安全帶太難扣「只有10%人扣對」　癱瘓女告贏本田獲賠11億

▲女子控訴，因為車子安全帶設計不良導致癱瘓。（圖／示意圖／達志影像）

國際中心／綜合報導

美國德州一名27歲女子因為2015年一場車禍導致四肢癱瘓，憤而向本田汽車提告，Honda Odyssey七人座廂型車安全帶設計有問題，車禍發生時，她明明有繫安全帶，卻沒有被固定在座位上。本案上周庭審，陪審團最後裁決，本田應賠償受害人3760萬美元（約11.5億元台幣）。

居住在達拉斯的女子莎拉.米爾本(Sarah Milburn)，2015年11月15日和朋友一同搭乘Uber，司機駕駛著Honda Odyssey七人座廂型車，行駛途中疑似因為闖紅燈，遭另一台小型貨車從側面撞擊，結果翻車。

米爾本表示，她在車禍發生前雖然有扣安全帶，但由於本田安全帶設計不良，使得翻車時，她的下半身沒有固定在座位上，導致上半身形成被安全帶「吊頸」的恐怖情況，因此頸椎骨折和四肢癱瘓。

米爾本的代表律師表示，Odyssey小貨車第三排座位包含一個由「兩部分系統」組成的安全帶，「使用者需從貨車天花板拉下可拆式肩帶，扣到座椅上後，再將腰帶拉到使用者臀部並扣上」，專家測試發現，大部分人都不熟悉這樣的設計，能正確扣好安全帶的人不到10%，「使用這個安全帶，比沒有用安全帶的人還危險。」

本田強調，他們的安全帶設計合乎聯邦法規，不過大多數陪審團仍認為，光是合乎法規不夠，設計仍有待改進的空間，裁決需賠償米爾本3760萬美元，他們對判決結果失望，並打算繼續上訴。米爾本的家人則希望此案能促成「莎拉法」，該法條將強迫使用類似設計的汽車製造商，改變他們的安全帶設計。