搶聽台、德最會說故事律師對談　書迷擠爆滿到走道上

▲德國最會說故事的律師費迪南．馮．席拉赫，與台灣律師呂秋遠在書展講座上精彩對談。（圖／書展基金會提供）

記者洪菱鞠／台北報導

台北國際書展進入第2天，下午在主題廣場有一場新書《懲罰》發表會，作者正是被譽為德國最會說故事的律師費迪南．馮．席拉赫，他與台灣律師呂秋遠同台進行精彩對談，現場吸引超過百位書迷聆聽，台下書迷座無虛席，人潮滿到走道上，每個人爭相一睹中、德兩位名律師的風采。

費迪南．馮．席拉赫2009年以處女作《罪行》出道，對人性及罪惡的洞悉與探討，不僅深受讀者喜愛，也讓他被《慕尼黑晚報》選為年度文學之星，因此在德國文壇聲名大噪。席拉赫憑藉過去擔任刑事辯護律師長達25年的經驗，把真實案件改編成為一篇篇膾炙人口的短篇故事，後來又陸續出了《罪咎》以及最新的《懲罰》。

▲費迪南．馮．席拉赫新書《懲罰》發表會，台下書迷座無虛席。（圖／記者洪菱鞠攝）

席拉赫說他一開始就打算寫這3本書，並且以法院審理案件順序來決定哪本書先出版，先調查有沒有罪、再確認罪刑責任以及最後的罪刑判定，因此有了《罪行》、《罪咎》、《懲罰》三部曲。

有別於一般作家習慣，席拉赫以受害者角度出發說故事，更擅長以加害者出發，去探討他們當時作案的心境。「過去的人要是偷一顆蘋果，手會被砍下來，現在人們漸漸覺得這樣沒有意義，會開始問他們的動機，而不再以同一套標準去懲罰。」席拉赫說明，假設是一個富人偷竊，會比一個窮人為了溫飽偷竊更嚴重，所以探討這些人犯罪的動機非常重要。

席拉赫在講座上也特別提到「寂寞」是現代普遍的社會現象，《懲罰》一書就以12篇短篇故事揭露社會的疏離、冷漠，「我對窮凶惡極的罪犯沒有興趣，我喜歡寫一般人犯罪後的寂寞感。」

同樣擅長透過故事來說案件的呂秋遠，他表示自己也是席拉赫的書迷，當初因為看了席拉赫的書才開始寫作，另一方面也是藉此抒發、療癒情緒，而他在2016年出版了自己的首部長篇小說《星光》，席拉赫也非常捧場，直說要拜託出版商以德文在德國出版。

對於未來的動向，席拉赫預告今年3月份將在德國出版新作品《咖啡與菸》，他也開玩笑地說「說不定我93歲的時候會出第4部曲，到時候我會叫它《平反》。」幽默感十足，引起現場哄堂大笑。