暗藏殺人機關！恐怖「奪魂鋸屋」　房仲清理險一命嗚呼

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美國費城最近出售的一棟廢棄建築，堪稱真實版「奪魂鋸屋」，內部到處都藏有碎玻璃、鐵釘木板、突然飛出的尖刀等等，這些致命機關會毫無預警的被啟動，好幾度差點殺死在場的人。

▲目前還找不到是誰設下這些恐怖陷阱。（圖／翻攝自YouTube／Inside Edition，下同）



據nbc新聞報導，投資這塊房地產的索爾勒（Ekrem Uysaler）表示，他原本打算將新買的房屋翻修後賣給其他人，不過，上個月到費城西南部安哥拉社區查看時，發現屋內有太多奇怪的「殺人機關」。影片拍攝者在錄影時就一邊大喊，「老兄，這會立刻刺進你腦袋把你殺了！」

從畫面可以看到，男子拿著長竿子在樓梯間來回掃動，下一秒讓所有人驚呆。樓梯上方突然掉下像是拐杖的東西，更恐怖的是，前方用膠帶捆上一根尖尖的鐵柱，其中有一把生鏽且尖銳的尖刀，被綁在2把枴杖上水平擺動著，如果有人不小心觸發了樓梯上的繩子機關，尖刀就會快速掉下，而高度正好處於受害著的臉部，存心要將人臉當場刺穿。

▲生鏽尖刀會以很快速度掉落，讓受害者措手不及。



索爾勒害怕的說，如果踩到那條繩子，刀會向喉嚨或臉部直直飛來，「無論是誰幹的，他一定是個可怕的天才。」

儘管這棟房屋充滿陷阱，但索爾勒仍請人繼續重新裝修，工程大約還要進行4個月，只不過到時候有興趣的買家，聽到這房子先前如此嚇人，恐怕也會退避三舍。