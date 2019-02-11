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有些工作做3年或10年沒有差別　她建議30歲前一定要換3份工作

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▲下班,周休,上班族,星期五,休假。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）


【有些工作，做3年和做10年沒有差別】

文／洪雪珍

一份工作做兩年，三十歲前換三份工作，擁有三項工作經歷，在履歷上會是比較漂亮的呈現，既比只有一項工作經歷看來豐富精彩，又比有五項工作經歷看起來穩定性高。

二十幾歲，剛離開校園沒多久，最缺的就是工作經歷，換工作便是一個累積經歷的好方法。

但是，這話聽在很多主管或老闆耳裡，一定很不舒服！站在公司立場來看，他們都不希望員工流動率高。公司都是這麼想的：「別人培養好的員工跑來自家公司，從此待下來不動。」

對於上門應徵的求職者，企業主在意的是工作經歷，愈多愈好，可是對於自己家的員工，則希望流動率愈低愈好。可是，工作經歷與流動率本來就互相衝突牴觸，無法兩全其美，總有公司比較不幸，是專門培養跳槽人才的搖籃。

相對的，站在二十幾歲的職場新鮮人立場來看，如果畢業後一直待在同一家公司不動，十年後才要換工作，很可能就會輸在「工作經歷不足」上。

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）


有些工作三年或十年，累積是一樣的

除非你一畢業就進大企業，單一工作經歷的含金量或許還算高，但若是不知名的中小企業，單一的工作經歷給人的解讀不見得很正面。

「一家工作待這麼久，會不會定型了，彈性變小，很難適應新環境？」

「怎麼在這樣的小公司也可以待這麼久，會不會能力有限，不敢跳槽？」

「這家公司待這麼久，學到的東西有限，工作經歷雖說是十年，可能只能算三、四年吧！」

一般而言，在同一家公司做同一個工作滿兩三年就會被認定是一項「完整的工作經歷」，年限拉長無助於加分，除非有新的職務或擔任主管職，才會再新增一項工作經歷。如果沒有任何職務或職級上的調動，一直是在基層工作，年限拉長只會在評分項目裡的「穩定性高」加分，其他項目的加分有限。

就公司的立場來看，做兩、三年的員工才正要有所發揮，對公司還不到有貢獻的地步，所以若是在此時離職，就公司來看是賠錢，當然要痛惜扼腕，所以一定不鼓勵。可是他們在看履歷時，卻是不同的解讀，工作三年與工作十年都視為「一項工作經歷」，至於有十年工作經歷的應徵者還有可能因為年齡長而被刷掉。

這真的是一個很殘酷的事實，也是一個矛盾的事實，在找新人時，企業期待找到一個「經歷豐富」的新人，而經歷豐富的意思是換過幾個工作；但是等到新人變舊人時，企業的期待也跟著變了，變得期待員工高忠誠度、低流動率，不要再換工作。不過站在求職者的立場，二十幾歲時是有必要換工作，因為要讓自己經歷豐富，求職時更有優勢。

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）


三十歲前，有三個工作經歷

在此，我要大膽提一個建議，也許會讓很多企業感冒，那就是「換工作一二三原則」。

一份工作做兩年，三十歲前換三份工作，擁有三項工作經歷，在履歷上會是比較漂亮的呈現，既比只有一項工作經歷看來豐富精彩，又比有五項工作經歷看起來穩定性高。

三十歲前換三份工作，每一份工作做兩年，是一個好看且說得過去的工作經歷。這比起很多年輕人不明所以的亂換工作，履歷上滿滿五、六個不相干的工作經歷，一二三原則會讓二十幾歲的你看起來是「既有工作經歷且穩定性高」，象徵著你有彈性、有歷練，但抗壓性高、流動率低，足以讓企業信賴而願意錄用。

▲工作，職涯，升遷，上班族。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）


三項工作經歷，不多也不少

二十幾歲的年輕人由於進職場未久，缺少歷練，對於職場的領悟還低，一個工作沒做滿兩年算不得經歷。

一般而言，進到一個新工作，第一年只能算是適應期，第二年是學習期，第三年才進入熟練期，所以一個工作要摸到竅門至少三年，最合適的離職是在滿三年之後。可是現在的年輕人都等不到這個時間，不過也不能少於兩年，否則即使寫在履歷上，企業也不會認它是一個工作經歷，反而會懷疑穩定性低。

三十歲前，擁有三項工作經歷，不多也不少，剛剛好！比起只在同一家公司工作九年十年，選擇歷練三家公司、三種工作，有兩方面的好處：

一方面由於面對不同的產業生態、企業文化、管理模式，你可以藉著豐富歷練、打開視野，學會快速調適自己進入不同工作環境，同時也鍛鍊心志更堅強。

另一方面可以藉著學習與工作，了解自己的興趣在那裡，最後可以在三十歲前確立志向，三十歲之後就不要再這麼頻繁換工作，而要往下紮根，給自己一個堅固的立足之地。

工作一定要換，但要換得剛剛好，不能多也不能少，這樣對自己最好！

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：職場,洪雪珍,上班族

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