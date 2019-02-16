一口氣狂買20本！蘇貞昌逛書展 「水滸傳、九藏喵窩」都是清單

▲蘇貞昌和書展玩偶互動。（圖／記者蔣婕妤攝）

記者蔣婕妤／台北報導

台北國際書展17日最後一天，行政院長蘇貞昌搶在16日抽空逛書展，在文化部長鄭麗君及導覽人員陪同下逛了近一小時，書籍也狂買20本，內容從水滸傳到童書九藏喵窩都不放過，蘇貞昌笑說有很多都是要買給小孫女的。

蘇貞昌16日一早逛書展，在鄭麗君陪同下走遍整個展場，兩人先是在導覽人員陪同下體驗場內，和展場內的卡通人偶及VR設備互動。其中，蘇貞昌在童書攤時開心和現場大型人偶互動，隨手拿了好幾本童書，媒體問他怎麼買這麼多，他笑答是要買給孫女的，隨後還和動物玩偶擺起POSE，吸引不少民眾搶拍照。

蘇貞昌進展場前笑說看到什麼就買什麼，至於喜歡的書，他笑答，「各種類型都喜歡，大書、小書、硬書、軟書我都喜歡看，有時間就看」。蘇貞昌最後在書展裡買了包含經典小說《水滸傳》、《三國演義》以及童書《九藏喵窩角色故事繪本》等共20本書。

蘇貞昌購書清單：

《我們的帽子》

《大人的物理學：從自然哲學到暗物質之謎》

《台灣最美的地方：國家公園地圖》

《為社會而設計》

《Drawdown 反轉地球暖化100招》

《看見龍山寺》

《楚亡：從項羽到韓信》

《三國演義》

《水滸傳(上下冊)》

《終戰那一天：臺灣戰爭世代的故事》

《億萬年尺度的臺灣：從地質公園追出島嶼身世》

《廢墟少年：被遺忘的高風險家庭孩子們》

《我們的島：臺灣三十年環境變遷全紀錄》

《克雷的橋》

《無法送達的遺書：記那些在恐怖年代失落的人》

《美國的反智傳統：宗教、民主、商業與教育如何形塑美國人對知識的態度？》

《九藏喵窩角色故事繪本(三本)》