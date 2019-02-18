台灣燈會在屏東　藏傳佛教燈區瞻仰千年佛陀舍子

▲2019台灣燈會在屏東，其中位於藏傳佛教燈區暨佛陀與諸大弟子舍利與文化藝術大展於昨17日舉行舍利安座與開幕儀式。（圖／記者陳崑福翻攝，以下同）

記者陳崑福／屏東報導

2019台灣燈會在屏東，其中位於藏傳佛教燈區暨佛陀與諸大弟子舍利與文化藝術大展於17日舉行舍利安座與開幕儀式，由社團法人中華國際嘠檔巴佛教協會理事長依尊慧吉祥大活佛主持。

參與的地方人士有安泰醫院榮譽院長蘇清泉、前立委王進士、周典論議長服務處秘書洪志中、屏南地區立委參選人、屏東縣林姓宗親會副理事長林育先、屏東縣議員李世淦、何輝能、東港鎮代洪志明、來義鄉長竇望義、南華大學校長林聰明與蘇清泉服務團隊特助曾煜超等人。

▲依尊慧吉祥大活佛和參與地方人士合影▼蘇清泉致詞。

依尊慧吉祥大活佛指出，佛陀諸大弟子和尊者舍利都有各自的獨特形狀、顏色、和紋路。佛舍利擁有全宇宙最純凈，最強大的正面能量，所以能夠凈化一切負面能量，能使周圍瞻禮之人煩惱消除，心中充滿喜悅和寧靜。

這次燈會，展示來自全世界數十個國家佛教千年聖物佛陀舍利子，禮拜佛陀舍利子增福無量，消除百千萬劫的罪業及障礙，可以獲得身心健康、擴展人緣、興旺事業、諸事順利、平安吉祥、福慧圓滿，獲得佛舍利、佛陀的加持及護佑，機緣難得；大活佛鼓勵台灣民眾，把握珍惜殊勝機會，一起和親友，來藏傳佛教燈區，瞻禮佛陀舍利，誠心祈禱，為2019年創造一個吉祥的開始。

▲依尊慧吉祥大活佛與蘇清泉合影▼依尊慧吉祥大活佛與林育先合影。

安泰醫院榮譽院長蘇清泉致詞時表示，台灣燈會舉辦30年，第一次到國境之南的屏東舉辦，他與全體服務團隊，竭誠歡迎大家來台灣燈會三大燈區-大鵬灣、東港、屏東，賞花燈，吃美食，拍美照，為新年揭開最完美的序幕。

他說，漢文帝將正月15日定為元宵節，漢武帝定為重要節日，東漢明帝時期，明帝提倡佛教。相傳佛祖釋迦牟尼示現神變、降伏神魔是在西方12月30日，即東土正月15日，佛教在這一天有僧人觀佛舍利、點燈敬佛的做法，明帝就命令正月15日夜晚在皇宮和寺廟裡點燈敬佛，令士族庶民都掛燈，也就形成了元宵賞燈的習俗。而後這種佛教禮儀節日逐漸形成民間盛大的節日，流傳至今。

屏東縣林姓宗親會副理事長林育先表示，這次台灣燈會，是屏東地方的盛事，其中除巨鮪來富主燈區外，宗教燈區與33鄉鎮燈區也都很有看頭；其中宗教燈區有東港東隆宮、車城福安宮、屏東玉皇宮、屏東佛教會、萬法寺、一貫道、佛光山潮州講堂、藏傳佛教嘎檔派、全屏東縣基督教聯盟、法船花燈、天主公教會、慈濟屏東分會等，宗教勸人為善也是安定人心一股力量，各宗教每年在台灣燈會齊聚一堂，共同為全民祈福，祈願國家會更好，精神令人感動。

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