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被夢想耽誤人生vs.被人生耽誤夢想...你是哪種？她破除追夢3迷思

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▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


【夢想很重要，但是別讓夢想耽誤人生】

文／洪雪珍

原來，在上班族的心中，工作裡面沒有夢想，是非常嚴重的一件事！

我每星期三做直播，事前都會進行線上問卷調查，這次有416人填寫，其中61%的人在求職時，會將工作有沒有夢想列入考量；當工作裡面沒有夢想時，54%的人會想要離職。這個結果，大大出乎我的意料之外，沒有料到夢想居然如此重要。可是放眼望去，這世界上盡是這兩種人，令人遺憾，你屬於哪一種？

1. 被夢想耽誤人生的人

2. 被人生耽誤夢想的人

你是哪一種人？

我的朋友薇薇熱愛畫畫，從小立志當畫家，但是早早就被家境逼得面對現實生活，放棄夢想，成為「被人生耽誤夢想的人」。不過當不了畫家，完成不了夢想，至少接近夢想，活在所愛的世界裡，於是她去廣告公司做視覺設計，竟然頻頻獲獎，也屢獲拔擢，三十出頭就年薪上看兩百萬元。

遺憾的是，在職場上表現如此優異的她，感情生活卻一塌糊塗，理由只有一個，她太文青，特別迷戀在藝術上才華洋溢的男性。

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


男友玩樂團，一心一意追夢，三十多歲還沒有一份正職，屬於「被夢想耽誤人生」一型。薇薇本身圓不了夢，倒是很大器砸錢幫男友圓夢，傾其全力供養，可惜男友並不安份，多次劈腿，兩人吵吵鬧鬧、分分合合十多年。

直到薇薇35歲，台灣的廣告行業景況大不如前，相反的，對岸卻方興未艾，薪水直接由台幣按數改成人民幣，薇薇轉往大陸發展，也順勢斬斷這理還亂的情絲。一去六年，再回頭看看當初愛得如癡如狂的男人，清醒過來了，心想這人哪裡是懷才不遇，根本是不願意面對現實﹑也不想承擔未來的「卒仔」。

薇薇現在過得怎麼樣？答案是好得很！工作好、薪水高，嫁了一位德國人，生了一個混血兒，家庭幸福美滿。

至於「被夢想耽誤人生」的前男友因為長年酗酒，目前在洗腎中，過著一貧如洗的日子，身邊偶爾會有青春的女孩來來去去，跟著他做夢，卻沒有一個留得久，離去的理由不外乎--

「我想要的未來，你給不起。」

夢想當機師，為什麼還要罷工？

這一類故事太多太多了，不過我不會因此說夢想不重要，自始至終我都相信人類因為夢想而偉大，所有的文明進展來自夢想，今天我們能夠享受任何生活上的便利、精神上的豐足，無不來自於從前有一個敢做夢也敢追夢的人。但是畢竟偉人是少數，平凡人是多數，在追夢的同時，薇薇感慨地說：

「至少還要有一點做人的骨氣，不成為別人的負擔。」

▲下班,周休,上班族,星期五,休假。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）

至於什麼是夢想？我本來以為是要改變世界，後來發現很多人的夢想不過是一個職務，比如夢想當醫師、機師、空姐、工程師、建築師，或是一家企業的總經理…裡面根本沒有願景。嚴格說起來，這些不算夢想，只是目標，只要具備技能，付出努力與時間，按部就班，循序漸進，雖然有難度，可實現性都很高。

既然醫師或機師是夢想，薪水之高在台灣職業也排名數一數二，為什麼還要上街頭抗爭或集體罷工？顯然地，夢想的背後是不為人知的高昂代價，並非十全十美。

可是一般人都對工作懷有過度期待，比如工作內容合乎興趣、公司經營不要商業化、老闆重視理想與專業、同事可以交流並迸出火花、有專業上的學習成長。一旦工作無法滿足期待時，夢想就破滅，開始產生不滿，想要離職，追尋夢想。

可惜這不是夢想，而是幻想。童話故事「灰姑娘」裡的情節，王子拿著玻璃鞋到全國試腳，卻找不到一雙腳穿得進。一樣的，很多人幻想出來的「夢幻工作」，徹頭徹尾並不存在。

▲工作，職涯，升遷，上班族。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）

賺錢會對不起夢想？

一名年輕人有一天沮喪地來跟我訴苦，他從小夢想要做電影，三個月前找到目前做微電影一職，興奮萬分，然而很快就夢碎，因為老闆認為他的影片訴求不夠明確，不斷要求他修改，他則認為老闆太商業化，這樣的影片無法引起觀影者的共鳴，也違背他當初要做微電影的初衷。

「公司不尊重專業，工作裡沒有夢想，我想要離職。」

「你覺得，你容易再找到目前這樣好的工作環境嗎？」

「可是我不想要為了賺錢，對不起夢想。」

他是台北的孩子，吃家裡、住家裡，短期間的確是可以「撐得起」他的夢想，不過對於其他北漂的年輕人，恐怕不得不妥協。

另一名年輕人來自雲林，一直想進電視台做節目，可是沒有背景也不具條件，於是先到外圍的傳播公司蹲馬步，做節目助理，工作內容和打雜沒兩樣，像是買便當、借衣服、做道具等，薪水2萬2，只能租頂樓加蓋，冬寒夏熱，颱風天擔心自己被吹跑。

咬牙苦撐五年後，憑著作品與口碑，如願進到夢想的電視台，做夢想的工作，他很開心。雖然工作裡面，鳥事仍然高達八成，他卻充滿感恩，因為—

「我已經活在自己所愛的世界裡。」

媒體,新聞,（圖／視覺中國CFP）

▲職場示意圖。（圖／視覺中國CFP）


夢想也會迷路

想要追尋夢想嗎？首先要破除三個迷思，因為夢想太美好，就會被過度美化；也因為夢想太偉大，就會被過度誇大，以至於一時半刻覺得工作裡沒夢想就痛苦與沮喪、想要離職，讓夢想耽誤人生：

1. 有夢最美
錯！還必須培養能力，直到足夠支撐起夢想。

2. 夢想有捷徑
錯！必須付出時間與代價，也許要花上一輩子才能圓夢。

3. 夢想可以一步到位
錯！夢想必須九彎十八拐，再一步步地靠近。

最後人生的真相是，努力未必成功、夢想未必成真，其實只要90%接近夢想就已經是成功、人人稱羨的幸運兒。因此重要的是追夢的過程，這是人生最美的階段，也是自己最偉大的時刻。

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
Line@：https://line.me/R/ti/p/%40bfj9781d
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》

★ 版權聲明：圖片為版權照片，由CFP視覺中國供《ETtoday東森新聞雲》專用，任何網站、報刊、電視台未經CFP許可，不得部分或全部轉載，違者必究！

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關鍵字：洪雪珍,職場,上班族,夢想

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