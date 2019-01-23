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我聰明努力為何升遷不是我？自尊心高把事情做成了，也把路走絕了

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▲面試,求職,新鮮人,找工作,正妹,OL,上班族,小資女示意圖。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）


【自尊心高，把事情做成了，也會把路走絕了】

文／洪雪珍

一個人的心，可以塞滿各式各樣的東西，就是不要被某一樣給完全塞滿，不論是好的或壞的，像是自尊、自信、謙虛、敏感…等，也就是說，你的心不是花田，而是一座花園。

花田只種一種花，花園則是每一樣都種一些，每季都有美麗的花可以開，都有一番風情可以欣賞，春夏秋冬皆是美景，有四季變化的花園是最好的「心境」寫照。

總是把別人的意思想擰了…

辦公室有一種人，是大家最愛一起共事，也最害怕一起共事，那就是好強的人。他們的心田只種一種花，那就是滿滿的自尊心，這種人能力強、自我要求高，績效最優，卻可能是最難以溝通協調、轉彎改變，本來是企業前進的助力，最後卻極有可能演變成阻力。

Morgan退伍後五年，換了兩次工作，三十歲的他頂著名校商學院畢業的光環，自尊心高，認真努力且使命必達，績效相當好，可是一直無法升遷，他不解也不服氣，就用跳槽的方式力求突破，追求下一個有升遷發展的舞台。

到了第三份新工作，主管在觀察他一陣子以後，便放手讓Morgan自由發揮，他自己也滿意有獨當一面的機會，把想法付諸實行，充滿成就感。同事也樂於與Morgan合作，因為Morgan總是在期限前交差，而且正確無誤，讓團隊成員都感到輕鬆愉快。在這一份工作，Morgan認為自己唯一要做好的事是--

「每個月交出漂亮的報表，一定有升遷機會！」

如果事情順順著來，Morgan的表現可說毫無瑕疵，完美極了。相反的，如果事情是逆著來，不如Morgan的預想，Morgan就像被踩到貓尾巴似的情緒整個大暴走，前後判若兩人，讓同事與主管嚇一跳，無法適應Morgan的另一面。

▲▼上班族,辦公室,創業,年輕人,思考,小資族,商務人士,面試,職場。（圖／視覺中國CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）


過不了自尊這個檻時，就選擇絕裂

有一次，老闆注意到廣告費激增，希望相關單位檢討改善，其中也包括自從Morgan到任以後，關鍵字的花費增加一半，主管便找他商量想辦法降下來，不料Morgan認為這是對他個人工作能力與人格品德的「指控」，並堅持公司cost down不應該從績效最佳的他下手，不只不公平，也搞錯對象。

「公司是在懷疑，在做關鍵字廣告時，我都在亂花錢嗎？」

「可以啊，我就少開發客戶，關鍵字的費用就會省一半。」

Morgan把節省廣告費這件事，解釋成在責怪他亂花公司的錢，內心塞滿不以為然，聽不進主管的任何建議，也不想做任何改變，因為如果有所改變，無非在證明Morgan之前的作法有瑕疵。過了兩個月，老闆發現只有Morgan沒有任何改善，便找他談話，哪裡知道Morgan這樣回應：

「到公司以後，我盡忠職守，想辦法達成各項績效目標，沒有任何一個缺點可以挑剔，我不懂公司為什麼要懷疑我在廣告費上動手腳？」

「如果我這麼不足以讓公司信賴，立刻辭職算了。」

▲1995年後出生的畢業生陸續進入職場。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）


從小到大，天生的完美控

老闆閱人無數，馬上抓到Morgan的問題所在，自尊心太高，高到過度敏感，才會過度情緒反應。即使再愛才，願意包容Morgan的言行，老闆仍然在心裡打了一個大叉，他說：

「名校畢業，代表IQ(智力商數)高，可是一旦自尊心太高，在EQ(情緒商數)與AQ(逆境商數)的表現就會差，不足以擔負重任。」

後來，Morgan在這個第三份工作，仍然未能如願步步高升，始終不知道問題出在哪裡，在不服氣的心態下，一年之後再度離職跳槽。

自尊心高的人都是完美控，不容許自己出現一點瑕疵，在績效表現上絕對是一個優點，可是當自尊心高過了頭，在人情世故上就會形成弱點，它會讓自己走向一個人的孤絕，容易斷裂，毫不回頭，在不斷的放棄與再出發中跌宕起伏，在這個世界打拚注定要備感辛苦。

這種人的能力高強，也肯為了目標付出努力，最終如果無法有一番成就，不只是不成功而已，還會極度不快樂，抑鬱寡歡一輩子，令人心疼與惋惜！

▲老師，生涯，職涯，沮喪，煩惱，上班族。（圖／CFP）

▲職場示意圖。（圖／CFP）


三點自我檢視

職場上，每天每件事都在變化中，沒有標準答案，立場不同，角度就不同，觀點也會不同，來自其他人的不同視角與意見會變得相對重要，可以讓事情更細膩周全，不易出錯。

可是，自尊心高的人把「自我」無限放大，認為別人是對人不對事，針對「自己」而來，不同的意見會被解釋成是「不認同自己的想法」，提出改善會被解釋成是「不滿意自己的表現」，什麼事都會多心多想，敏感脆弱易受傷，最後變成誰也不敢接近的刺蝟。

當別人因此閉上嘴不再給意見的同時，等於也關上給各種機會的大門，這使得自尊心高的人的改進空間不大，來自別人的助力也小，在長長數十年的職場馬拉松中，即使能力再高強，最終都會被甩到隊伍的尾巴去！職場上常說「個性決定命運」，惋惜的就是這種悲劇英雄。

你是不是自尊心太高的人？如果老是出現以下情況，就算是！請提醒縮小自我，在心田裡除了自尊心外，也種點別的花，比如真正的自信心與謙虛心。

「我這麼聰明與努力，升遷為什麼不是我？」

「每次被主管講兩句，我就久久無法釋懷，甚至會崩潰大哭。」

「別人在給我意見時，我有注意到他們總是小心翼翼的用詞遣字。」

（我好像，看到不少人在點頭，說：「啊，我就是這樣的人呵…」）
 

▲▼洪雪珍。（圖／翻攝自洪雪珍粉絲專頁）
洪雪珍
知名專欄作家
fb粉絲團：https://goo.gl/0slQx5
學歷：政大新聞系、台大商學所
歷任：yes123求職網-副總經理、自由時報-行銷經理、台北愛樂電台-協理兼行銷總監、聯合報-主編
專欄：yahoo、商周網站、今周刊網站、大人社團等
著作：《你的強大，就是你的自由》《哪有工作不委屈，沒有工作你會更委屈》


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關鍵字：洪雪珍,職場,上班族,主管,升遷,自尊心

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