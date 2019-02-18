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大公司有制度，面試談薪資時說「依公司規定」就不會被砍價？

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▲▼面試，人資，面試官，考核，評量，人力資源，找工作。（圖／視覺中國）

▲面試示意圖。（圖／視覺中國）


讀者問：

我不是職場菜鳥，但面試時如果是規模較大的公司，會說「依公司規定」，原因是大公司有較完整的核薪制度，再加上有歷任工作經驗的薪資，所以認為薪水應該不會被亂砍……這樣的回答，若您是面試官，會怎麼想？（今天才面試完的我…）

＊＊＊　　　＊＊＊　　　＊＊＊

請繼續往下閱讀...

洪老師珍回覆：

先祝你成功錄取！

我不知道你的學經歷，但是既然會去應徵大公司，表示在水準之上，對自己的學經歷有一定的自信。

就是因為這樣，我尤其認為你不該只是抱持著「薪水不會被亂砍」的心態談薪水，這樣的態度太消極，一來無法讓企業感受到你的自信，二來可能真的會被亂砍。

所有的職缺的薪資都是一個範圍，專業職或技術職的區間會拉得比較寬，比如三萬五至四萬五。如果依照學歷與經歷，你值得四萬，但是你不提出明確數字，企業一定站在節省成本的立場往下壓，原來你值得四萬，有可能就給三萬八。

按照你的個性，薪水給低了只會有兩種反應，一是不去報到，二是不好意思還價，無論那一種都可惜了！不是放棄一個理想工作，就是委屈自己的身價。

相反的，如果你出價四萬五，企業會在衡量之後，可能會給四萬二，比你的身價四萬多兩千元，工作起來會開心很多。

你不出價的原因是什麼？擔心太高了，對方不會用你。其實只要在範圍內，企業都會考慮。如果企業對你有興趣，但是你出的價高過預算，他們就會還一個價給你，這樣你就知道對方願意付給的薪資金額。

現在，你完全不知道他們會給的薪資，老實說，這個面試沒有談到點上。不論這家企業會不會錄用你，都是一個失敗的面試，請下不為例，一定要掌握面試時間將薪資談到一個範圍內，不要將來受委屈了。

※本文原刊登於洪雪珍粉絲專頁，經本人同意授權轉載。

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：洪雪珍,職場,上班族,薪資,面試

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