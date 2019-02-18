共和黨第1位！前州長與川普搶總統大位...「整個黨都患人質情結！」

▲威爾德2016年擔任自由意志黨副總統候選人。（圖／路透）



記者張方瑀／綜合報導

美國前麻州州長威爾德正式宣布，投入共和黨2020年總統候選人的黨內初選。他表示，在總統川普的領導下，美國正處於嚴重的危險之中，他不能再安靜地坐在場邊。而威爾德也成為第一位與川普爭奪黨內初選的候選人。

現年73的威爾德（Bill Weld）在1991年至1997年期間擔任第68任麻州州長，2016年時擔任自由意志黨（Libertarian Party）的副總統候選人，於今年回歸共和黨。他在川普15日宣布國家進入緊急狀態後，對外公布參選消息。威爾德痛批川普將自己的利益放在國家前面，「我們的總統太過不穩定，無法履行最高行政職務的職責，包含謹慎地執行法律規定的責任，他完全走錯地方了。」

▲前麻州州長威爾德宣布投入2020年總統大選。（圖／翻攝自Facebook／Bill Weld）



威爾德也不諱言地指出，共和黨人全都患了俗稱人質情結的「斯德哥爾摩症候群」（Stockholm syndrome），「事實上我們花了大把時間來迎合這位總統，沉浸在他的自戀、強迫症與非理性的行為中，在還有救以前，必須要立刻修正這些錯誤，不能再花6年的時間忍受對國家不利的滑稽行徑。」

根據《路透社》民調指出，川普在2020年尋求總統連任的路上，仍得到絕大多數共和黨人的支持，若要其他黨內候選人扳倒川普，恐怕不是一件容易的事。其他同樣有意參選的共和黨人還有，前俄亥俄州州長凱西克（John Kasich）與前亞利桑那州聯邦參議員佛雷克（Jeff Flake），但都尚未正式宣布。