪內幕 李光洙認愛 比基尼登山客 倒吊子檳榔 張柏芝 劉詩詩吳奇隆 王令麟 防彈少年團BTS JHBL 優適活 誰摔死了李新 王令麟 嚴凱泰逝世 網紅空姐 徐若瑄 周子瑜 孫安佐 王令麟 蔡英文 吳寶春 黃曉明 安迪 袁惟仁昏迷 丁守中 王令麟 木村拓哉 戴資穎 膝蓋痛 柯文哲 柯P 王令麟 林書豪 九二共識 董梓甯 館長 王令麟 傅崐萁 高嘉瑜 韓國瑜 賴清德 王令麟 林佳龍 西野加奈 金庸病逝 王心凌 王令麟 郭泓志引退 聲林之王 蒼井空 王令麟 興富發 東森寵物雲 劉寶傑 港珠澳大橋 王令麟 趙麗穎馮紹峰 費玉清引退 吉澤明步 王令麟 理科太太 S.H.E 范冰冰 鄧超孫儷 蔡依林 泫雅 E'Dawn 王令麟 林青霞 黃瀞瑩 張鈞甯 江俊翰吸毒 颱風即時 王令麟 秦偉性侵 聲林之王 吳宗憲 周湯豪 統一發票 王令麟 迪麗熱巴 福原愛 希爾思評價 五月天 馬如風猝逝 鹿晗關曉彤 王令麟 林志玲言承旭 郭雪芙 王令麟 蔣友柏離婚 川普 停班停課 陳偉殷 王令麟 草莓網 林宥嘉 蕭敬騰 吳建豪離婚 社畜時代 彩美旬果 王令麟 UFO 外星人 住宅裝修 信用卡 王令麟 麥田圈 金字塔 卓柏卡布拉 王令麟 火星 波多野結衣 飛碟 宋仲基宋慧喬 信用卡比較 王令麟 X檔案 田中千繪 賈靜雯修杰楷 王令麟 綜藝玩很大 四葉草 周杰倫 隋棠 王令麟 曾莞婷 刮刮樂 尼斯湖水怪 周天成 王令麟 聲林之王 盛竹如 希爾思 乃木坂46 王令麟 動物王國 新垣結衣 5566 威力彩 王令麟 楊冪離婚 王柏融 王令麟 金門防疫戰 彭政閔引退

熱門新聞

BY2宣布改名！粉絲懵了：好大眾

即／台南新化酒駕3連撞！1歲半男童慘死

許維恩3段情　楊明學癌逝15年最痛

搭火車心軟讓座！一句話讓她理智斷線

罷免韓國瑜？潘恆旭：高雄人不捨

林俊傑「夜店妹趁合照偷親PO網」

火山噴發台北變新龐貝？地震學家驚呆

「鋼鐵人爸」登場！女兒騙子變偶像

賓利遭爆撞　CEO車主再轟：不用打悲情牌

妮妮被唸碗裡還有菜　一句話讓爸道歉

女大生人工昏迷4天　突然當媽超傻眼

林依晨喝喜酒遇《秘密花園》男主角

5歲妹921獨活：爸救我的！親友傻住

女大生帶火腿腸罰20萬痛哭！准放入境

水餃妹「毛衣太貼」驚人上圍現形

更多

最夯影音

更多

他養10億蟑螂大軍吃50噸廚餘　1天餵5餐..還設三重關卡防越獄

假人頭3樓墜下員工嚇哭腿軟！　落地「蹦」一聲網笑壞：太地獄了

《逆戰》兄弟重逢！謝霆鋒狂奔喊「萬飛～」　周杰倫1句話嗆到他結凍

胡彥斌坐台下..　林俊傑現CUE《你要的全拿走》

超狂老公撒「10萬千鈔雨」安太座　抓多少領多少！老婆一把收5位數

熱門快報

ET全新節目「慧眼看天下」

每周六21-22點鎖定《ETtoday新聞雲》，全新節目《慧眼看天下》帶您掌握國際!

【首購族的愛】

超搶手！ 這價格帶很可以！激推本週熱門搶手房，符合你需求的好房！

過年到！最強刮神是你嗎？

蒐集新春圖示開刮，日日抽7-11熱咖啡，週刮蘋果AirPods還有澳門機票大獎拿不完！

雲端最有錢 讓你變有錢

每周一、周三下午1點10分鎖定ETtoday準時播出

聲林之王Jungle Voice

《聲林之王》更多精彩內容 鎖定每周五晚間九點ETtoday全球首播！

我要投稿 人才招募 關於我們 集團簡介 廣告刊登/合作提案 客服信箱 合作媒體 Sitemap 隱私權政策 著作權聲明 免責聲明 RSS訂閱
東森新聞雲股份有限公司ETtoday新聞雲 版權所有，非經授權，不許轉載本網站內容
© ETtoday.net All Rights Reserved.
電話：+886-2-5555-6366
回到最上面