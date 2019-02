共和黨第1位！前州長與川普搶總統大位...「整個黨都患人質情結！」

▲威爾德2016年擔任自由意志黨副總統候選人。(圖/路透)



美國前麻州州長威爾德正式宣布,投入共和黨2020年總統候選人的黨內初選。他表示,在總統川普的領導下,美國正處於嚴重的危險之中,他不能再安靜地坐在場邊。而威爾德也成為第一位與川普爭奪黨內初選的候選人。

現年73的威爾德(Bill Weld)在1991年至1997年期間擔任第68任麻州州長,2016年時擔任自由意志黨(Libertarian Party)的副總統候選人,於今年回歸共和黨。他在川普15日宣布國家進入緊急狀態後,對外公布參選消息。威爾德痛批川普將自己的利益放在國家前面,「我們的總統太過不穩定,無法履行最高行政職務的職責,包含謹慎地執行法律規定的責任,他完全走錯地方了。」

威爾德也不諱言地指出,共和黨人全都患了俗稱人質情結的「斯德哥爾摩症候群」(Stockholm syndrome),「事實上我們花了大把時間來迎合這位總統,沉浸在他的自戀、強迫症與非理性的行為中,在還有救以前,必須要立刻修正這些錯誤,不能再花6年的時間忍受對國家不利的滑稽行徑。」

根據《路透社》民調指出,川普在2020年尋求總統連任的路上,仍得到絕大多數共和黨人的支持,若要其他黨內候選人扳倒川普,恐怕不是一件容易的事。其他同樣有意參選的共和黨人還有,前俄亥俄州州長凱西克(John Kasich)與前亞利桑那州聯邦參議員佛雷克(Jeff Flake),但都尚未正式宣布。

