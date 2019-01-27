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下個工作會更好嗎？你不是大雄，工作也不是小叮噹：別過度期待

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP）


【工作，一定會讓你失望！不要過度期待，更容易滿足！】

文／洪雪珍

在職場上，有一個有趣的現象，對工作抱怨最多，時不時嚷嚷著要離職的人，通常都待得最久。眼前的人來來去去，一波舊人走了，來一波新人，他還是在。可是每當年關近了，來到轉職潮，他們仍然不放棄地來詢問「離職好，還是留下來好」，我就有幾位這樣的讀者，Andy是其一。

新年伊始，Andy又來相詢，這次看似辭意已堅，因為去年公司經營艱辛，換了新的頂頭上司，給部門同事每個人很大的壓力，要他們拿出成績，還出言恐嚇，限半年改善績效，否則就要一一資遣他們，大家日子都越來越不好過，唉聲嘆氣。於是Andy真的付諸行動，把履歷丟給三家公司，目前有一家有回應。

「不知道下個工作會不會更好？最後會不會兩頭落空？」

恐懼損失，讓你換不了工作

我固定每星期三在fb做「職場珍實力」直播，每次都會事先做問卷調查，這次有769人上線填寫，近四分之三的人認為目前的工作比上一份好，因此說起來，多數人是越換越好，可惜大家並不滿意這個結果，也是有近四分之三的人認為自己不容易找到好工作，可見得人類是很難獲得心理滿足的動物。

可見得換工作時，前途未卜，不知是好是壞，心情起伏不定﹑患得患失，過程太掙扎，也太痛苦。不過兩相比較，「患失」的嚴重程度是「患得」的兩倍，以致心生恐懼，腳步遲疑。

這是因為在做抉擇時，會被「損失」給牽絆住，損失帶來的痛苦，遠遠大於得到帶來的快樂，幾乎是兩倍之鉅。離開前一份工作，或多或少都會有損失，一思及此，多數的人就會邁不開腳步，即使新工作的好處不少。

這個「恐懼損失」的心理因素，是轉換跑道的人瞻前顧後，憂心兩頭落空的癥結所在。除此之外，還有一般人對於「好工作」並無一根量尺，缺少明確的測量標準，以致到每一個行工作都會把焦點放在不滿意的地方，就會做一行怨一行。

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP）


更高的薪資，不會帶給你滿足

什麼是「好工作」？可以將好工作含蓋的因素大致分成兩類，你可以看看自己比較重視哪一類的因素：

1.保健因素
公司如果有提供這一類的因素，員工認為是應該的，不會特別高興；不過若是沒有提供，員工會罵死這家公司，說這是一份爛工作。這些因素包括：薪資福利﹑工作環境﹑公司制度等。

2.動機因素
與保健因素恰恰相反，沒有提供這類因素，員工無感；但是假使有提供，員工的滿意度將會大大提高，到處跟朋友炫耀這家公司是超級棒的好公司，會讓人工作起來更投入，也更熱血。這些因素比如：工作具有挑戰性﹑表現被認可﹑被賦予重責大任﹑個人經由工作不斷學習與成長等。

由這兩個因素看來，在換工作時，假使只是考慮到薪資與頭銜﹑或企業規模大小﹑或有無制度等等，待三個月或半年之後，興奮感降低，工作變得不帶勁，倦怠感陣陣襲來。因此在找工作時，假使考慮的是動機因素，就比較會認為這是一個好工作，這種滿足感持續的時間會比較持續。

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP）


減少對工作的期待

最後，我要給大家一個建議，就是減少對於工作的期待，可能降低對工作的不滿，容易找到好工作。

2005年有個調查，發高達半數的美國人都不滿意工作，你想問題出在哪裡？美國管理顧問柯斯坦（E.L.Kersten）在《哈佛商業評論》HarvardBusinessReview）中給了一個理由：

「原因是我們對於工作有過多的期待。」

也就是說，不是工作不完美，而是我們太要求工作完美。在職場上，多數的人都是大雄，把工作看成小叮噹，既要工作有趣，又要工作可以讓自己買車買房，還要在工作中認識另一半，最後更要擁有亮麗的舞台，完成自我實現。假使工作無法面面俱到，滿足所有期待，一般人就會失望，指這是一份爛工作。

工作不是人生的全部，在「生命之輪」，工作只占八分之一，另外八分之七有健康﹑財富﹑家庭﹑愛情婚姻﹑朋友﹑成長學習等。減少對工作的期待，把一些期待挪移到其餘的八分之七，人生會過得更均衡滿足，也不會對工作有太高的不滿，當然就容易遇見好工作。

▲下班,周休,上班族,星期五,休假。（圖／CFP）

▲上班族示意圖。（圖／視覺中國CFP）


找到好工作，三個原則

有一位在澳洲醫院的安寧病房的志工，他發現，每個人在臨終時，都會不約而同地回顧過去的一生，心裡充滿懊悔，錯過太多重要的時刻與人，而其中最讓他們感到遺憾的一件事是，

「早知道就不要花那麼多時間在工作上。」

在這次的調查，同時發現到，一般人追求自我實現，最大的管道仍是工作（38%），其次是興趣（33%），名列第三是家庭（17%）。可是諷刺的是，當被問及人生最重視的是什麼時，成長學習躍居第一，健康與家庭並列第二，工作退居第六位。也就是說，工作雖然有助於自我實現，但是重要性並不高。

所以下個工作會不會更好，已經不只是求職的問題，而是一個人生哲學的議題，你想要用什麼態度面對自己的人生？當你換工作時，記得掌握這三個原則：

1. 請著眼於得到，而不是損失，你才有勇氣邁開腳步往前走。

2. 請選擇動機因素，而不是保健因素，它蘊藏著源源不絕的熱情與活力。

3. 請不要過度期待工作，而是要保持均衡，這是維繫你幸福的關鍵。
 

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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