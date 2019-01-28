他先天視力0.1「臉貼著手機讀字」　路人母子譏：玩手機玩到眼殘

▲手機示意圖。（圖／CFP）



【機會教育，不要當面做，而要事後做】

文／洪雪珍

姪子住在我家，放寒假了，很開心地出門，說是要和同學去看有史以來最大的電玩展；到了傍晚回來的時候，卻是有些沮喪。但是由於他生性樂觀，又幽默風趣，再難過的事從他的嘴巴說出來，都帶著反諷的趣味，他告訴我，剛剛在回家路上，搭公車時，發生了一個意外插曲：

「我被當作反面教材。」

除了上學的固定路線，姪子都避免搭乘公車，儘量都是搭乘捷運，為什麼？因為他兩眼天生視網膜剝離，一隻眼看不到，另一隻眼視力只有0.1，對他來說，這世界只有模糊的光與影，看不太到具像，無法看到遠遠開來的公車是幾號路線，容易錯過或誤搭公車。因此聽到他搭公車，我格外注意他的說話內容，並詢問他發生什麼事。

平常姪子不太使用手機，但是由於與同學相約，就帶手機出門。坐公車時，感覺到手機有震動，是同學發訊息給他，為了看清楚內容，從口袋掏出放大鏡。當他的臉貼著手機一個字一個字讀的時候，對面傳來一對母子的對話。

母：「你看，玩手機就會玩到眼睛都瞎掉了。」

子：「他不是眼睛瞎掉，是眼殘了。」

▲眼睛示意圖。（圖／CFP）



聞聲，姪子抬起頭來，看向聲音的來源。對他來說，這對母子其實是一團模糊的光影，啥也看不清楚。哪裡知道，母親以為姪子是在生氣，居然再接下一句話：

「還說，你看，瞎子也是會瞪人的。」

我先生聽到了，他是有個極有智慧的人，馬上說一個自己被當作反面教材的故事，沖淡姪子受傷的心情。有一次他不守規矩，抬腿跨過一條黃色警戒線，被一個媽媽看到，只聽到媽媽馬上轉身跟牽著的兩歲學步的小娃娃說：

「這是黃色警戒線，是不可以跨越的，非常危險。」

先生感到極為不好意思，於是跟小娃娃笑說，不可以學叔叔喔，這是不對的行為。他講完這個例子以後，隨即跟姪子說：

「我這個反面教材，適用年齡更小，只有兩歲。」

▲人際關係示意圖。（圖／CFP）



姪子聽完，呵呵一笑之後，我先生隨即機會教育，告訴姪子兩個做人處世的原則：

1.事情，永遠不能只看表面

--避免先入為主的成見，以及自以為是。像公車上的媽媽看到姪子拿放大鏡在看手機，就以為是看手機看到眼睛壞了。

2. 機會教育，不要當著別人的面做

--因為當著別人的面做機會教育，不是在教育自己的孩子，而是在教訓別人。不論公車上的媽媽或帶著兩歲小娃娃的媽媽，都犯了相同錯誤，讓別人下不了台﹑失了顏面，容易引起不必要的衝突，可能適得其反，扭曲教育的美意﹑失去教育的效果。

至於公車上的媽媽，倒是讓我感受到言語使用不當帶來的殺傷力，也想給兩個建議：

1. 儘量使用美好的語言

--像是眼瞎或眼殘，都是負面用語，應該避免使用。美好的用字遣詞，帶給聽者愉悅的感受，則可以留口德。

2. 儘量慢一點發表評論

--事緩則圓﹑語遲則貴，在說話之前，先用腦子想一想，篩選過濾之後再發話，會比較審慎周到，不容易禍從口出﹑發生爭端。



※本文原刊登於洪雪珍粉絲專頁，經本人同意授權轉載。



洪雪珍

知名專欄作家

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學歷：政大新聞系、台大商學所

歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編

專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等

著作：《你的強大，就是你的自由》、《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》等

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