盛可以：台灣人都是雷鋒　拾金不昧美德在中國非常有名

▲中國作家盛可以首次來台，現身書展分享創作的心路歷程。（圖／書展基金會提供）

生活中心／台北報導

台北國際書展第4天，精彩主題活動一場接著一場，第一次來台的中國作家盛可以，來到藍龍沙出席《太平盛世？或新世代的惡托邦？》講座，除了與讀者分享她創作的心路歷程，也聊到對台灣人的印象特別深刻，並且以中國好人好事的代名詞大讚「台灣人都是雷鋒。」

來自湖北的盛可以，小時候住在一座偏遠的小山村，村落附近過去有一條美麗的小河，清澈見底、魚蝦優游，她表示故鄉對自己來說意義重大，雖然已經不住那邊很久了，仍時常以老家為背景寫每部作品，「大多人都帶著故鄉的烙印，在城市及不同的地方找尋自己的一席之地。」

盛可以擅長以犀利眼光看待現實生活中的各種體制與現況，並將真實發生的事件入題，透過隱喻、魔幻的手法，寫成一部部令人驚豔的作品，例如《北妹》、《野蠻生長》、《錦灰》。

盛可以描寫許多慘人絕寰的中國大事件，像是1982年全國嚴打運動，當時政府將死刑與定罪的人數訂下績效指標，造成冤案層出不窮，連打麻將、跳舞都莫名其妙被判刑、抓去槍斃；還有過去實施的計畫生育，也導致無數悲劇發生，她表示「在我小說當中，每個人的命運都跟制度密不可分，甚至是制度扭曲了他們的命運。」

首次來到台灣的盛可以，對人的印象特別深刻，尤其台灣人拾金不昧的美德非常聞名於中國，讓她笑說「台灣人都是雷鋒」，而雷鋒在中國是好人好事的代名詞。她回想起30年前還住在鄉下老家的時候，曾經有個台灣人來到村落，引起了轟動，甚至隔壁省的人都特地遠道而來看他，她形容台灣跟中國的關係就好像是小說與現實的關係，「透過任何一點風吹草動了解對方，這種縹緲的關係，本身就充滿文學性。」

最後盛可以分享她近期即將出版新書《子宮》，內容是探討中國政府各種生育政策對女性的影響與壓迫，也為不少讀者所期待。