安全帶太難扣「只有10%人扣對」　癱瘓女告贏本田獲賠11億

▲女子控訴,因為車子安全帶設計不良導致癱瘓。(圖/示意圖/達志影像)

國際中心/綜合報導

美國德州一名27歲女子因為2015年一場車禍導致四肢癱瘓,憤而向本田汽車提告,Honda Odyssey七人座廂型車安全帶設計有問題,車禍發生時,她明明有繫安全帶,卻沒有被固定在座位上。本案上周庭審,陪審團最後裁決,本田應賠償受害人3760萬美元(約11.5億元台幣)。

居住在達拉斯的女子莎拉.米爾本(Sarah Milburn),2015年11月15日和朋友一同搭乘Uber,司機駕駛著Honda Odyssey七人座廂型車,行駛途中疑似因為闖紅燈,遭另一台小型貨車從側面撞擊,結果翻車。

米爾本表示,她在車禍發生前雖然有扣安全帶,但由於本田安全帶設計不良,使得翻車時,她的下半身沒有固定在座位上,導致上半身形成被安全帶「吊頸」的恐怖情況,因此頸椎骨折和四肢癱瘓。

米爾本的代表律師表示,Odyssey小貨車第三排座位包含一個由「兩部分系統」組成的安全帶,「使用者需從貨車天花板拉下可拆式肩帶,扣到座椅上後,再將腰帶拉到使用者臀部並扣上」,專家測試發現,大部分人都不熟悉這樣的設計,能正確扣好安全帶的人不到10%,「使用這個安全帶,比沒有用安全帶的人還危險。」

本田強調,他們的安全帶設計合乎聯邦法規,不過大多數陪審團仍認為,光是合乎法規不夠,設計仍有待改進的空間,裁決需賠償米爾本3760萬美元,他們對判決結果失望,並打算繼續上訴。米爾本的家人則希望此案能促成「莎拉法」,該法條將強迫使用類似設計的汽車製造商,改變他們的安全帶設計。

Woman who sued #Honda over seat belts in #Uber crash that left her paralyzed from chest down awarded $37 million by a #Texas jury https://t.co/Xn6pe94YK8