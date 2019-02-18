不給面子！美國防部長：還沒決定給川普多少錢蓋美墨高牆

▲美國去年年底剛上任的國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）。（圖／路透）

實習記者鄭佩玟／綜合報導

美國總統川普15日上午宣布國家進入緊急狀態，以便在不需國會批准的情況下，挪用軍方人力與經費興建他夢寐以求的美墨高牆。此舉不僅被民主黨痛批濫用職權，連去年年底剛上任的國防部長夏納翰（Patrick Shanahan）都不給面子，16日表示五角大廈對美墨邊境牆要撥多少經費還沒定論。

據《每日郵報》報導，川普15日先在白宮簽署一份宣布國家緊急狀態（national emergency）的宣言，接著到玫瑰花園（Rose Garden）舉行記者會，形容美國南方邊界已淪為「罪犯、幫派分子與毒品的聚集地」，已威脅美國「核心國家安全利益」，「我原本不需要這麼做，但是我還是想快速完成（蓋牆）工作。」

▼美墨邊界圍牆,川普。（圖／路透社）

宣布國家進入緊急狀態之後，川普可以不經國會授權就動用軍隊與其他項目的經費蓋牆。他表示將會為蓋牆投入80億美元，除了國會批准的13億7500萬美元，不足部分將挪用軍方數百項的營建經費。

後遺症則是立下「總統侵犯國會預算權」的惡例，民主黨旗體痛批「總統的行動顯然侵犯了國會看緊人民荷包的獨有權力，違反了開國先賢在憲法中的明文宣示。」有些共和黨的內部人員也擔心未來一旦「民主黨籍總統」也要如此擴權，他們將沒有立場反對。歐巴馬總統執政期間，共和黨經常批評他過度擴張總統權力，但今日共和黨卻必須為了「換位子就換腦袋」的川普濫權、侵權行為辯護。

▼換位子就換腦袋的美國總統川普。（圖／路透社）

不過根據美國法律，挪用國防預算仍需要國防部長的判斷，確認是否有軍事需求的必要性。新任代理國防部長夏納翰日前就說，有關美墨邊牆是否為軍事需求，以及五角大廈將提撥多少經費在這上頭，自己心中未有定論，「我們早就知道這件事會引起軒然大波，由於龐大的預算很可能會重新分配，讓人焦慮。」

美國公民自由聯盟（ACLU）已打響反制川普行動第一砲，宣布將提出法律訴訟。執行長羅梅洛（Anthony Romero）表示，「總統在玫瑰花園的談話已經承認，所謂的國家緊急狀態根本並不存在，他只是失去耐性、不滿國會阻撓，因此決定要快速實現其蓋牆的承諾。」

▲瓜地馬拉一名7歲女童潔可琳（Jakelin Caal）冒險闖越美墨邊境，被拘留期間過世，家人相當悲痛。（圖／達志影像／美聯社）

日前多位民主黨籍的州檢察長也放話，一旦川普宣布國家緊急狀態，大家就法院見。另外，也有國防部的匿名人士透露，夏納翰可能同意提撥款36億的國防預算給美墨邊境隔離牆，不過此消息仍未被證實。