「童年再也回不來！」美前樞機主教長期性虐待少年　遭褫奪神職

▲捲入性侵醜聞的美國天主教樞機主教麥卡瑞克(Theodore McCarrick)。(圖/路透)

實習記者鄭佩玟/綜合報導

天主教會近年神職人員性侵醜聞連環爆,其中美國前樞機主教、華盛頓教區前任總主教麥卡瑞克地位崇高,卻屢次被控性騷擾擔任輔祭的男孩,甚至連神學院的學生都慘遭毒手,於去年7月成為近百年首位主動請辭的樞機主教。而經過內部調查後,教廷也在16日聲明,判定麥卡瑞克性侵孩童罪刑確立,將褫奪他所有神職。

據《紐約時報》報導,現年88歲的麥卡瑞克(Theodore McCarrick)在2001年躍升為樞機主教,在華盛頓特區擔任總主教一職,連美國政壇都有相當影響力。事實上,在性侵醜聞東窗事發前,他還活躍於大眾面前,長期參與教廷的國際事務並出使各國。

▲褫奪神職形同宣判死刑。(圖/路透)

教會內部人士指控,美國天主教會高層與梵蒂岡早在多年前,就知曉麥卡瑞克的劣行,卻始終沒有清理門戶,反而包庇。一名男性在2018年7月公開指控16歲時便遭麥卡瑞克性騷擾,當時就讀高中的他正在為聖誕彌撒試穿祭袍,豈料主教卻拉開他褲子直接抓住生殖器,事後還告誡千萬不能告訴任何人。

儘管麥卡瑞克當時公開喊冤,表示自己「完全不記得曾做過報導中提及的行為」,但紐約教區調查發現對麥卡瑞克的指控「可信且證據確鑿」,將本案送交教廷當局進行調查。

2018年6月麥卡瑞克得公共職務先遭解除,7月更在教宗方濟各(Pope Francis)允續下黯然請辭,卸下樞機主教的終身榮譽頭銜,成為百年來首位下台的樞機主教,並被下令「於居所內祈禱和懺悔」,靜候教會審判,自此他始終保持緘默,居住在堪薩斯州的修道院中。

