冷凍水餃、肉丸全遭殃！陸至少11廠商冷凍食品驗出非洲豬瘟病毒

▲三全「灌湯水餃」被查出含非洲豬瘟病毒。（圖／翻攝自微博）

記者朱世凱／綜合報導

北京《新京報》17日報導，近期大陸至少有11家業者包含三全、鄭榮、科迪、金鑼等40批次產品被驗出含非洲豬瘟病毒，甘肅省農業農村廳相關人士也證實這項消息，聲稱檢測結果有待進一步審查。中國農業大學食品科學與營養工程學院副教授朱毅分析，「很大原因是速凍食品（急凍食品）行業的進貨查驗制度形同虛設。」

報導指出，本月9日湖南省湘西自治州就曾檢測出三全「灌湯水餃」3份樣品非洲豬瘟病毒核酸陽性，湘西自治州重大動物疫病防制指揮部辦公室稍早證實此一消息，隨後有網友在投資理財平台「雪球網」爆料，包括科迪、康利思、齊匯、惠萬家在內的多個急凍產品品牌均被檢查出食品含有非洲豬瘟病毒。

除了三全食品外，今年1月22日，大陸另一家上市食品公司安井食品也曾公告，旗下子公司泰州安井食品公司一個批次的「撒尿肉丸」疑似非洲豬瘟病毒核酸陽性，該批產品是在甘肅省慶城縣調查中被發現的。另一家知名肉品加工廠雙匯發展，也曾多次被查出產品含非洲豬瘟病毒。

▼非洲豬瘟讓消費者人心惶惶。（圖／路透社）

去年10月底，台灣農委會在金門小三通的棄置箱中，也驗出雙匯的「香脆腸」含非洲豬瘟病毒。雖然朱毅表示「非洲豬瘟病毒是傳豬不傳人的」，不過近來來，消費者食品安全意識提升，肯定納悶為什麼帶有豬瘟病毒的肉類食品會一再出現在餐桌？朱毅指出，是因為廠商的進貨查驗制度形同虛設。

朱毅說，急凍食品產業應該要增加風險監測項目，在非洲豬瘟病毒肆虐的當下，應該專門構築防火墻，加檢非洲豬瘟病毒，因地制宜，可以使用快速檢測的試劑盒、試紙條，最大限度通過自檢規避風險。「進貨查驗制度不是做樣子的，要與時俱進，要有危機意識，要把風險管理加入進來，原本沒有這一項檢測，不等於就可以睜只眼閉只眼讓問題豬肉成為原材料！」

食品產業分析師朱丹蓬則說，雖然之前出現豬瘟疫情的只有少數幾個地方，但也足以引起相關食品企業的全面重視了，不能因為自己的産品不在疫區就心存僥倖，所有企業的相關産品都應該接受豬瘟病毒檢測。

朱丹蓬最後說，以前消費者買食品基本只看生産日期和保質期，現在越來越多的人關注配料表，這說明消費者的食品安全意識在提升，食品企業應該重視這一變化；另一方面來看，從去年至今的幾次食品安全事件，也在促使政府相關部門加強食品監管，要求養殖、食品企業提高警惕、加強産品品質把控，從這個角度來看，也有對行業積極影響的一面。