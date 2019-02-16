那個畢業三年得癌的年輕人：能者多勞，是平庸者對菁英的剝削！

▲社會新鮮人容易對未來感到憂慮。（圖／CFP，下同）

大陸國館文化刊登一篇文章，內容引述作家高思寒分享的故事，主角是高氏的25歲女性友人，這種年紀距離大學畢業也才3年左右，最終卻因肝癌辭世。文章認為，一條年輕的生命就這樣走了，原因始於「能者多勞」這個概念。

以下為原文：

畢業三年得癌

作家高思寒講過自己身邊的一個故事。

她一個朋友，前段時間，得了肝癌去世了。小姑娘還很年輕，才25歲，算起來，大學畢業也才3年。很年輕，婚都還沒結，人就沒了。

肝癌一般是老年病，年輕人比較少得，主要原因，就是生活作息不規律，吃飯不是按時，經常熬夜，然後壓力大，情緒緊張。

而這些東西，幾乎就是這位小姑娘日常的生活狀態。

每天早上擠一個多小時地鐵上班，到公司，就是一堆活兒，明明都做不完了，領導還要給她派活兒，有時候，同事一些活，也會給她幹。

一開始，她沒多說什麼，多幹點就多幹點，成長也快，升職加薪速度，應該也會加快。所以小姑娘勤勤懇懇，每一分工作，都高質量完成，領導很滿意。

滿意的結果就是，領導越來越喜歡給她派活，理由很直接：「能者多勞嘛，你這麼厲害，自然是應該多做一點嘛。」

小姑娘不知道怎麼拒絕，而且這話聽起來，好像是表揚，只好把活兒都擔下來。

於是，飯也不吃，天天外賣，工作；熬夜，通宵是經常的事，工作。熬了兩年多，終於把身體熬垮了。

而此時，那個對她說「能者多勞」的領導，除了來看望過一次之外，人影都沒見到。

是這種無恥的表揚，成了壓垮年輕人的稻草。

▼職場生涯難免遭遇挫折。（圖／視覺中國CFP）

能者多勞，是最無恥的價值觀

單純說能者多勞，是一種很無恥的價值觀。

為什麼說它無恥，因為這不單單是欺負老實人，而且是實實在在，是欺負能力強的人，最終導致的結果是，人人平庸。

著名投資人任聲講過自己早年的一個故事。大學剛畢業時，他去了一家廣告公司，本身學這個專業，再加上喜歡，大學認真學，任聲很快就在公司站穩了腳跟。無論是老闆，還是同事，都覺得這是個靠譜的小伙子。

於是很奇怪的現像出現了：老闆有任務，第一時間交給他，拍拍他的肩膀：「我相信你是可以完成得很好的。」部門主管有任務，第一時間，找到的也是任聲，原因大同小異：「我相信你可以完成得很好。」

在一開始，任聲以為，這是公司在鍛煉他，通過不斷訓練，能力可以得到快速提高，同時，升職加薪，也會快一點。可是大半年一年後，任聲的工資，確實漲了，但根本和他的付出不相當。所謂能者多勞，無非是多給他派任務的一個藉口。

對於工作上很多事情，他開始能擋則擋，能避開就避開。「今天身體不舒服」、「最近談戀愛了」、「這一塊我不熟都推開任務的藉口」。

「我盡量讓自己開始變得平庸一點，如果一個人突出，而沒有的收益，那幹嘛突出，反正怎樣都能拿到工資，當混則混。

能者多勞的價值觀下，所有人都會趨向於平庸。對於優秀者來說，能者多勞這句話，​​是在逼你混日子。

▼要讓身心靈保持正向思維，必須學會在工作中調適自我。

多數人的暴政

西方政治學術語中，有一個有意思的概念：「多數人的暴政」。

很多人難以理解，暴政，從來只有暴君才會導致，為什麼多數人，也會導致暴政？

先來講一個故事：

公元前399年，哲學家蘇格拉底被判死刑，被判死刑的原因在現在看來，很莫名其妙，那就是蘇格拉底教育年輕人，你要獨立思考，不要人云亦云。

這惹怒了一部分人，他們認為蘇格拉底是褻瀆神明，置神明於不顧，甚至不惜成立法庭，來審判蘇格拉底。

當時的法律程序，公開透明，雅典普通公民隨即抽籤，產生了500名陪審員，這些人，幾乎囊括了雅典各個階層，或者說，他們就是民意。

法庭充分給予蘇格拉底辯護的機會，於是留下了著名的《申辯篇》，蘇格拉底的辯護，道理如此淺顯易懂，無非是告訴民眾，要獨立思考，不要聽信謠言，要有自我判斷力。都是一些司空見慣的常識真理。

申辯完畢，代表雅典民意的500位陪審員開始給蘇格拉底審判，他們說：「蘇格拉底，你是否認錯，如果你認錯，我們就可以放了你。」

蘇格拉底說：「我沒有錯，為何要認錯。」

是啊，讓你們獨立思考有錯嗎？讓你們有自我判斷力有錯嗎？沒錯。

蘇格拉底不願意認錯，於是，被民意判了死刑。

這是一次震動西方文明史的審判，這件事為歷史帶來的反思就是：「一個真正充滿智慧的人，因為觸犯了民眾的愚昧，所以被判了死刑。」

所謂多數人的暴政，就是絕大部分平庸者，為了維護自己的利益，或者舒適區，對精英的剝削。

▼積勞成疾是一件得不償失的事情。

為什麼我要講「多數人的暴政」？

你只有明白了這種暴政的邏輯，才能知道為什麼說「能者多勞」這種價值觀很可恥。

你會發現這種「多數人的暴政」出現在生活的方方面面，其中最典型的，就是能者多勞這種說法。

能者多勞的本質，就是絕大多數平庸者，對精英的剝削。

「你能力強，這件事情就交給你去辦了，我放心，能者多勞嘛。」— 這是在工作能力上的剝削。

「你能力強，能不能幫我把那件事情辦了，能者多勞嘛。」— 這是在時間上的剝削。

任聲說：「你給兩位員工同樣的工資，按照工作量來算，差不多，其中一位員工能力強，專注力強，專業技術強，能在5小時，就完成，另外一個員工需要10小時才能完成。如果你因此就認為前一位員工工作量不飽和，要多給他派任務，你這就是在剝削他另外3個小時的工作價值。」

如果用經濟學術語，你能力強，因而要幹更多活兒，你的剩餘價值，就正在被剝削。

是的，不只有資本家會剝削工人的剩餘價值，多數平庸者，也會剝削精英（能力強）的剩餘價值。無論藉口多美魅力，剝削，都是可恥的。

所以，當有人和你提「能者多勞」時，你應該要能意識到，這是在剝削你，並不是誇你。

▼職場上經常存在能者多勞的現象。

能者多勞可以，但應該多得

職場也好，生意場也好，底層邏輯，都是商業。

商業的本質，是交易，你上班，是用自己的勞動力和知識換取財富。

按照商業邏輯，並不是說能者多勞不可以，可以，能者多勞，但更應該多得。一個人如果已經把本職工作做好，你想讓他幹更多活，嚴格來說，這都屬於額外任務，都應該獲得額外報酬。

這種報酬，可以是金錢，可以是更多機會，可以是升職。

我們都知道華為加班很辛苦，每天加班到十一二點，是正常的，但為什麼華為人這麼苦這麼累，卻都非常喜歡這個組織呢？

一份獵頭公司的報告說，華為的人才組織架構非常穩定，員工凝聚力也很強，你很難挖走華為的員工。

為什麼？

說起來，其實很直白，因為錢，華為總裁任正非經常掛在嘴邊的一句話是：「以奮鬥者為本」。

簡單來說，就是努力的人，能力強的人，願意付出的人，要以這些人為本，該給錢給錢，該給職位給職位，不玩虛的。

2016年時，任正非簽發了一份內部文件，要調整榮耀品牌手機單台提成獎金的方案，調整之後，意味著一位華為基層員工，季度獎金，也有可能達到近百萬元。

2016年，華為的年終獎總額是1500億，意味著你只要入職華為工作3年，就能拿到18萬年終獎。

兩則消息接連被曝光，任正非說了這麼一句話：「錢給得多了，不是人才，也變成了人才」。

普通員工，努力，拿得到；能者優秀員工，能拿得更多。

垃圾公司與好公司最大的差別，就在於，垃圾公司跟你說，能者多勞；好公司跟你說，能者多勞，但多勞多得。

▼選擇合適的工作也是一門學問。

務實

務實一點，你去工作，不是為了尋找一個組織，然後把這個組織稱之為家，並無私付出。

你去工作，是為了掙錢，獲得報酬，實現工作價值同時，你能讓自己和家人過上比較好的生活。

這一點，永遠不會變。

所以，別再相信什麼「能者多勞」的鬼話，也別說「能者多勞」的鬼話，別人對你說，是想要剝削你，你對別人說，是想要剝削別人。

還是務實一點，別和我談夢想，談情懷，嗯，談錢就好。

原文來源：國館文化